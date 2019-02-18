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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:бюджет (4301) Киев (17182) подлог (13) Нацполиция (8940) растрата (151)

 Директор столичного предприятия предстанет перед судом за присвоение почти 2,4 миллиона гривен бюджетных средств, - Нацполиция

Следователи полиции Киева установили, что мужчина присвоил деньги, подделав служебную документацию. За содеянное ему грозит до двенадцати лет лишения свободы.

"Фигурант - 40-летний киевлянин, основатель и директор одного из предприятий столицы. Несколько лет назад данная организация выиграла тендер на строительство гидроузла в одном из районов Киева. Будучи должностным лицом, человек подделал официальную документацию, указав в ней завышенные объемы и стоимость выполнения работ", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Нацполиции.

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Средства на оплату услуг предприятия поступали от заказчика из специального фонда городского бюджета. Всего в течение двух лет злоумышленнику удалось присвоить 2,4 миллиона гривен, а работы по сооружению гидроузла так и не завершили.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Материалы производства направлены в суд.

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Источник: https://censor.net.ua/n3112395
 
   
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А чому так виборчно?
Чому тільки його?
А 450 злодюжок з ВР? Ці набагато більше накрали, разом з КМ...
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Присвоил бы 2.4 млрд, был бы главой областной администрации, а если бы 24 млрд, то возможно и "президентом" страны!
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Откупиться - не посадят. Потрох добрый - он казнокрадов, коррупционеров и оборотней не садит.
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Ты, наверно, будешь следить за этим процессом? Потом нам расскажешь - какие там были нарушения и беззакония и почему его не посадили?
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Может просто "крайний" и "козёл отпущения"!

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В Китае его просто расстреляли бы .В СССР тоже расстреляли бы .В США дали бы 300 лет .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДиректор столичного предприятия предстанет перед судом за присвоение почти 2,4 миллиона гривен бюджетных средств, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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