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Все про:права человека (790) Россия (72039) Евросоюз (12294)

 Россия попала в перечень стран, в которых систематически нарушают права человека, - Евросоюз

Особо в ЕС подчеркивают нарушение Россией прав человека в оккупированном Крыму и в частях Донецкой и Луганской областей, находящихся под контролем пособников оккупантов.

Речь об этом идет в постановлении, принятом в понедельник на Совете ЕС по иностранным делам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Европейский союз будет и впредь осуждать попрание и нарушение прав человека, где бы они ни совершались, призывать государства и негосударственных субъектов предотвращать и немедленно устранять их, а также добиваться справедливости и ответственности", – отмечается в документе.

Читайте на Цензор.НЕТ: В 2018 году ЕСПЧ объявил больше всего решений о нарушении прав человека в России, Украина - третья из 47 стран Совета Европы

Российская Федерация пять раз в разном контексте упоминается среди государств, систематически нарушающих принципы демократии и права человека, наряду с Белоруссией, Бурунди, Камбоджей, Китаем, Ираном, Мьянмой, Саудовской Аравией, Венесуэлой, Южным Суданом, Турцией, Зимбабве и рядом других.

Выделяются, по мнению ЕС, "неблагополучные" регионы: "Чеченская Республика (Российская Федерация), незаконно аннексированные Российской Федерацией Автономная Республика Крым и город Севастополь, а также районы Восточной Украины, в настоящее время не находящиеся под контролем правительства".

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ЕС обещает решительно выступать против применения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство форм обращения и наказания. Он требует уважения верховенства права, обеспечения свободы выражения мнений, в том числе в Интернете, свободы мирных собраний и ассоциаций и независимости судебной власти. Он будет особо следить за обеспечением полного, своевременного и беспрепятственного доступа гуманитарных организаций и помощи нуждающемуся населению.

В частности, ЕС призывает "к беспрепятственному доступу механизмов мониторинга прав человека в сепаратистские регионы Абхазии и Южной Осетии".

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Евросоюз будет "и впредь оказывать поддержку гражданскому обществу и правозащитникам всеми доступными средствами, где бы они ни находились, и противодействовать сокращению пространства гражданского общества".

Источник: https://censor.net.ua/n3112396
 
 
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не справились с заданием... одним словом попали
Россия попала в перечень стран, в которых систематически нарушают права человека, - Евросоюз - Цензор.НЕТ 7876
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вот ни с того ни с сего Кавказ Центр статейку распространяет...
Интересно почитать...

Россия попала в перечень стран, в которых систематически нарушают права человека, - Евросоюз - Цензор.НЕТ 8811 Kavkaz Center‏ @newkc14 22 ч.22 часа назад
Городские партизаны распространяют по сети общие меры безопасности при организации народно-освободительного восстания в #России https://urb-a.livejournal.com/16487886.html #россия #восстание

https://t.co/TCnqaInQb1

Россия попала в перечень стран, в которых систематически нарушают права человека, - Евросоюз - Цензор.НЕТ 808
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запарєбрік як країна-терорист, має бути вигнана з ООН
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Вот те новость ,она там уже давно в этом списке, а сейчас только попала ,какой то абсурд ей богу, ЖДЁМ ОЧЕРЕДНОГО ПОПАДАНИЯ
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия попала в перечень стран, в которых систематически нарушают права человека, - Евросоюз
 
 
 
 
 
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