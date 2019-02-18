 Глава МИД Литвы раскритиковал санкции против России - то они "незначительные", то "запоздалые"

Такое мнение в интервью "Радіо Свобода" высказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я хотел бы быстрее реагировать на это, так как инцидент (захват Россией украинских кораблей в Черном море в ноябре 2018. – Ред.) произошел в конце ноября. Мы были бы более эффективными, если бы мы принимали меры быстро, оперативно и мощно", – указал Линкявичюс.
Читайте на Цензор.НЕТ: Санкции лишили российских экспортеров свыше $6 млрд: наибольший ущерб от Евросоюза, США на втором месте
Несколько государств-членов ЕС, включая Литву, настаивали на как можно более скорейшем введении санкций после инцидента возле Керченского пролива. Источники "Радіо Свобода" сообщают, что Франция, Германия и Италия выступали против такого шага.
Сегодня, 18 февраля, верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини заявила, что страны-члены ЕС достигли политического консенсуса по внедрению новых санкции против России. Речь идет о новых персональных санкциях, связанных с ноябрьскими событиями вблизи Керченского пролива.
Также на Цензор.НЕТ: В ближайшее время ожидаются новые санкции США против России, - посол Украины в Штатах Чалый
- Петр Первый
У мережі з'явилося відео з села Покровське в Ростовській області.
Там, в безпосередній близькості від кордону з Україною помітили скупчення військової техніки, повідомляє УНІАН.
Відео опублікував на сторінці в Facebook Дмитро Карбишев. За його словами, кадри були зроблені вранці 18 лютого."18 лютого 2019 року, ранок, с. Покровське Ростовської області, поблизу українського кордону. Військові навіть для перехожих не приховують що танки й техніка йдуть в Україну. Ось така в Україні громадянська війна. Підла, брехлива і наскрізь ганебна влада в РФ", - написав він у коментарі до відео.