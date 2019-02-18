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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Геращенко Ирина (1318) Евросоюз (12294)

 При всей благодарности Европе, мы ожидали большего для защиты нашего суверенитета, - Ирина Геращенко

Первый зампредседателя Верховной Рады Ирина Геращенко считает, что Евросоюз должен ввести не только персональные санкции против отдельных россиян, но и секторальные – против отдельных отраслей экономики.

Об этом народный депутат, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сказала на конференции "Итоги выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Европейский Союз все это время достаточно сильно давил на Украину, и даже в наших дискуссиях часто мы с господином Мингарелли говорили, что это несправедливо: Украина изменяется во время войны, а вы от нас требуете такого темпа реформ. Но как показал исторический этот путь пяти лет, Европа и Брюссель в этом были абсолютно правы – в этом давления и требовании ускорить реформы, Европа была права", – заявила Геращенко.

"Но в то же время, при всей благодарности к тому, что Европа поддержала через санкции суверенитет и территориальную целостность Украины, мы ожидали большего в контексте защиты нашего суверенитета", – отметила Геращенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Климкин подвел итог Мюнхенской конференции: "Диванная позиция очень раздражает"

"И я позволю себе это сказать, что, например, высокий представитель Европейского Союза по внешним вопросам и безопасности госпожа Могерини много раз была в Украине за эти годы, но она ни разу не была на Донбассе. Разве есть сегодня на европейском континенте еще хоть одна такая горячая точка, и можно ли в брюссельских кабинетах дискутировать тему Донбасса, не видя последствий "русского мира" своими глазами? И поэтому мы каждый раз благодарим каждого, кто там был", – сказала она.

"От Европейского Союза очевидно, что мы ожидаем не только персональных санкций в отношении тех товарищей "ФСБшников", причастных к нападению на наши корабли на Азове, но и все-таки продолжения затем вопроса секторальных санкций", – заявила она.

Также на Цензор.НЕТ: Европейский путь Украины после внесения изменений в Конституцию стал неоспоримым, – глава Представительства ЕС в Украине Мингарелли

"Мы все-таки ожидаем усиления нашей общей борьбы для того, чтобы остановить Россию, которая сегодня пренебрегает нормами международного права", – подчеркнула Геращенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3112391
 
