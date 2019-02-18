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Все про:МВД (7737) Нацполиция (8948) Шевченко Артем (150)

 Полиция уже больше года вводит так называемую скандинавскую модель общения с протестующими, - Артем Шевченко

Национальная полиция внедряет модель коммуникации, цель которой – общение с участниками массовых акций для того, чтобы не допустить конфликтов. Случаи чрезмерного применения полицейскими чрезмерного насилия – единичны.

Об этом в эфире программы "Нині вже" на "Громадському" заявил представитель МВД Артем Шевченко, комментируя события с применением полицейскими силы к представителям C14, сообщает Цензор.НЕТ.

"Скандинавская модель ... уже больше года внедряется у нас ... в каждом территориальном органе полиции, в главном управлении в Киеве, в областях. По скандинавской модели созданы подразделения полиции коммуникации – в Киеве их больше всего", – сказал Шевченко.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Бандера, вставай!": под МВД митинговали активисты правых организаций. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Он пояснил, что главная задача подразделений полиции коммуникации – "сначала говорить с участниками акций". "Они довольно эффективны, этот опыт распространяется по всей стране...", – добавил Шевченко.

"Реальные случаи, когда полиции можно предъявить применение чрезмерного насилия – они все-таки единичные", – отметил представитель МВД.

В МВД в ноябре 2017 заявляли, что украинские правоохранители изучают скандинавскую модель обеспечения общественной безопасности.

Отметим, скандинавская модель предусматривает предупреждение насилия во время массовых мероприятий путем постоянного общения с толпой, тщательного планирования и анализа рисков. Также на Цензор.НЕТ: Полицейский Мельников, избивавший ногами активиста с криком "Ложись, Бандера!", продолжает ходить на работу, - адвокат

Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

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Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле,открыто уголовное производство.

В ответ на порочащие репутацию Нацполиции действия сотрудника МВД в сети стартовал флешмоб "Я - Бандера".

Источник: https://censor.net.ua/n3112403
 
 
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Херасе.. Так, "ложись Бандера" - это на шведском?
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ілюстрація , до теми , також дуже показова
схоже , в редакторів ЦН також є почуття гумору
Полиция уже больше года вводит так называемую скандинавскую модель общения с протестующими, - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 427
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Херасе.. Так, "ложись Бандера" - это на шведском?
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100%, только если не слушает - лицом в снег, чтоб чуть чуть отсыл закипевшии мозг.
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ілюстрація , до теми , також дуже показова
схоже , в редакторів ЦН також є почуття гумору
Полиция уже больше года вводит так называемую скандинавскую модель общения с протестующими, - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 427
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вот Стокхолм - и скандинавскии метод на улице, поверь - если бы штурмовали полицеискии участок, то разстреляли бы нахрен и всё.

Поліція вже більше року впроваджує так звану скандинавську модель спілкування з протестувальниками, - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 6170
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ти теж саме писало і 5 років тому ! Поліція вже більше року впроваджує так звану скандинавську модель спілкування з протестувальниками, - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 1965
тоді беркутню не покарали - але тепер , вочевидь , прийдеться доробити не дороблене

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це жахливо , бо спостерігав як штурмовали відділки на Донбасі, не тільки все розстрілювали на хрін , а й підривали
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Жесткие парни оказываются скандинавы, руками, ногами людей на земле забивают до полусмерти, кричат "Лежать бандера"!
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там за нападение на полицию расстрел на месте, ноги беречь надо.
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Valeriy Bondar 77****** Проте мігранти жахливі речі творять і все тихо.
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чё толпой врываются в полицию , что бы освободить задержаного? не слышал, а так что вы называете ужасные вещи? поконкретнее? зарезали кого, обокрали, так это не ужасные вещи я вам скажу.
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Valeriy Bondar 77****** Прямо таки вриваються у відділок,де повно озброєних людей.
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Полиция уже больше года вводит так называемую скандинавскую модель общения с протестующими

Вводит и выводит. Возвратно-поступательные движения.
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Вводит и выводит.
угу - а поки народ зрозуміє ЩО САМЕ із ним , таким чином роблять , ця влада продовжиться ще на 5 років ... Поліція вже більше року впроваджує так звану скандинавську модель спілкування з протестувальниками, - Артем Шевченко - Цензор.НЕТ 3346
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Мы уже услышали результат : «Ложись, Бандера ! «. Автор шедевра снова приступил к работе в реформированной полиции .
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Круговая порука это краеугольный камень зарождающихся автократий и устоявшихся диктатур.
Неотвратимость наказания сеет смятение в рядах цепных псов режима и мешает стрелять в народ, защищая руководящее тело.
Затягивание расследования по расстрелу Майдана тому пример. Так же будет и по этому случаю
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А батарейки в водилке не забыли поменять? а то так бестолку вводить))
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" Скандинавская модель" должна с первых секунд задержания вызывать у жертвы " Стокгольмский синдром " . Фраза - лежать , бандеровец , больше всего подходит для знакомства задержанного с правоохоронцем .
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Дадада!!! Уже видели модель *работы* с протестующими. Закупленые у Рашки автозаки, клетки для перегораживания улиц, избиение протестующих и постановка их на колени с криками ето вам за беркут... А ведь если бы такое Януковощ делал то все уже кричали бы о нарушении прав человека а так типо в Европу идем... раком правда и без штанов с ошейником на шее на плантации клубнику и яблоки собирать. Прям мечта а не страна.
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"Скандинавская модель " это пока скорее всего когда менты и активисты 3.14здят друг друга с переменным успехом...
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вот почему когда все эти активисты-журналисты попадают во власть, вмиг становятся полными дебилами???
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПолиция уже больше года вводит так называемую скандинавскую модель общения с протестующими, - Артем Шевченко
 
 
 
 
 
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