 Под давлением наемников РФ в ОРДЛО закрыли все 40 приходов УПЦ КП, - Грицак

Об этом сказал на брифинге в понедельник председатель СБУ Василий Грицак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Сегодня на оккупированных территориях ОРДЛО под давлением российских террористов закрыты все 40 приходов УПЦ КП, почти все священнослужители были вынуждены выехать на подконтрольную Украине территорию под угрозой их казни боевиками", - сказал Грицак.

В оккупированном Крыму на начало 2019 года оставалось 9 украинских приходов, но 5 февраля оккупанты направили в адрес управления Крымской епархии письмо о прекращении соглашения от 2002 года о предоставлении УПЦ КП помещений для осуществления культовой деятельности, сказал Грицак.

Он отметил, что физически ликвидируя украинскую церковь на оккупированных территориях ОРДЛО и в Крыму, российские спецслужбы одновременно пытаются любым способом развязать в Украине религиозное противостояние.

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Как отметил Грицак, главной мишенью является Украинская православная церковь КП и ее правопреемница Православная церковь Украины, а также крымские татары, которые не признают легитимность российской оккупационной власти.

Грицак также сообщил, что с 2014 года ФСБ РФ возбуждены уголовные дела в отношении более 130 крымскотатарских активистов.