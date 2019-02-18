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 Утром 18 февраля в оккупированном Донецке сработали два взрывных устройства, - СММ ОБСЕ

Сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, находясь в неподконтрольном правительству Донецке утром понедельника, слышали два взрыва.

Согласно оперативному отчету, около 8 часов утра 18 февраля в неподконтрольном правительству Донецке двое сотрудников СММ, стоя перед местом базирования Миссии на бульваре Пушкина, услышали по меньшей мере два взрыва ориентировочно в 100-150 метрах к юго-юго-востоку, сообщает Цензор.НЕТ. Остальные сотрудники Миссии находились внутри здания. Никто не пострадал.

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"Позже команда СММ зафиксировала в этом районе две свежие воронки (диаметром около 70 см) примерно в 100 и 300 метрах к югу от места базирования Миссии. Неподалеку от первой воронки, в 2 метрах восточнее газораспределительной станции (к западу от бульвара Пушкина) наблюдатели заметили, что четыре кирпича на восточной стороне здания станции и восточный скат крыши, изготовленной из волнистых листов, были повреждены. Возле второй воронки, приблизительно в 7-8 метрах к северу от многоквартирного дома № 70 на улице Кобозева они видели грязь и небольшие пробоины с северной стороны здания, а также соответственно грязь и камешки на земле. По оценке Миссии, повреждения в обоих указанных местах образовались в результате срабатывания бескорпусных взрывных устройств (неустановленного типа).

По наблюдениям СММ, общая обстановка с безопасностью в городе существенно не изменилась", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3112400
 
 
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За то что услышали и оперативно замеры произвели можно наградить именными рулетками.Это они под конец месяца премию зарабатывают мы мол под обстрелами,нам боевые положено.
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Сегодня над Керченским мостом пролетел неизвестный самолёт и сбросил пустую металлическую бочку из под горючего,от рёва бочки охрана моста подняла руки и убегая , стала кричать - " Хутин капут!"
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По наблюдениям СММ, о, бщая обстановка с безопасностью в городе существенно не изменилась"- говорится в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/n3112400
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спокійно і буденно як прогноз погоди вже))... типу "...а в іншому сьогодні у місті буде без опадів та сильного вітру". Тобто взагалі як за звичай як так і треба, і "на загальну кримінальну ситуацію у місті не впливають" два вибухи. "Рузькемір" одним словом. Кому що до вподоби. Самі кликали, тепер їжте.
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ресторан ОБСЕшников подорвали???, где ж они харчеваться-то будут теперь???
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То есть когда кирпичи попадали на их авто, они вдруг увидели воронки. Утром 18 февраля в оккупированном Донецке сработали два взрывных устройства, - СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 4380
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУтром 18 февраля в оккупированном Донецке сработали два взрывных устройства, - СММ ОБСЕ
 
 
 
 
 
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