 Полиция уже больше года вводит так называемую скандинавскую модель общения с протестующими, - Артем Шевченко

Об этом в эфире программы "Нині вже" на "Громадському" заявил представитель МВД Артем Шевченко, комментируя события с применением полицейскими силы к представителям C14, сообщает Цензор.НЕТ.

"Скандинавская модель ... уже больше года внедряется у нас ... в каждом территориальном органе полиции, в главном управлении в Киеве, в областях. По скандинавской модели созданы подразделения полиции коммуникации – в Киеве их больше всего", – сказал Шевченко.

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Он пояснил, что главная задача подразделений полиции коммуникации – "сначала говорить с участниками акций". "Они довольно эффективны, этот опыт распространяется по всей стране...", – добавил Шевченко.

"Реальные случаи, когда полиции можно предъявить применение чрезмерного насилия – они все-таки единичные", – отметил представитель МВД.

В МВД в ноябре 2017 заявляли, что украинские правоохранители изучают скандинавскую модель обеспечения общественной безопасности.

Отметим, скандинавская модель предусматривает предупреждение насилия во время массовых мероприятий путем постоянного общения с толпой, тщательного планирования и анализа рисков. Также на Цензор.НЕТ: Полицейский Мельников, избивавший ногами активиста с криком "Ложись, Бандера!", продолжает ходить на работу, - адвокат

Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

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Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле,открыто уголовное производство.

В ответ на порочащие репутацию Нацполиции действия сотрудника МВД в сети стартовал флешмоб "Я - Бандера".