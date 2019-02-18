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 Общество
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Все про:Днепр_город (2608) медицина (1762)

 В Днепре в течение трех лет откроют 29 новых амбулаторий семейной медицины. Первые - уже в этом году

В Днепре активно развивается сеть амбулаторий семейной медицины. В ближайшие три года в городе на средства Всемирного банка будет капитально отремонтировано, реконструировано, построено и открыто 29 дополнительных таких учреждений. Ожидается, что в этом году заработает до 10 амбулаторий.

Сотрудничество происходит в рамках соглашения, подписанного между Днепропетровской областной государственной администрацией и Днепровской городским советом в рамках реализации субпроекта "Поддержка реформирования системы здравоохранения Днепропетровской области", во исполнение субсидиарной соглашения между Украиной и Международным банком реконструкции и развития по внедрению проекта Всемирного банка "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

Расширение сети амбулаторий поможет максимально приблизить медицинские услуги к горожанам. Новые заведения европейского образца будут отвечать всем требованиям и нормам. В частности, они будут приспособлены для маломобильных групп людей. Их также оснастят компьютерной техникой, современной медицинской мебелью, оборудованием.

"Днепр получит современные амбулатории европейского уровня без значительных затрат из городского бюджета. Город разрабатывает проектно-сметную документацию на соответствующие ремонтные или строительные работы. Это позволит существенно улучшить уровень медицинского обслуживания днепрян, максимально приблизить медицину, чтобы люди обращались к врачам первичного звена в непосредственной близости от своего места проживания, да и вообще качественно реализовать национальную медицинскую реформу на местном уровне. С 29 амбулаторий в этом году планируется открыть 5-10 ", - рассказал во время выездного пресс-конференции 18 февраля в амбулатории № 5 Центра первичной медико-санитарной помощи № 6 заместитель городского головы, директор департамента охраны здоровья населения городского совета Днепра Андрей Бабский.

В Днепре в течение трех лет откроют 29 новых амбулаторий семейной медицины. Первые - уже в этом году 01

Вновь амбулатория № 5 упомянутого центра открылась недавно в реконструированном помещении по адресу: ул. Д. Галицкого, 12, что на жилом массиве Западный. Помещение отремонтировали и оснастили необходимым современным медоборудованием счет городского бюджета. На это было выделено 1,8 млн грн.

"Амбулатория отвечает всем современным требованиям. Здесь сделан ремонт, есть мебель, оборудование. Также на первом этаже работает специальный кабинет для приема маломобильных граждан. Там созданы все условия для того, чтобы осмотреть пациентов этой категории. Всего в амбулатории прием ведут семейные врачи, педиатр, невропатологи, гинекологи, окулист, детский окулист и хирург", - добавила заведующая амбулатории Елена Герасименко.

 В Днепре в течение трех лет откроют 29 новых амбулаторий семейной медицины. Первые - уже в этом году 02

Справка. Сейчас в Днепре 12 центров первичной медико-санитарной помощи, в состав которых входят 73 амбулатории семейной медицины.

В Днепре в течение трех лет откроют 29 новых амбулаторий семейной медицины. Первые - уже в этом году 03
В Днепре в течение трех лет откроют 29 новых амбулаторий семейной медицины. Первые - уже в этом году 04
В Днепре в течение трех лет откроют 29 новых амбулаторий семейной медицины. Первые - уже в этом году 05
В Днепре в течение трех лет откроют 29 новых амбулаторий семейной медицины. Первые - уже в этом году 06
В Днепре в течение трех лет откроют 29 новых амбулаторий семейной медицины. Первые - уже в этом году 07
В Днепре в течение трех лет откроют 29 новых амбулаторий семейной медицины. Первые - уже в этом году 08

Источник: https://censor.net.ua/n3112388
 
   
 Топ комментарии
 
Краще морги,бо лікуватись Українцям нема за що..
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а що можна очікувати, якщо медичеу галузь реформує біолог (дурепа-Супрунша)...узялась реформувати первинну ланку, де й так корупція була практично відсутня
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Тепер у терапевтів всі хабарі у руках,бо доки не позолотиш ручку,хер тобі а не направлення до вузького спеціаліста,перекрили доступ до хирургів,кардеологів,генекологів та проктологів)))Все тепер лікують терапевти))
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Никак не пойму, что эта хрень значит, в Днепре? В реке что ли?
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А в мацквє панімаєш, что нє в рєкє ілі нє панимаєшь?
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А, понял вроде... это Днепропетровск переименовали. Сорян, если что
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Вибачень від кацапських окупантів не приймаю.
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Ладно, ладно, не злись, злой крот... Злость сокращает жизнь, а смех наоборот, продлевает
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Краще морги,бо лікуватись Українцям нема за що..
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а що можна очікувати, якщо медичеу галузь реформує біолог (дурепа-Супрунша)...узялась реформувати первинну ланку, де й так корупція була практично відсутня
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Тепер у терапевтів всі хабарі у руках,бо доки не позолотиш ручку,хер тобі а не направлення до вузького спеціаліста,перекрили доступ до хирургів,кардеологів,генекологів та проктологів)))Все тепер лікують терапевти))
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Як я вас розумію.Стою під дверима до хірурга з гіпсом на руці. Проходить якась тітонька ( старша медсестра, як потім вияснилося) і запитує " а ви у свого терапевта вже були, маєте направлення"))))))
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терапевти, теж заручники цієї ситуації..не все так для них добре складається теж (он наприклад одногрупниця моєї дружини по медуніверситету, лікар-терапевт у студентській поліклініц,і з березня стане взагалі безробітною, бо студентську поліклініку у Запоріжжі ліквідовують..і якщо на медсестер великий попит і зокрема за кордоном, то лікарю набагато важче знайти роботу, а закордоном треба наново інтернатуру проходити і підтверджувати свої дипломи).. Та й узагалі у мене великі сумніви, що вони нормально закінчать "реформу" навіть первинної ланки, оскільки я думаю економічних розрахунків того, скільки на це грошей треба, ніхто не робив і наслідки не заставлять себе чекати
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как человек работающий в первичной медицине скажу:дядя ты дурак. и однокурсница вашей жены походу такая же. поэтому скорее всего будет без работы...
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я не з тобою спілкуюся зайвохромосомна брехлива мокшосрань
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олежек, ты не из радиКАЛОВ ляшка вротабрав случайно будешь? конечно я из лаптеногих , потому как верю что реформа первички даст свои плоды. а вот если быть увереным что все в Украине плохо- сразу становишься патриотм -хохлом.

