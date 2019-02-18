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 Политика Украины
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 Политическая позиция ярче всего выражена у телеканалов "1+1", "Прямой", "5 канал", "Украина", "Интер", "NewsOne" и "112", - мониторинг

Эти телеканалы при освещении избирательной кампании явно выказывают поддержку тем или иным кандидатам в президенты, считают эксперты в сфере медиа и коммуникаций.

Таковы первые промежуточные результаты независимого мониторинга освещения в медиа президентской гонки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". Мониторинг проводил ряд общественных организаций при поддержке Совета Европы.

При этом телеканалы "ICTV", "СТБ" и "UA:Перший" занимали более-менее равноудаленную и нейтральную позицию по отношению к различным кандидатам.

Так, симпатии канала "1+1" находятся на стороне кандидатов в президента Владимира Зеленского и Александра Шевченко. При этом на нем постоянно критикуют действующую власть, в том числе, президента Украины Петра Порошенко.

"Прямой" и "5 канал", который принадлежит Порошенко, "откровенно симпатизируют" действующему президенту. При этом на "Прямом" звучит "сокрушительная критика" в адрес Тимошенко и Зеленского, отмечено в мониторинге.

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Телеканал "Украина" демонстрирует симпатии к кандидату от "Оппозиционного блока" Александру Вилкулу, и в то же время критикует кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко. Эксперты связывают это с произошедшим в "Оппозиционном блоке" расколом. При этом кампанию Бойко активно освещает и поддерживает телеканал "Интер".

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Канал "NewsOne", по оценкам экспертов мониторинга, также более открыто поддерживает Бойко. В свою очередь канал "112. Украина" больше всего внимания уделяет Порошенко и Бойко.

"Почти все медиа (в первую очередь, телеканалы), за небольшим исключением, которые вошли в мониторинг, демонстрировали свои симпатии или антипатии к тем или иным кандидатам в президенты. В большинстве случаев это можно объяснить не так позицией самих журналистов, как позицией медиасобственников, которые имеют собственные политические интересы. И это тренд не только этой, а почти всех избирательных кампаний в Украине", – отмечает исполнительный директор "Украинского института медиа и коммуникации" Диана Дуцик.

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Международный эксперт Совета Европы Расто Кужель отмечает, что украинские СМИ активно освещают проводимые кандидатами мероприятия и связанные с выборами процедурные аспекты. "Но с другой стороны, большинство медиа продемонстрировали свои преференции в отношении конкретных кандидатов", – подчеркнул он.

Мониторинг проводит коалиция общественных организаций в составе "Комиссии журналистской этики", "Платформы прав человека", "Украинского института медиа и коммуникации", "StopFake". Он реализуется при поддержке двух проектов Совета Европы в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3112399
 
 
 Топ комментарии
 
Прямой, так вообще как штаб Порошенко работает.
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В условиях, когда медиарынок поделен между олигархами, Порошенко просто обязан иметь собственные телеканалы. Иначе его сожрут с потрохами. Политическая позиция ярче всего выражена у телеканалов "1+1", "Прямой", "5 канал", "Украина", "Интер", "NewsOne" и "112", - мониторинг - Цензор.НЕТ 8931
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Прямой, это как кишка, только канал. Смысл тот же.
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Прямой, так вообще как штаб Порошенко работает.
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Прямой, это как кишка, только канал. Смысл тот же.
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ганаполик и сентябрь не хотят повторить судьбу савика...
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1+1=Зеленский,Прямой=Порошенко,5-ый =Порошенко,ТРК Украина =Бойко,Интер=Бойко,Ньюс Ван =Бойко,112-ый =Бойко .
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О 1+1 то вообще.. особенно понравилась их попытка навязать мнение что актер может быть хорошим президентом (документалка про Рейгана). Нашли бл.я что с чем сравнить. Рейган перед тем как президентом стал, долго работал в политике. А не как зеленский, сразу с корпоратива в кресло хочет сесть. И не факт что не будет ходить на корпоротивы и будучи президентом.. Политическая позиция ярче всего выражена у телеканалов "1+1", "Прямой", "5 канал", "Украина", "Интер", "NewsOne" и "112", - мониторинг - Цензор.НЕТ 6496
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Да вообще смешно ровнять Рейгана с откровенно шутом в ермолке, это фигуры совсем разных масштабов. И Рейган кстати был актёром, а не шутом в комерческом цирке с офшорками и получанием бабла от Рашки на свои одноразовые фильмы..Пипец сравнение, и скажите ещё что Зеленский не шестёрка Бени..Рейган 20 лет был в политике прежде чем стал президентом...Совсем совесть потеряли такие сравнения делать
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Пятый топит за СОю, 1+1 люто топит за клоуна, Но самый прикол что - "Украина", "Интер", "NewsOne" и "112" люто ненавидят Порошенко, там на него просто тонны грязи выливают, а с другой стороны теряюца в симпатиях к бабке и клоуну....По сути эти каналы -- "Украина", "Интер", "NewsOne" и "112", полностью отражают риторику кацапячих кремлеботов по всему интернету во всех каментах.
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В условиях, когда медиарынок поделен между олигархами, Порошенко просто обязан иметь собственные телеканалы. Иначе его сожрут с потрохами. Политическая позиция ярче всего выражена у телеканалов "1+1", "Прямой", "5 канал", "Украина", "Интер", "NewsOne" и "112", - мониторинг - Цензор.НЕТ 8931
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Утилизация ватников - он и имеет...

