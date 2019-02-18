 При всей благодарности Европе, мы ожидали большего для защиты нашего суверенитета, - Ирина Геращенко

Об этом народный депутат, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сказала на конференции "Итоги выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Европейский Союз все это время достаточно сильно давил на Украину, и даже в наших дискуссиях часто мы с господином Мингарелли говорили, что это несправедливо: Украина изменяется во время войны, а вы от нас требуете такого темпа реформ. Но как показал исторический этот путь пяти лет, Европа и Брюссель в этом были абсолютно правы – в этом давления и требовании ускорить реформы, Европа была права", – заявила Геращенко.
"Но в то же время, при всей благодарности к тому, что Европа поддержала через санкции суверенитет и территориальную целостность Украины, мы ожидали большего в контексте защиты нашего суверенитета", – отметила Геращенко.
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"И я позволю себе это сказать, что, например, высокий представитель Европейского Союза по внешним вопросам и безопасности госпожа Могерини много раз была в Украине за эти годы, но она ни разу не была на Донбассе. Разве есть сегодня на европейском континенте еще хоть одна такая горячая точка, и можно ли в брюссельских кабинетах дискутировать тему Донбасса, не видя последствий "русского мира" своими глазами? И поэтому мы каждый раз благодарим каждого, кто там был", – сказала она.
"От Европейского Союза очевидно, что мы ожидаем не только персональных санкций в отношении тех товарищей "ФСБшников", причастных к нападению на наши корабли на Азове, но и все-таки продолжения затем вопроса секторальных санкций", – заявила она.
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"Мы все-таки ожидаем усиления нашей общей борьбы для того, чтобы остановить Россию, которая сегодня пренебрегает нормами международного права", – подчеркнула Геращенко.
А то незалежно могут только воровать...
думает на западе все по жопу деревянные
и не видят к какую сторону шакаладный ветер дует
Чому ЄС повинна вас захищати , коли ви самі торгуєте з РФ і навіть безвіз з "агресором" розірвати не можете ?
Вас ЦЕ влаштувало?
І , до речі, це ж Власенко.
Шо, тюля для вас - теж сепар?!
когда жест значит 6ольше чем слово
стюардесса по имени Ира (с)
Либо какой-то блогер набрехал(я это читал где-то в блогера)
Вы лично ВСЕ силы выложили?
Воюет? Воевал? Или это не ..даже не житель моей страны?
А почему вы спрашиваете?
ВЕРХ ЦИНИЗМА И БЕСПРИНЦИПНОСТИ БАРЫЖНОГО МИРА И ПАНОВ-ОЛИГАРХОВ!
до Ирки дошло, что ЕС стремительно поворачивается в сторону Московии...
Надоело ему коллаборация Киева с оккупантом...
Вы торгуете и наращиваете торговлю, но требуете от нас санкций...
Нужно что бы Петр Лексеевич снова выступил и рассказал как весьмирснами...и про наш курс в ЕС И НАТО...
)))
Путин збрал у нас миллиарды, а вот ваша коррупция сотни миллиардов и именно она привела нас к 2014му.
\\\\\\\\\\\И вот через 50-100 км начинает ощутимо тошнить от постоянно встречающегося портрета. Особенно, если изображенный на нем кандидат явно промахнулся с оценкой собственной фотогеничности, а таковых - больше половины из состава кандидатов. Некоторым свою харю лучше бы не показывать вовсе, а особенно - в темное время суток и на пустынной загородной дороге. Собственно говоря, им следовало бы устроить эксперимент, когда проснувшись ночью, он или она, бредет «попудрить носик» или к холодильнику в режиме «ночной дожор», вдруг кто-то включает свет в тот момент, когда испытуемый проходит возле зеркала так, чтобы мгновенно увидел то, что он навязывает миллионам украинцев. Уверен, что вместо «попудрить носик», такой кандидат перешел бы в режим «простирнуть штаны», и уж точно, операция «ночной дожор» потерпела бы фиаско.\\\\\\\\\\
Из-за полностью провальной внешнеполитической позиции Порошенко поддержка Украины становится все слабее
http://ua24ua.net/*******-pokazal-chto-na-zapade-uge-schitayut-poroshenko-hromoy-utkoy-politolog
Мільярдів зо три на офшорах…
Телеканал є… Булава…
І горе, бляха… Кляте горе!..
Воно приходить перед сном,
аби погризти хвору душу,
що я в Історії лайном
до скону залишитись мушу!..
Геть! Зникни, горе! Не моя
то історична перспектива!
Чим гірший Соломона я?!
Чи то Ісуса?! Чи то Шиви?!
Чому якийсь Тутанхамон
святий у єгиптян і нині?!
І лиш мені кричать «гандон!»
три чверті люду в Україні?!
А як же термін другий мій?!
Ні, дорогенькі!.. Ось вам дуля!
До булави ні Садовий
не підійде, козел, ні Йуля!
Усіх вас потягну на дно!
І в цій злиденній Україні
ввійду в Літопис все одно,
як Кім Ір Сен, чи Мусоліні!
Я горе це переживу,
бо накладу на щастя вето!
Ви ще побачте наяву,
які бувають піночети!!
Ви хочете «воєнний стан»?!
Продовжуйте у тому ж дусі!
Та як припретесь на Майдан,
то намотаю всіх на гусінь!
І хай Історія кляне
Богопродажного Іуду.
Запам'ятають і мене,
бо я крутішим йудом буду!
Бо я - це Сталін! Я - Нерон!
Бо зараз лиш кулак на часі!...
………………………………………………..
Ніч… За вікном кричать - Гааандоооон!...
Історія розпочалася……
😁