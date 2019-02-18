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 Цель Кремля - уничтожить украинскую государственность, - Порошенко на встрече с Туском

Россия пытается уничтожить украинскую государственность, что подтверждается, в частности ее агрессивными действиями в Азово-Черноморском бассейне и захватом украинских моряков.

Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на в пресс-службу Главы государства.  

"Цель Кремля - ​​уничтожить украинскую государственность, создать так называемую вторую версию Советского Союза", - сказал Президент.

"Господин Президент, вы очень хорошо знаете, что такое Советский Союз, что такое Варшавский блок, такое прошлое, откуда мы вместе с вами вышли. Только наши эффективные действия, только наша солидарность не допустит возвращения в эти печальные времена", - добавил Президент Украины.

"Я искренне благодарен всему демократическому миру, я искренне благодарен ЕС, я искренне благодарен за вашу личную позицию в поддержку Украины. Это большая гордость для Украины, когда Президент Европейского Совета, вместе с украинским Президентом выступает на украинском языке. Вы уже навсегда вошли в историю как человек, который очень много сделал для Украины. И украинский народ очень благодарен вам. Я очень счастлив, что в эти очень важные для Украины дни, мы вместе с вами", - сказал Петр Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко поблагодарил Туска за единогласное решение Совета ЕС о введении "Азовского пакета" санкций

Источник: https://censor.net.ua/n3112402
 
   
 Топ комментарии
 
Петю заклинило окончательно. Он теперь как Людовик XIV со знаменитой фразой "Государство это Я".
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Да ты ублюдок порхатый лучше Ху*ла справился с уничтожением Украины.

Порошенко: Дача Путина в Крыму выгодна Украине

50281
Цель Кремля - уничтожить украинскую государственность, - Порошенко на встрече с Туском - Цензор.НЕТ 9950

843



Резиденция президента России Владимира Путина в Крыму отвечает интересам Украины. Об этом заявил накануне в эфире телеканала «Интер» секретарь СНБОУ Петр Порошенко «Каждый год, месяц в году, президент России будет проводить на территории Украины. В течение этого месяца можно будет решать целый ряд вопросов, которые накопились», - объяснил Порошенко.
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Зачем война? Ещё пару потужных повышений тарифов и цен и Хуйлу даже мараться не надо будет. Его агент Лола и так все сделает
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Петю заклинило окончательно. Он теперь как Людовик XIV со знаменитой фразой "Государство это Я".
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Где он там сказал "Государство-это Я?" Это называетя подмена понятий или напраслина фуфломёта.
Он просто озвучил то,что *********,соловьевы и все лаптеногие озвучивают каждый Божий день.
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ок..порохоботва каже "порошенко-це Україна" ..це ще гірше
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Нихто из тринадцати Людовиков столько не сделал для Франции как четырнадцатый Цель Кремля - уничтожить украинскую государственность, - Порошенко на встрече с Туском - Цензор.НЕТ 2556
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Имитация противостояния с Москвой...
На этом хочет выехать на второй срок...

Больше не на чем...
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Забавно, что фраза "государство - это я" кочует из учебника в учебник, как показатель самодовольства и глупости Людовика. Но Людовик не был самовлюбленным дураком.

История этой фразы такова.
У Людовика был конфликт с Парижским парламентом, который имел право утверждать королевские указы. Людовик явился в парламент и забрал акты, ограничивавшие королевскую власть. Там он и сказал свою знаменитую фразу, которая полностью звучала примерно так: "Господа, вы думали, что государство - это вы,... нет, государство - это я".
При Людовике XIV абсолютизм во Франции достиг своего расцвета и в конце его длительного правления стал клониться к упадку.
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Певца,тебе Туск сказал прямо-надо делать реформы,а ты опять про своё
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Вчера: - Мы говорим Ленин - подразумеваем - партия, - Мы говорим партия - подразумеваем - Ленин…

Сегодня: - Мы говорим Оффшоренко - подразумеваем - Украина,
- Мы говорим Украина - подразумеваем - Оффшоренко…
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Тупой и ещё тупее. Ну хоть через 5 лет наконец-то определились с целью *******.
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вот смотрю я мосфильм-ТВ..., там реально (как в 2014-ом) идет прокачка к войне с Украиной...
Так что Петя прав - цель у них уничтожить украинцев и война большая будет..
Другое дело, что Петя в случае начала замеса слиняет вместе с семьей из ограбленной им и его ОПГ страны ...., а нам придется самим...
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Зачем война? Ещё пару потужных повышений тарифов и цен и ***** даже мараться не надо будет. Его агент Лола и так все сделает
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Stuart Pearce - ну да....

Деморализованное, нищее и озлобленное население....перед навалом Орды...
Так себе перспективы...
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Михалков - На Украине выросло два поколения, которые никогда не придут к России, только через кровь - эти поколения нужно уничтожить

Опубликовано: 9 февр. 2019 г.
https://youtu.be/KsVngEeJ4VY
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А, тут же мєстниє Міхалкови, ждуть не діждуться 31.03.2019, щоб розпочати це...
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Кандыдатив кароче много, а *****....э-ээ Кнур одын
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Да ты ублюдок порхатый лучше Ху*ла справился с уничтожением Украины.

Порошенко: Дача Путина в Крыму выгодна Украине

50281
Цель Кремля - уничтожить украинскую государственность, - Порошенко на встрече с Туском - Цензор.НЕТ 9950

843



Резиденция президента России Владимира Путина в Крыму отвечает интересам Украины. Об этом заявил накануне в эфире телеканала «Интер» секретарь СНБОУ Петр Порошенко «Каждый год, месяц в году, президент России будет проводить на территории Украины. В течение этого месяца можно будет решать целый ряд вопросов, которые накопились», - объяснил Порошенко.
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ну да, тайные переговоры, благо что и переводчик не нужен как Трампу.. Мета Кремля - ​​знищити українську державність, - Порошенко на зустрічі з Туском - Цензор.НЕТ 2573 в виде лишних ушей Мета Кремля - ​​знищити українську державність, - Порошенко на зустрічі з Туском - Цензор.НЕТ 2090
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А тот кто внутри уничтожает тому ничего не грозит?
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вот Петя и выдал что он агент хйла
за 5 лет так развалить страну это нужно приложить большие усилия
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Шпигун Пєця ковтнув віскаріка і почав озвучувати спец-завданя з трибуни Мета Кремля - ​​знищити українську державність, - Порошенко на зустрічі з Туском - Цензор.НЕТ 8829
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Повилазили ольгінци масово - значить добре їм Петро перцю всипав. Молодець Петро Олексійович!
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У ольгинцев до 31 марта рты от злобы поперекашивает и пальцы от клавы покрючит.🙂
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передавить местных гнид и проблема сама рассосется.
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