Телеканалы, фабрики, заводы, офшоры везде...
а как же иначе?
Иначе сожрут буржуи.... Политическая позиция ярче всего выражена у телеканалов "1+1", "Прямой", "5 канал", "Украина", "Интер", "NewsOne" и "112", - мониторинг - Цензор.НЕТ 4935
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Я один наверное не могу понять - чем Ахметов или Фирташ лучше Коломойского?
Может легче когда тебя обворовывают под патриотические лозунги. А может вы один знаете что Петя какает фиалками.
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Зачем лезть в политику чужой страны, если ты там тупо ни бум бум...
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Я вообще не понимаю, зачем петя ещё и из телевизора напрягается. Это пусть для лузеров.

Чувак целую страну отреформировал несколько раз и в хвост и в гриву. Нескольким миллионам (тем, что сейчас в польше и чехии) вообще европейскую жизнь забабахал. Та любого спроси (хоть гросю, хоть луцика) - все на него молятся.
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Скажи, а де зараз краще жити - в Україні чи на Рашці? І чому... Але чесно.
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Странно-Гриценко на первом месте,а каналы его все топят.
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Мені так сподобалось, як Толя в прямом ефірі стукав чоботом по трибуні, що його в прямий ефір не пускають. Але так нічого притомного і не запропонував. Мабуть Технічному Толі важлива участь, а не перемога
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Точно так же как и Жюля которая тупо не слазит с экрана на всех каналах, и при этом визжит шо злочинна влада не даёт ей доступа к СМИ.
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Точнее можно, на каких каналах, а то шо то не нахожу, соскучился по визжанию.
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Почему ещё никто не сжёг ньюсван и 112? Эти каналы открыто проводят информационную подготовку населения к оккупации москалями.
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Причём в 2015-2016 на 112 канал ходили и патриоты и добровольцы, и более менее порядочные политики. Сейчас это ватная метостаза на теле Украины
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Mikhail Saveliev - также как и Интер...

Пытались его сжечь как то...
Так почти весь Цензор восстал.. - не демократично мол, провокаторы, заплатили им... - моторола и гиви тоже имеют право голоса.... и тд и тп...
Короче демократы охеренные наш народ... - вот только за гречку легко покупаются.. Политическая позиция ярче всего выражена у телеканалов "1+1", "Прямой", "5 канал", "Украина", "Интер", "NewsOne" и "112", - мониторинг - Цензор.НЕТ 3327
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Взагалі до того переліку мав ще увійти мураєвськмй телеканал "Наш" на частоті Maxxi TV. Телеканал взагалі працює поза умовами ліцензування і вже місяць як тому мав припинити свою роботу згідно висновку Комітету...
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Журналисты плюсов в зашкваре...
Ощущение, как "wag the dog" смотрю.
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"Мониторинг проводит коалиция общественных организаций в составе "Комиссии журналистской этики", "Платформы прав человека", "Украинского института медиа и коммуникации", "StopFake". Он реализуется при поддержке двух проектов Совета Европы в Украине.Источник:https://censor.net.ua/n3112399"
тобто моніторять) грантоїди))), а перша кантора) не під грицинею)юлькою)) ходить?!
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Особливо політичний анал - Прямая кішка з фсбшніком Гавнопольским
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Така твоя оцінка роботи ТV Прямий і персонально Матвія Ганопольского звучить як похвала. Це відверто приємно..😃😃😃
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$100, що пану стецьку пообіцяли заплатити перед виборами? Треба вірити. Колись дадуть. Треба дуже, дуже вірити Политическая позиция ярче всего выражена у телеканалов "1+1", "Прямой", "5 канал", "Украина", "Интер", "NewsOne" и "112", - мониторинг - Цензор.НЕТ 7550
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Политическая позиция ярче всего выражена у телеканалов "1+1", "Прямой", "5 канал", "Украина", "Интер", "NewsOne" и "112", - мониторинг - Цензор.НЕТ 415сравнили хрен с морковкой!какая аудитория у 5го и у остальных? Политическая позиция ярче всего выражена у телеканалов "1+1", "Прямой", "5 канал", "Украина", "Интер", "NewsOne" и "112", - мониторинг - Цензор.НЕТ 415
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолитическая позиция ярче всего выражена у телеканалов "1+1", "Прямой", "5 канал", "Украина", "Интер", "NewsOne" и "112", - мониторинг
 
 
 
 
 
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