 Спасатели Донетчины проводили в последний путь своего коллегу Олега Моргуна, погибшего при разминировании. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.

В сообщении отмечается: "16 февраля во время проведения идентификации взрывоопасных предметов в результате взрыва неизвестного предмета погиб начальник караула 75 государственной пожарно-спасательной части (г. Новогродовка) капитан службы гражданской защиты Моргун Олег Анатольевич.

Почтить память и проститься с пожарным прибыли спасатели Донетчины, близкие, родные, родственники и друзья, а также обычные граждане, сердца которых к боли тронула гибель мужественного мужчины. Сегодня пролилось много слез. Много хороших и теплых прощальных слов прозвучало из уст друзей, родных и близких.

По всей области и во многих городах страны в знак скорби по погибшим были приспущены флаги и построены пожарные автомобили с включенными звуковыми сиренами".

Моргун Олег Анатольевич, родился 13 мая 1971 года, житель г. Новогродовка Донецкой области. Капитан службы гражданской защиты, начальник караула 75-й государственной пожарно-спасательной части 13-го пожарно-спасательного отряда ГУ ДСНС Украины в Донецкой области (. Новогродовка). 20 лет своей жизни посвятил спасательной службе. Остались жена и сын.

Погиб 16 февраля. На выезде из села Нетайлово в сторону Первомайского (к западу от пос Пески Ясиноватского района) следственно-оперативная группа полиции обнаружила схрон боеприпасов на территории бывшего сельскохозяйственного предприятия у недействующего ангара.

В 17:45, во время проведения идентификации взрывоопасных предметов, произошел взрыв, Олег Моргун погиб на месте, трое полицейских получили ранения.