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 На пункте пропуска полиция допросила митрополита УПЦ МП - подозревается в связях с террористами

Полиция Донетчины допросила митрополита Горловского и Славянского Украинской православной церкви Московского патриархата Митрофана из-за подозрения в связях с террористами

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Новостям Донбасса"  сообщили в пресс-службе полиции Славянска.

Митрофан находится в базе Министерства внутренних дел как лицо,которое  поддерживает связи с незаконными вооруженными формированиями.

В связи с этим митрополита остановили при пересечении блокпосту у Славянска.

"Пригласили в отделение полиции, в присутствии адвоката опросили", - рассказали в полиции.

Вместе с тем правоохранители отметили, что Митрофан "пока не является фигурантом уголовного производства", но оперативники дальнейшем "будут этим заниматься".

Сейчас митрополит может свободно передвигаться по территории Украины и выезжать за ее пределы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3112397
 
 
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Уже отпустила в Славянске. Не тормозите
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Отче нёс благую весть в даунбасские ибеня, да вот бесы его обуяли.
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На наличийо рогов-хвостов-копытов прроверили???😇
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Якщо митро-фан досі не сидить, це не його заслуга, а недоробка поліції.
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Свободно передвигаться!А за что этому гандону такая честь?Не х..ему у нас тут делать
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