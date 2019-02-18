 СБУ провела встречу с Онуфрием, где было рассказано о возможных провокациях, - Грицак

Об этом сообщил во время брифинга председатель СБУ Василий Грицак, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Еспресо ТВ

"Вчера мы инициировали встречу с Онуфрием, чтобы донести до него сведения, связанные с экстремистскими акциями", - сказал Грицак.

Глава СБУ рассказал, что российские спецслужбы планируют, в частности, запугивать священников УПЦ (МП), чтобы создать правдоподобное впечатление притеснений их в Украине.

"В материалах, которыми мы сегодня располагаем, речь идет о том, что спецслужбы РФ хотят запугивать священнослужителей УПЦ (МП) путем сообщений и звонков с угрозами. Это делается намеренно, чтобы реакция священнослужителей была более правдоподобной", - рассказал Грицак.

Как сообщал Цензор.НЕТ, перед этим Грицак заявил, что нападения на культовые сооружения УПЦ Московского патриархата были организованы из оккупированных территорий при координации ФСБ Ростовской области.

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Также он назвал имена заказчиков поджога храмов УПЦ МП в Украине, в частности, в Запорожье 16 февраля. Одним из заказчиков этого преступления является "бывший главный редактор одного из запорожских интернет-изданий Артем Тимченко. Другим – "бывший житель Запорожья, член незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР" по прозвищу Сармат – его зовут Андрей Кузьменко", – сказал Грицак.

Напомним, в феврале полиция в Запорожье начала производства по двум случаям повреждения фасадов храмов УПЦ МП – в Шевченковском и Вознесеновском районе города, - когда на стенах церквей неизвестные сделали надписи в виде нацистской символики.

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