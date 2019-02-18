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 Порошенко поблагодарил Туска за единогласное решение Совета ЕС о введении "Азовского пакета" санкций

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском в понедельник вечером в Киеве заявил о важности сохранения договоренностей единстве и солидарности ЕС с Украиной в контексте единогласного решения Совета ЕС о введении "Азовского пакета" санкций против Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ,  об этом Порошенко написал в твиттере.

"Очень благодарен за единогласное решение Совета ЕС о введении "Азовского пакета" санкций, о чем мы договаривались с Дональдом Туском в декабре прошлого года. Важно, что мы сохраняем наши договоренности с Европой о единстве и солидарности с Украиной", - написал президент Украины.

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Ранее глава МИД Дании Андерс Самюэльсен заявил, что ЕС достиг политических договоренностей ввести так называемые "азовские" санкции в отношении России за атаку в районе Керченского пролива на украинские корабли с последующим их захватом и пленением моряков, технический процесс утверждения решения займет несколько дней.

Позже глава дипломатии ЕС Федерика Могерини также заявила, что в руководстве союза имеется согласие в отношении необходимости принятия санкционных мер против РФ в связи с инцидентом в Керченском проливе и что подготовка этих мер завершится в ближайшие дни.

"Я могу подтвердить, что существует политический консенсус в отношении принятия дальнейших мер - адресных санкций против физических лиц, и я думаю, что официальное принятие (соответствующего - ИФ) правового акта завершится в ближайшие дни", - сказала она на пресс-конференции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3112392
 
   
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Пит изгони хотябы гросю с правительства если хоть как то хочешь, что бы тебя избиратель больше поддержал , разбитые кругом дороги просто не дают нормально заснуть резина нынче дорогая и так далее много можно говорить , а то что встречаешься с большими людьми конечно же хорошо только вот результаты внутри страны слабые, как видно МВФ пока рулит и сдерживает ифляцию , а может стоит у китайца поучиться ,чего стесняться они же выкупили у передовой Европы огромное количество предприятий и не ху-о развиваются смешно, но на ALIEXPRES посётся вся планета
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поучись, поучись... для начала отмени пенсии. как? ПОЛНОСТЬЮ! т.е. абсолютно. не хрен на жопе сидеть, если работать еще можешь. тяпку в зубы и баштан окучивать с 5 и до 22. кто не согласен - в трудовой лагерь на перевоспитание. Стааалин и Маааао слууушаююют нааас... алиэкспресс ему подавай... жрать надо меньше, а работать больше. и скажи спасибо, что еще огороды разрешают, а не как в Камбодже при Пол Поте.
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арбайтен, сэр, а не волшебники делают экономику
тем более не монархи, фюреры и клоуны
комунизьму строил?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко поблагодарил Туска за единогласное решение Совета ЕС о введении "Азовского пакета" санкций
 
 
 
 
 
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