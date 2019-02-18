 Цель Кремля - уничтожить украинскую государственность, - Порошенко на встрече с Туском

Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на в пресс-службу Главы государства.
"Цель Кремля - уничтожить украинскую государственность, создать так называемую вторую версию Советского Союза", - сказал Президент.
"Господин Президент, вы очень хорошо знаете, что такое Советский Союз, что такое Варшавский блок, такое прошлое, откуда мы вместе с вами вышли. Только наши эффективные действия, только наша солидарность не допустит возвращения в эти печальные времена", - добавил Президент Украины.
"Я искренне благодарен всему демократическому миру, я искренне благодарен ЕС, я искренне благодарен за вашу личную позицию в поддержку Украины. Это большая гордость для Украины, когда Президент Европейского Совета, вместе с украинским Президентом выступает на украинском языке. Вы уже навсегда вошли в историю как человек, который очень много сделал для Украины. И украинский народ очень благодарен вам. Я очень счастлив, что в эти очень важные для Украины дни, мы вместе с вами", - сказал Петр Порошенко.
Он просто озвучил то,что *********,соловьевы и все лаптеногие озвучивают каждый Божий день.
На этом хочет выехать на второй срок...
Больше не на чем...
История этой фразы такова.
У Людовика был конфликт с Парижским парламентом, который имел право утверждать королевские указы. Людовик явился в парламент и забрал акты, ограничивавшие королевскую власть. Там он и сказал свою знаменитую фразу, которая полностью звучала примерно так: "Господа, вы думали, что государство - это вы,... нет, государство - это я".
При Людовике XIV абсолютизм во Франции достиг своего расцвета и в конце его длительного правления стал клониться к упадку.
Сегодня: - Мы говорим Оффшоренко - подразумеваем - Украина,
- Мы говорим Украина - подразумеваем - Оффшоренко…
Так что Петя прав - цель у них уничтожить украинцев и война большая будет..
Другое дело, что Петя в случае начала замеса слиняет вместе с семьей из ограбленной им и его ОПГ страны ...., а нам придется самим...
Деморализованное, нищее и озлобленное население....перед навалом Орды...
Так себе перспективы...
Опубликовано: 9 февр. 2019 г.
https://youtu.be/KsVngEeJ4VY
Порошенко: Дача Путина в Крыму выгодна Украине
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Резиденция президента России Владимира Путина в Крыму отвечает интересам Украины. Об этом заявил накануне в эфире телеканала «Интер» секретарь СНБОУ Петр Порошенко «Каждый год, месяц в году, президент России будет проводить на территории Украины. В течение этого месяца можно будет решать целый ряд вопросов, которые накопились», - объяснил Порошенко.
за 5 лет так развалить страну это нужно приложить большие усилия