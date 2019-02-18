 Политическая позиция ярче всего выражена у телеканалов "1+1", "Прямой", "5 канал", "Украина", "Интер", "NewsOne" и "112", - мониторинг

Таковы первые промежуточные результаты независимого мониторинга освещения в медиа президентской гонки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". Мониторинг проводил ряд общественных организаций при поддержке Совета Европы.

При этом телеканалы "ICTV", "СТБ" и "UA:Перший" занимали более-менее равноудаленную и нейтральную позицию по отношению к различным кандидатам.

Так, симпатии канала "1+1" находятся на стороне кандидатов в президента Владимира Зеленского и Александра Шевченко. При этом на нем постоянно критикуют действующую власть, в том числе, президента Украины Петра Порошенко.

"Прямой" и "5 канал", который принадлежит Порошенко, "откровенно симпатизируют" действующему президенту. При этом на "Прямом" звучит "сокрушительная критика" в адрес Тимошенко и Зеленского, отмечено в мониторинге.

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Телеканал "Украина" демонстрирует симпатии к кандидату от "Оппозиционного блока" Александру Вилкулу, и в то же время критикует кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко. Эксперты связывают это с произошедшим в "Оппозиционном блоке" расколом. При этом кампанию Бойко активно освещает и поддерживает телеканал "Интер".

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Канал "NewsOne", по оценкам экспертов мониторинга, также более открыто поддерживает Бойко. В свою очередь канал "112. Украина" больше всего внимания уделяет Порошенко и Бойко.

"Почти все медиа (в первую очередь, телеканалы), за небольшим исключением, которые вошли в мониторинг, демонстрировали свои симпатии или антипатии к тем или иным кандидатам в президенты. В большинстве случаев это можно объяснить не так позицией самих журналистов, как позицией медиасобственников, которые имеют собственные политические интересы. И это тренд не только этой, а почти всех избирательных кампаний в Украине", – отмечает исполнительный директор "Украинского института медиа и коммуникации" Диана Дуцик.

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Международный эксперт Совета Европы Расто Кужель отмечает, что украинские СМИ активно освещают проводимые кандидатами мероприятия и связанные с выборами процедурные аспекты. "Но с другой стороны, большинство медиа продемонстрировали свои преференции в отношении конкретных кандидатов", – подчеркнул он.

Мониторинг проводит коалиция общественных организаций в составе "Комиссии журналистской этики", "Платформы прав человека", "Украинского института медиа и коммуникации", "StopFake". Он реализуется при поддержке двух проектов Совета Европы в Украине.