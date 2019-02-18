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 За рубежом
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Все про:Литва (1290) Россия (72057) санкции (7266) Линкявичюс (135)

 Глава МИД Литвы раскритиковал санкции против России - то они "незначительные", то "запоздалые"

Евросоюз должен реагировать на российскую агрессию быстрее, оперативнее и мощнее. Тогда эта реакция была бы более эффективной.

Такое мнение в интервью "Радіо Свобода" высказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я хотел бы быстрее реагировать на это, так как инцидент (захват Россией украинских кораблей в Черном море в ноябре 2018. – Ред.) произошел в конце ноября. Мы были бы более эффективными, если бы мы принимали меры быстро, оперативно и мощно", – указал Линкявичюс.

Читайте на Цензор.НЕТ: Санкции лишили российских экспортеров свыше $6 млрд: наибольший ущерб от Евросоюза, США на втором месте

Несколько государств-членов ЕС, включая Литву, настаивали на как можно более скорейшем введении санкций после инцидента возле Керченского пролива. Источники "Радіо Свобода" сообщают, что Франция, Германия и Италия выступали против такого шага.

Сегодня, 18 февраля, верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини заявила, что страны-члены ЕС достигли политического консенсуса по внедрению новых санкции против России. Речь идет о новых персональных санкциях, связанных с ноябрьскими событиями вблизи Керченского пролива.

Также на Цензор.НЕТ: В ближайшее время ожидаются новые санкции США против России, - посол Украины в Штатах Чалый

