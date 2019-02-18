 Утром 18 февраля в оккупированном Донецке сработали два взрывных устройства, - СММ ОБСЕ

Согласно оперативному отчету, около 8 часов утра 18 февраля в неподконтрольном правительству Донецке двое сотрудников СММ, стоя перед местом базирования Миссии на бульваре Пушкина, услышали по меньшей мере два взрыва ориентировочно в 100-150 метрах к юго-юго-востоку, сообщает Цензор.НЕТ. Остальные сотрудники Миссии находились внутри здания. Никто не пострадал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На пункте пропуска полиция допросила митрополита УПЦ МП - подозревается в связях с террористами

"Позже команда СММ зафиксировала в этом районе две свежие воронки (диаметром около 70 см) примерно в 100 и 300 метрах к югу от места базирования Миссии. Неподалеку от первой воронки, в 2 метрах восточнее газораспределительной станции (к западу от бульвара Пушкина) наблюдатели заметили, что четыре кирпича на восточной стороне здания станции и восточный скат крыши, изготовленной из волнистых листов, были повреждены. Возле второй воронки, приблизительно в 7-8 метрах к северу от многоквартирного дома № 70 на улице Кобозева они видели грязь и небольшие пробоины с северной стороны здания, а также соответственно грязь и камешки на земле. По оценке Миссии, повреждения в обоих указанных местах образовались в результате срабатывания бескорпусных взрывных устройств (неустановленного типа).

По наблюдениям СММ, общая обстановка с безопасностью в городе существенно не изменилась", - говорится в сообщении.

Также читайте: Российским наемникам на Донбассе запретили использовать мобильные телефоны и размещать фото в соцсетях, - ГУР