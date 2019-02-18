 При всей благодарности Европе, мы ожидали большего для защиты нашего суверенитета, - Ирина Геращенко

Об этом народный депутат, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сказала на конференции "Итоги выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Европейский Союз все это время достаточно сильно давил на Украину, и даже в наших дискуссиях часто мы с господином Мингарелли говорили, что это несправедливо: Украина изменяется во время войны, а вы от нас требуете такого темпа реформ. Но как показал исторический этот путь пяти лет, Европа и Брюссель в этом были абсолютно правы – в этом давления и требовании ускорить реформы, Европа была права", – заявила Геращенко.

"Но в то же время, при всей благодарности к тому, что Европа поддержала через санкции суверенитет и территориальную целостность Украины, мы ожидали большего в контексте защиты нашего суверенитета", – отметила Геращенко.

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"И я позволю себе это сказать, что, например, высокий представитель Европейского Союза по внешним вопросам и безопасности госпожа Могерини много раз была в Украине за эти годы, но она ни разу не была на Донбассе. Разве есть сегодня на европейском континенте еще хоть одна такая горячая точка, и можно ли в брюссельских кабинетах дискутировать тему Донбасса, не видя последствий "русского мира" своими глазами? И поэтому мы каждый раз благодарим каждого, кто там был", – сказала она.

"От Европейского Союза очевидно, что мы ожидаем не только персональных санкций в отношении тех товарищей "ФСБшников", причастных к нападению на наши корабли на Азове, но и все-таки продолжения затем вопроса секторальных санкций", – заявила она.

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"Мы все-таки ожидаем усиления нашей общей борьбы для того, чтобы остановить Россию, которая сегодня пренебрегает нормами международного права", – подчеркнула Геращенко.