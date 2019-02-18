 Цель Кремля - уничтожить украинскую государственность, - Порошенко на встрече с Туском

Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на в пресс-службу Главы государства.

"Цель Кремля - ​​уничтожить украинскую государственность, создать так называемую вторую версию Советского Союза", - сказал Президент.

"Господин Президент, вы очень хорошо знаете, что такое Советский Союз, что такое Варшавский блок, такое прошлое, откуда мы вместе с вами вышли. Только наши эффективные действия, только наша солидарность не допустит возвращения в эти печальные времена", - добавил Президент Украины.

"Я искренне благодарен всему демократическому миру, я искренне благодарен ЕС, я искренне благодарен за вашу личную позицию в поддержку Украины. Это большая гордость для Украины, когда Президент Европейского Совета, вместе с украинским Президентом выступает на украинском языке. Вы уже навсегда вошли в историю как человек, который очень много сделал для Украины. И украинский народ очень благодарен вам. Я очень счастлив, что в эти очень важные для Украины дни, мы вместе с вами", - сказал Петр Порошенко.

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