   
 Топ комментарии
 
Може для початку треба перестати торгувати з кацапами?А потім щось від Європи чекати?
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На якій підставі ви цього очікували ? При всей благодарности Европе, мы ожидали большего для защиты нашего суверенитета, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6997
Чому ЄС повинна вас захищати , коли ви самі торгуєте з РФ і навіть безвіз з "агресором" розірвати не можете ?
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пи#да, надо было с корупцией бороться а не с сепарами фоткаться!
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Може для початку треба перестати торгувати з кацапами?А потім щось від Європи чекати?
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Если это сделать, то скорее всего эту нишу сама Европа и заполнит.
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Буде лапті купувати на 10 мільардів доларів?
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а сейчас им, типо, не хватает у параши покупать, Украина перебивает? Ты, чем хамить, лучше бы думал больше.
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До апреля у нас договор о дружбе с агрессором...
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А они не хотят вводить санкций!,.. Возмутительно!...
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бензин, сжиженный газ, ТВЭЛ для АЭС, запчасти для реакторов, уголь для ТЭС, удобрения для с/х... ты предлагаешь остановить движение транспорта, отключить электричество, снизить урожаи? думаю что в первый день без света ты будешь визжать-ЗРАДА, ЗРАДА
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какой такой уголь? мы ж его с Амстердама возим!
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пардон, Роттердама, с Амстердама чето другое возят.
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Так если сами ничего не могём - давай снова объединяться...
А то незалежно могут только воровать...
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пи#да, надо было с корупцией бороться а не с сепарами фоткаться!
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При всей благодарности Европе, мы ожидали большего для защиты нашего суверенитета, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8720
думает на западе все по жопу деревянные
и не видят к какую сторону шакаладный ветер дует
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На якій підставі ви цього очікували ? При всей благодарности Европе, мы ожидали большего для защиты нашего суверенитета, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6997
Чому ЄС повинна вас захищати , коли ви самі торгуєте з РФ і навіть безвіз з "агресором" розірвати не можете ?
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Ось в цьому і полягає хитрожопість соєвої банди... При всей благодарности Европе, мы ожидали большего для защиты нашего суверенитета, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8214
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полягає в довірливості і вайлуватості нашого народу - хто ще буде аж 5 років їх покірно терпіти ?
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Так само якби Судан звернувся до нас - ви нам помагаєте, але мало. Уявляю як би тут в коментах закипіло... Срались не тільки б лиш всі... мало хто б не зміг цього робити(перефразуючи Вкличка)))
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Это просто готовый персонаж сатиристического журнала крокодил...
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Він робив вигляд, що ви бачається
Вас ЦЕ влаштувало?
І , до речі, це ж Власенко.
Шо, тюля для вас - теж сепар?!
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И после этого ещё на Зеленского п.....т. Ну что не проститутка?
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Ирка а Украина ввела санкции против кума *****?
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При всей благодарности Европе, мы ожидали большего для защиты нашего суверенитета, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2511
когда жест значит 6ольше чем слово
стюардесса по имени Ира (с)
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- і погляд , в неї , схоже спрямований , як раз куди і треба ...
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Ага, ввела. Теперь куму ***** разрешено встречаться с президентом Украины только ночью. Вот это было потужно!
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как сказал мне один голландец: нельзя воевать и торговать одновременно. другими словами - никто вам, барыгам, не верит.
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Да ну? А Голландия как раз воевала с Испанией - испанцы были в униформе, пошитой голландцами и много другого покупали у них. То есть либо твой голландец лжет, либо дурак, либо ты троллишь.
Либо какой-то блогер набрехал(я это читал где-то в блогера)
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пЁртизанчег, а по-суто ответить есть чЁ? миллиЁнка блин нашлась
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Мямлить меньше надо было, всегда в мире уважали только силу и желание дать отпор интервенции всеми своими силами. Никто за нас не будет воевать, все ценят своих граждан. Вот только в Украине осталось от "совка", бабы ещё нарожают.
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"желание дать отпор интервенции всеми своими силами"
Вы лично ВСЕ силы выложили?
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Если пишет ГРАЖДАНИН"Никто за нас не будет воевать", то ..вопрос - что лично человек вделал?
Воюет? Воевал? Или это не ..даже не житель моей страны?
А почему вы спрашиваете?
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Он имел ввиду власть, под "за вас". Я так понял. ну ок.
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они и есть народ. причем "элита". или Маск с Марса завозит всяких отбросов, а Сорос назначает на должности?
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Вся эта кагала во главе с шоколадным хряком должна ответить по законв за то что они сотворили с Украиной... твари
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Ай ай ай не дают европейцы денег больше,наверное не верят больше покращенням и сказкам про життя по новому.
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ирочка в кизде дырочка, сначала шарилась в ширинке жабы юща, потом метнулась в шоколадное очко
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Европа тоже ожидает большего. У Европы нет никаких претензий к Украине, что Украина за 4 года сделала только одну десятую от того, что нужно Украине для победы. Есть претензия, что Украина сделала только 30 проц. от того, что могла.
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Дура ты, дура! Суверенитет страны должны отстоять сами украинцы, только как можно торговать с агрессором и оккупантом и "бить себе в грудь", уверяя, что идёт война.
ВЕРХ ЦИНИЗМА И БЕСПРИНЦИПНОСТИ БАРЫЖНОГО МИРА И ПАНОВ-ОЛИГАРХОВ!
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А сколько крику было после атаки на моряков: "Да санкциями щас как бахнут, да босфор перекроют, да в азовское море введут авианосцы и базы НАТО, да это был хитрый план пороха, да пуйло заглотнул наживку".
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О да, в Антиколорадоса на сайте творился просто какой-то шабаш. Причем там героиню новости - неистово нахваливают. Уже и противно становится от этих ура-поцреотических беснований.(
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"От Европейского Союза очевидно, что мы ожидаем не только персональных санкций в отношении тех товарищей "ФСБшников", причастных к нападению на наши корабли на Азове, но и все-таки продолжения затем вопроса секторальных санкций", - заявила она.Источник: https://censor.net.ua/n3112391

до Ирки дошло, что ЕС стремительно поворачивается в сторону Московии...
Надоело ему коллаборация Киева с оккупантом...
Вы торгуете и наращиваете торговлю, но требуете от нас санкций...
Нужно что бы Петр Лексеевич снова выступил и рассказал как весьмирснами...и про наш курс в ЕС И НАТО...
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Вы торгуете и наращиваете торговлю, но требуете от нас санкций... Лео а ты каким боком к Евросоюзу и его руководству?
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так може її від "сєльодкі" на сніданку в Пінчука так і понесло ? При всей благодарности Европе, мы ожидали большего для защиты нашего суверенитета, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6469.......
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Поборите коррупцию и бюджет армии и всей страны увеличится втрое за пару лет, нужно надеятся на себя.
Путин збрал у нас миллиарды, а вот ваша коррупция сотни миллиардов и именно она привела нас к 2014му.
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Воровать перестаньте,а потом о помощи Европы вякайте, твари.
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Там надо все психиатрическую экспертизу провести на вменяемость. Ну наше раде
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Каструля старая и дырявая молчала бы
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Защита суверинитета должна начинаться не в европах, а в зраде и банковой
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герман , в сравнении с этой , тупой , пропитой дыркой - просто интеллектуал.
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Мадам, может хватит Ждуном работать - вы всё таки депутат? Слабо подойти к Верховному Кондитеру и потребовать - Петька, хватит баловаться, давай работать
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Європа вас вже 5 років просить боротися з корупцією, кого з топ корупціонерів за цей час посадили? Чи вам і тут ***** винен?
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Свинорошеновская подстилка не подумала, что сперва нужно было бы Украине прекратить всякую торговлю с парашей, а уже после этого требовать что-либо от Европы???
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Интересно, куда пойдет Ирина, когда новый президент распустит Раду?
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Дорого известна, но называеццо не прилично
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хочу видеть имущество этой кабылы и ее родственников ??!!!
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Кстати, от этих рож уже хочется закупиться противорвотным.

