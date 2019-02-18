 В Днепре в течение трех лет откроют 29 новых амбулаторий семейной медицины. Первые - уже в этом году

Сотрудничество происходит в рамках соглашения, подписанного между Днепропетровской областной государственной администрацией и Днепровской городским советом в рамках реализации субпроекта "Поддержка реформирования системы здравоохранения Днепропетровской области", во исполнение субсидиарной соглашения между Украиной и Международным банком реконструкции и развития по внедрению проекта Всемирного банка "Улучшение здравоохранения на службе у людей".
Расширение сети амбулаторий поможет максимально приблизить медицинские услуги к горожанам. Новые заведения европейского образца будут отвечать всем требованиям и нормам. В частности, они будут приспособлены для маломобильных групп людей. Их также оснастят компьютерной техникой, современной медицинской мебелью, оборудованием.
"Днепр получит современные амбулатории европейского уровня без значительных затрат из городского бюджета. Город разрабатывает проектно-сметную документацию на соответствующие ремонтные или строительные работы. Это позволит существенно улучшить уровень медицинского обслуживания днепрян, максимально приблизить медицину, чтобы люди обращались к врачам первичного звена в непосредственной близости от своего места проживания, да и вообще качественно реализовать национальную медицинскую реформу на местном уровне. С 29 амбулаторий в этом году планируется открыть 5-10 ", - рассказал во время выездного пресс-конференции 18 февраля в амбулатории № 5 Центра первичной медико-санитарной помощи № 6 заместитель городского головы, директор департамента охраны здоровья населения городского совета Днепра Андрей Бабский.
Вновь амбулатория № 5 упомянутого центра открылась недавно в реконструированном помещении по адресу: ул. Д. Галицкого, 12, что на жилом массиве Западный. Помещение отремонтировали и оснастили необходимым современным медоборудованием счет городского бюджета. На это было выделено 1,8 млн грн.
"Амбулатория отвечает всем современным требованиям. Здесь сделан ремонт, есть мебель, оборудование. Также на первом этаже работает специальный кабинет для приема маломобильных граждан. Там созданы все условия для того, чтобы осмотреть пациентов этой категории. Всего в амбулатории прием ведут семейные врачи, педиатр, невропатологи, гинекологи, окулист, детский окулист и хирург", - добавила заведующая амбулатории Елена Герасименко.
Справка. Сейчас в Днепре 12 центров первичной медико-санитарной помощи, в состав которых входят 73 амбулатории семейной медицины.
ты бы идиотина сначало узнало про изминения за 2 года в Украине:
П'ять наймасштабніших схем у сфері державної медицини, які знищила Уляна Супрун, чим нажила собі могутніх ворогів.
1. Лікування держзакупівель.
У 2015-му Україна перейшла на держзакупівлі ліків через міжнародні організації.
У підсумку, за даними Рахункової палати, бюджет став щорічно економити 40% від сум, виділених на ці цілі. Наприклад, у 2018-му на держзакупівлі ліків пішло 5,9 млрд грн. Відповідно економія склала 2,36 млрд грн. Вікторія Тимошевська, директор програми громадського здоров'я Міжнародного фонду Відродження, відповідає просто: у справі держзакупівель ліків з'явився громадський контроль і одночасно зникла корупція.
2. Реанімація сердець
Відомство Супрун майже втричі збільшило закупівлю стентів - розширювачів судин, необхідних для екстрених операцій при гострому інфаркті. У результаті у більшої кількості людей з'явився шанс на порятунок, а закупівельна ціна стентів впала з 2,5-9,8 тис. грн. до 2-3,4 тис.
3. Подолання інсулінозалежності
У 2017 році з подачі команди Супрун в Україні почав працювати єдиний електронний реєстр інсулінозалежних пацієнтів. Всіх хворих на цукровий діабет, яким регулярно потрібні ін'єкції інсуліну - внесли в захищену комп'ютерну базу, яку бачить тільки лікар і провізор. Перший виписує електронний рецепт на цей препарат. А другий, звіряючись з реєстром, видає його хворому безкоштовно або за пільговою ціною. 4. Пігулка для вищої школи
МОЗ уже давно продавлював реформу оцінки знань студентів-медиків. Раніше студенти здавали тільки іспит КРОК - тест їхніх лікарських знань, який приймав спеціальний центр при Міністерстві охорони здоров'я. Традиційне тестування можна було купити - приблизно за $3,5-4 тис. Тепер до нього додалися три іспити. А відповіді перевіряють за кордоном. З міжнародним іспитом подібну операцію не провернеш.
5. Оздоровчі процедури для лікарень
З 2016 року кожна лікарня в Україні зобов'язана публікувати список наявних у неї ліків на доступних для пацієнтів місцях, оновлюючи цю інформацію щотижня.
Наявність ліків, придбаних за бюджетні кошти, можна тепер перевірити і на сайті eliky.in.ua. До цього лікарні приховували від пацієнтів препарати, які купувалися за держрахунок, перепродавали їх аптекам, які часто знаходилися в самому ж медзакладі. https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/p-yat-naymasshtabnishih-shem-u-sferi-derzhavnoji-medicini-yaki-znishchila-suprun-rozsliduvannya-nv-50006107.html
может все таки воронеж ?
Для справки: стоимость гематологического анализатора порядка 100 тыс американских денех. И представьте себе, что за руль вашего Мерса садится чмо без прав - прикольно? Госпоже Супрун особый "привет" от жертв медицинской реформы.