ты бы идиотина сначало узнало про изминения за 2 года в Украине:

П'ять наймасштабніших схем у сфері державної медицини, які знищила Уляна Супрун, чим нажила собі могутніх ворогів.
1. Лікування держзакупівель.
У 2015-му Україна перейшла на держзакупівлі ліків через міжнародні організації.
У підсумку, за даними Рахункової палати, бюджет став щорічно економити 40% від сум, виділених на ці цілі. Наприклад, у 2018-му на держзакупівлі ліків пішло 5,9 млрд грн. Відповідно економія склала 2,36 млрд грн. Вікторія Тимошевська, директор програми громадського здоров'я Міжнародного фонду Відродження, відповідає просто: у справі держзакупівель ліків з'явився громадський контроль і одночасно зникла корупція.
2. Реанімація сердець
Відомство Супрун майже втричі збільшило закупівлю стентів - розширювачів судин, необхідних для екстрених операцій при гострому інфаркті. У результаті у більшої кількості людей з'явився шанс на порятунок, а закупівельна ціна стентів впала з 2,5-9,8 тис. грн. до 2-3,4 тис.
3. Подолання інсулінозалежності
У 2017 році з подачі команди Супрун в Україні почав працювати єдиний електронний реєстр інсулінозалежних пацієнтів. Всіх хворих на цукровий діабет, яким регулярно потрібні ін'єкції інсуліну - внесли в захищену комп'ютерну базу, яку бачить тільки лікар і провізор. Перший виписує електронний рецепт на цей препарат. А другий, звіряючись з реєстром, видає його хворому безкоштовно або за пільговою ціною. 4. Пігулка для вищої школи
МОЗ уже давно продавлював реформу оцінки знань студентів-медиків. Раніше студенти здавали тільки іспит КРОК - тест їхніх лікарських знань, який приймав спеціальний центр при Міністерстві охорони здоров'я. Традиційне тестування можна було купити - приблизно за $3,5-4 тис. Тепер до нього додалися три іспити. А відповіді перевіряють за кордоном. З міжнародним іспитом подібну операцію не провернеш.
5. Оздоровчі процедури для лікарень
З 2016 року кожна лікарня в Україні зобов'язана публікувати список наявних у неї ліків на доступних для пацієнтів місцях, оновлюючи цю інформацію щотижня.
Наявність ліків, придбаних за бюджетні кошти, можна тепер перевірити і на сайті eliky.in.ua. До цього лікарні приховували від пацієнтів препарати, які купувалися за держрахунок, перепродавали їх аптекам, які часто знаходилися в самому ж медзакладі. https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/p-yat-naymasshtabnishih-shem-u-sferi-derzhavnoji-medicini-yaki-znishchila-suprun-rozsliduvannya-nv-50006107.html
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І вас я дуже розумію. Специ з вас ніякі. Нежить ви ще можете вилікувати, а далі- зась. Вам залишалося лише відправити до спеціаліста вузького профілю- раптом вгадали, а тепер, вгадав- не вгадав- а гроші ваші.
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тебя зароют как собаку кацапскую прям в ДНРе
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Для начала закрыли десятки поликлиник и больниц, Теперь будем открывать амбулатории. "Рехформы".........
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У меня в городе. Да и в Днепре тоже, не говоря уж о таких городах, как Терновка, Першотравенск. Про пгт я вообще молчу.
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лучше молчи. потому что мелешь непонятно что... в той же Терновке в 2016 году открылась новая амбулатория.

может все таки воронеж ?
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Но для начала там закрыли больницу. И на чьи деньги открылась ? ДТЭКа , но не Минздрава.
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вот оно че ! дтэк и ахметов рулит. все понятно. общайтесь дальше втроем всепропальщики..
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В селах вже збудували та відкрили! От тільки не показали - не було під рукою лояльного фотографа!
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Самое смешное, что в этой системе нет специалистов. Все сданные анализы не соответствуют действительности. Потому что анализы делают не профессионалы на профессиональном оборудовании. Я медтехник, инженер по образованию, и мне приходится обучать "прохвесианальных медикоф" работе с профессиональным оборудованием. Особенно умиляет, когда анализ крови делает медсестра, которая в упор не понимает смысла порученной ей работы. Типа нажми кнопку "отут"- и получишь результат "здеся".
Для справки: стоимость гематологического анализатора порядка 100 тыс американских денех. И представьте себе, что за руль вашего Мерса садится чмо без прав - прикольно? Госпоже Супрун особый "привет" от жертв медицинской реформы.
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Зараз кремлівські тролі та місцеві корисні ідіоти прибіжать з криками "Супрунша", "Доктор-смерть!" )))
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Днепре в течение трех лет откроют 29 новых амбулаторий семейной медицины. Первые - уже в этом году
 
 
 
 
 
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