\\\\\\\\\\\И вот через 50-100 км начинает ощутимо тошнить от постоянно встречающегося портрета. Особенно, если изображенный на нем кандидат явно промахнулся с оценкой собственной фотогеничности, а таковых - больше половины из состава кандидатов. Некоторым свою харю лучше бы не показывать вовсе, а особенно - в темное время суток и на пустынной загородной дороге. Собственно говоря, им следовало бы устроить эксперимент, когда проснувшись ночью, он или она, бредет «попудрить носик» или к холодильнику в режиме «ночной дожор», вдруг кто-то включает свет в тот момент, когда испытуемый проходит возле зеркала так, чтобы мгновенно увидел то, что он навязывает миллионам украинцев. Уверен, что вместо «попудрить носик», такой кандидат перешел бы в режим «простирнуть штаны», и уж точно, операция «ночной дожор» потерпела бы фиаско.\\\\\\\\\\
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все руководили ЕС и прочих высказались? теперь чуть чуть мозги включите
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Все, что сегодня творят харант и его "соратники" напоминает агонию в не здоровом теле
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Мюнхен 2019 = Мюнхен 1938. Гитлера с ЯО фактически поощрили к Третьей Всемирной через СП-2 (меркелиха, тварь!) и отсутствие реальных санкций.
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А там и всё НАТО подтянется... за Украину...
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А чому нам , вже кілька років , не розповідають про "план анаконда" ? При всей благодарности Европе, мы ожидали большего для защиты нашего суверенитета, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 2040
При всей благодарности Европе, мы ожидали большего для защиты нашего суверенитета, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5472
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Горький о зажравшейся и безразличной Европе - "Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах." Эти толерасты уже второй раз наступают на грабли, история ничему не учит зажиревших бюргеров, которые позволили гитлеру развязать войну с десятками миллионов жертв.
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Такой взрослый человек, а не знает простого правила умного человека - Чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться ))
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Мюнхен показал, что на Западе уже считают Порошенко «хромой уткой» - политолог
Из-за полностью провальной внешнеполитической позиции Порошенко поддержка Украины становится все слабее

http://ua24ua.net/*******-pokazal-chto-na-zapade-uge-schitayut-poroshenko-hromoy-utkoy-politolog
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Внутри то у него всё в порядке... доходы растут...
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Ну, наче все є!... Голова…
Мільярдів зо три на офшорах…
Телеканал є… Булава…
І горе, бляха… Кляте горе!..

Воно приходить перед сном,
аби погризти хвору душу,
що я в Історії лайном
до скону залишитись мушу!..

Геть! Зникни, горе! Не моя
то історична перспектива!
Чим гірший Соломона я?!
Чи то Ісуса?! Чи то Шиви?!

Чому якийсь Тутанхамон
святий у єгиптян і нині?!
І лиш мені кричать «гандон!»
три чверті люду в Україні?!

А як же термін другий мій?!
Ні, дорогенькі!.. Ось вам дуля!
До булави ні Садовий
не підійде, козел, ні Йуля!

Усіх вас потягну на дно!
І в цій злиденній Україні
ввійду в Літопис все одно,
як Кім Ір Сен, чи Мусоліні!

Я горе це переживу,
бо накладу на щастя вето!
Ви ще побачте наяву,
які бувають піночети!!

Ви хочете «воєнний стан»?!
Продовжуйте у тому ж дусі!
Та як припретесь на Майдан,
то намотаю всіх на гусінь!

І хай Історія кляне
Богопродажного Іуду.
Запам'ятають і мене,
бо я крутішим йудом буду!

Бо я - це Сталін! Я - Нерон!
Бо зараз лиш кулак на часі!...
………………………………………………..
Ніч… За вікном кричать - Гааандоооон!...
Історія розпочалася……
😁
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а уж как Европа ждала реформ от вас, прям заждалась.................
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согласен, санкции надо было больше и более весомые, но многие считает что душить медленно - продливает мучения, скорее всего скрытые садисты
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПри всей благодарности Европе, мы ожидали большего для защиты нашего суверенитета, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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