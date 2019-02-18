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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Порошенко (16357) Туск (441) евромайдан (6743) Небесная Сотня (209)

 Лучший способ проявить уважение к Небесной сотне - продолжить реформы для построения демократии, - Туск

Глава Европейского Совета Дональд Туск в пятую годовщину расстрелов на Майдане подчеркнул важность продолжения реформ и построения демократии в Украине.

Об этом он заявил во время встречи с президентом Порошенко в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Я думаю, лучшая дань уважения, которую можно отдать жертвам революции, – это сделать все, что вы можете, для того, чтобы продолжить реформы, продолжить ваши усилия, направленные на построение лучших стандартов демократии", – сказал Туск, обращаясь к Порошенко.

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Он подчеркнул, что для него является важным визит в Украину, "чтобы отдать дань" украинскому народу.

Туск похвалил усилия Украины по проведению эффективных, по его словам, реформ, и отметил личную роль Порошенко.

"У вас есть очень хорошие причины чувствовать себя гордыми. И это не только мое личное, частное мнение. Вы знаете, ваша репутация и репутации всей страны очень высока не только в Брюсселе, но и во всех столицах стран-членов-ЕС. Вы заслужили эту репутацию", – сказал Дональд Туск.

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Источник: https://censor.net.ua/n3112394
 
   
 Топ комментарии
 
Тільки не з соєвою бандою!!!
П'ять років не вистачало? Чого ще можна від них чекати!
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в Украине, благодаря соевой банде, слово "реформы" стало ругательным!
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до "реформ" порошенки мы не 6ыли самыми нищими в европе и первыми по уровню коррупции
Источник: https://censor.net.ua/n3112394
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Лучший способ уважения для этих погибших, это забвение общества и память близких.
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Тільки не з соєвою бандою!!!
П'ять років не вистачало? Чого ще можна від них чекати!
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Откуда у тебя водка, лишнехромосомный!? Боярышник то ты пожалеешь...
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до "реформ" порошенки мы не 6ыли самыми нищими в европе и первыми по уровню коррупции
Источник: https://censor.net.ua/n3112394
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У этого ГУСЯ самого РЫЛЬЦЕ В ПУШКУ!Антоний Мацеревич заявил газете «Polska Codzienni»: «Туск заключил преступную сделку с Владимиром Путиным в ущерб Польше и должен понести за это уголовную ответственность».Кроме того, министр обороны заявил, что Туск организовал передачу контракта по обслуживанию самолета перед тем как тот разбился «другу» Путина.«Это не халатность, а уголовное преступление», - заявил министр.
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А , як що до покарання їхніх вбивць - хіба це не буде найкращим способом виявити пошану ?!
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в Украине, благодаря соевой банде, слово "реформы" стало ругательным!
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красава ...він під такими "реформами" не живе ...
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Лучший способ проявить уважение жертвам к Смоленской трагедии - это подменить чёрный ящик и забыть о ней .

Подельник путина .
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можна побажати полякам таких "реформ" - аби наші заробітчани , з Польщі , швидше до дому повернулись !
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Послушал Туск вой Петра об успехах, и выдавил из себя - Уважай народ свой, начни работать.
Урки не работают, - огрызнулся Педро
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Туск похвалил усилия Украины по проведению эффективных, по его словам, реформ, и отметил личную роль Порошенко

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и добавил, немного покраснев: особенно удались реформы правосудия и правопорядка.
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Сказано правильно,но толку с того.Пеце уже прямо указывают на отсутсвие реформ,но Пеца предпочитает имитацию
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛучший способ проявить уважение к Небесной сотне - продолжить реформы для построения демократии, - Туск
 
 
 
 
 
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