Источник: https://censor.net.ua/n3112406
 
   
 Топ комментарии
 
Литовцы - единственные вменяемые люди в Европе. К сожалению, страна имеет мало влияния в ЕС, где правят уроды вроде немцев и лягушатников.
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насправді - він подякував за те , що ЄС не ввела санкції проти нього - за безвіз з РФ і його бізнеси в кацапії ...
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насправді - він подякував за те , що ЄС не ввела санкції проти нього - за безвіз з РФ і його бізнеси в кацапії ...
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Так какие там санкции, они боятся сделать себе плохо. Они всегда боятся. Поэтому все на словах
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Евросоюз должен реагировать на российскую агрессию быстрее, оперативнее и мощнее. - напомнить кто первый такие ввёл за Азов, так выбивая козири у других - Грибаускаите обьявила, напомнить какую страну представляет.
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А Пєті нашому сподобались. Він Туску дякував.
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Литовцы - единственные вменяемые люди в Европе. К сожалению, страна имеет мало влияния в ЕС, где правят уроды вроде немцев и лягушатников.
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Люди в Европе в общем вменяемые. Но с памятью что-то не так. Забыли, как искупая ошибки отцов, детям пришлось умирать в лесах и подвалах русских коммунистов
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Я думаю дело не в памяти. В Европе, как и везде, люди помнят и говорят о том, о чём им втюхивают из радио и ТВ. А Евро-СМИ, как и в С. Америке, заняты насаждением политкорректности, прогрессизма, мультикультурия и прочего левацкого дерьма. И такое впечатление что агрессивность паРаши их при этом вполне устраивает. В прежние эпохи действия совка получали более жёсткий ответ чем теперь. Хотя, как теперь уже воспринимается, тоже недостаточно жёсткий...
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про дерьмо политкорректности мне понравилось. особенно от человека пишущего из под канадского флага. небось коренной? из гуронов, не? где ж ты русский то выучил?.. Глава МЗС Литви розкритикував санкції проти Росії - то вони "незначні", то "запізнілі" - Цензор.НЕТ 8198
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ой как все печально то... лягушатники с фашистами... надо же...
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Но и Литва не всё делает, что могла бы. Скажем, усилить на нашем рынке Россиозамещение на Украинозамещение...
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до Європи , як і до Литви , в українців жодних претензій - ми розуміємо , що в питанні санкцій , заміщення кацапських товарів, і всього іншого , саме Україна повинна показувати приклад - на жаль цього так і не відбулося ...
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на жаль, менi жаль зовсiм iншого! а саме - не всi так думають!!!
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Экономику регулировать труднее чем принимать политические решения. Людям, которые делают деньги, свой кошелёк часто бывает "ближе к телу" чем интересы политики...
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Да и без этого комментария все видят, что не хочет Европа связывать с кацапстаном. Максимум - санкции против тех, кто и так на Европу плюёт. Своё лицо Франция и Германия показали в Минске - мы находимся в состоянии войны и по сей день. Хотя наказать агрессора через запрет судов заходить в порты или через проливы - не так уж много для этого надо. Но нет политической воли, всё хотят усидеть на двух стульях.
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эта "политическая воля" уже стоила раше больше 6 миллиардов долларов. доля ЕС 2.5, за ним США с 1.1 а санкции с РусАЛа и пр. активов Дерипаски таки сняли, бо америка фёст. еще вопросы есть?
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Забыл написать, что всё это за пять лет? По ярду в год. Да это просто копейки для государства...
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Истинную правду говорит Линкявичюс. Между настоящими санкциями и Третьей Всемирной Запад выбрал последнее. Жадность фраера сгубила.
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С другими европейскими народами можно достигать цели человеколюбивыми способами, а с русским - не так… Я имею дело не с людьми, а с животными, которых хочу переделать в людей.
- Петр Первый
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Сын грузина и крымской татарки петруччио занимался абсолютно глупым делом
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Вже навіть Лавров насміхається з ЄС і говорить, що їхні санкції не впливають на росію. Жаль, але дійсно санціїї проти росії недостатні для вгамування агресора.
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та они все там говорили что на пользу, а почему они скулят мне непонятно, на пользу, значит на пользу.
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Мова не про користь, а про недостатню силу таких санкцій. Головна санкція це дозволити будувати ПП2. Тепер росія матиме гроші та можливість для повномасштабної агресії.
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многие забывают о второй части санкций которые вводит само ***** например запретит еще сосиски или еще что-то в этом духе, так санкции и работают Глава МЗС Литви розкритикував санкції проти Росії - то вони "незначні", то "запізнілі" - Цензор.НЕТ 3044
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Реальные санкции против России ввели только США в последнее время, все санкции ЕС просто ласковое щекотание российских сапог, ну любят либералы посткоммунистов, все таки идейные товарищи.
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но пишут что потеряли высоко скрапные больше именно от ЕС.
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И не говорите, такие санкции и столько Россия потеряла, что вся Европа прибежала за российским баблом чтобы заработать на постройке моста в Крым. Это самые крутые санкции в истории мира.
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_Мюнхен 2019 показал, что Европа на стороне людоедов (история повторяется) и ТМВ становится практически неизбежной. Последняя, самая молниеносная, ядерная война.
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Так быстрее бы уже. Ожидание гораздо хуже смерти
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На кордоні Росії з Україною помітили танки

У мережі з'явилося відео з села Покровське в Ростовській області.
Там, в безпосередній близькості від кордону з Україною помітили скупчення військової техніки, повідомляє УНІАН.
Відео опублікував на сторінці в Facebook Дмитро Карбишев. За його словами, кадри були зроблені вранці 18 лютого."18 лютого 2019 року, ранок, с. Покровське Ростовської області, поблизу українського кордону. Військові навіть для перехожих не приховують що танки й техніка йдуть в Україну. Ось така в Україні громадянська війна. Підла, брехлива і наскрізь ганебна влада в РФ", - написав він у коментарі до відео.
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Санкции которые вводят к РФ это насмешка и пыль в глаза... самая главная санкция это сильнейшая озабоченность.
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Европе тоже не легко - они вводят санкции, а штаты европейцам американские пошлины на сталь, на алюминий...уже дошло, что Штаты хотят ввести пошлины на немецкие автомобили, изготовляемых в США! Литве этого не понять...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлава МИД Литвы раскритиковал санкции против России - то они "незначительные", то "запоздалые"
 
 
 
 
 
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