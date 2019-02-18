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Все про:УПЦ КП (451) церковь (1012) Грицак Василий (385) ПЦУ (241)

 Под давлением наемников РФ в ОРДЛО закрыли все 40 приходов УПЦ КП, - Грицак

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей под давлением российских террористов закрыты все 40 приходов Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Об этом сказал на брифинге в понедельник председатель СБУ Василий Грицак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецслужбы РФ готовят атаки на два десятка храмов бывшей УПЦ МП, - Грицак

"Сегодня на оккупированных территориях ОРДЛО под давлением российских террористов закрыты все 40 приходов УПЦ КП, почти все священнослужители были вынуждены выехать на подконтрольную Украине территорию под угрозой их казни боевиками", - сказал Грицак.

В оккупированном Крыму на начало 2019 года оставалось 9 украинских приходов, но 5 февраля оккупанты направили в адрес управления Крымской епархии письмо о прекращении соглашения от 2002 года о предоставлении УПЦ КП помещений для осуществления культовой деятельности, сказал Грицак.

Он отметил, что физически ликвидируя украинскую церковь на оккупированных территориях ОРДЛО и в Крыму, российские спецслужбы одновременно пытаются любым способом развязать в Украине религиозное противостояние.

Также читайте: Грицак назвал заказчиков атаки на храмы УПЦ МП: бывший главред интернет-издания Тимченко и террорист Сармат

Как отметил Грицак, главной мишенью является Украинская православная церковь КП и ее правопреемница Православная церковь Украины, а также крымские татары, которые не признают легитимность российской оккупационной власти.

Грицак также сообщил, что с 2014 года ФСБ РФ возбуждены уголовные дела в отношении более 130 крымскотатарских активистов.

Источник: https://censor.net.ua/n3112387
 
 
 Топ комментарии
 
Так а в ответ у нас надо закрыть все приходы УПЦ МП.
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Не вообще закрыть все приходы УПЦ МП, а как минимум растаможить.
По-моему это того стоит .
Или будет стоить. С оценкой имущества, налогами и таможенными сборами.. Люди, экономика просто взлетит!!!
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Путя же рассказывал, шо будет защищать свободу вероисповедания?
В ОРДЛО уже защитил.
Руцкий мир, чо
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Так а в ответ у нас надо закрыть все приходы УПЦ МП.
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Не вообще закрыть все приходы УПЦ МП, а как минимум растаможить.
По-моему это того стоит .
Или будет стоить. С оценкой имущества, налогами и таможенными сборами.. Люди, экономика просто взлетит!!!
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Для тех, кто не в теме, - церковники УПЦ МП таскали через границу при яныке стройматериалы, которые не облагались ничем(sis!), ничем - от слова СОВСЕМ!!!
Необходимо все поставить на свои места
Мы все платим налоги
Даже "бляхеров" ставят на место
А УПЦ МП не такие же?
Они хуже
Я бы им еще и ставку подняла
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Пам'ятаю як на початку 90-х я шукав через кого прокрутити обнал (здається там йшлося про винагороду за акордну роботу). Хтось запропонував чорнобильців, хтось афганців. А одна юна бізнесвумен сказала "я знаю ще одну класну "прикрьішку" - Православну церкву. Здається дівчина була єврейкою і мала корисні контакти у багатьох місцях.
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как там пуцька любит говорить .... "зеркальные меры..." ... )) и раздавит трактором очередную Беларусскую креветку...
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что за паника с этими попами???? Ну закрыли и закрыли, можно подумать, что Украина вся верующая.... может и так, но не в бога, так точно
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Церкви с МП и так перекрещиваются с завидной регулярностью в нашу церковь,каждый Божий день на территории Украины становится меньше приходов с МП.Вот орков и полощет,злые они,уйдем мы от них,а они хай с чертями в рясах из МП хороводы водят в своей клоаке.
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А шо там такие были?Не порядок.Не надо им в Ордло наша церковь.Пусть их сектанты рашистские прямым ходом в Ад отправляют!
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А что, это наверное даже кстати: они закрыли 40 приходов, но это даёт основания закрыть в Украине 10 тыщ приходов РПЦ КГБ. А что - справедливо всё будет.
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не удивительно .... херачьте весь маскальский патриархат у нас! и С Богом!
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до виборів вже ніхто нічого робити не буде. А після виборів, в залежності від того,кого оберуть, то ще не відомо як карта ляже. З Порошенком його позициія відома і прогнозована. А ось наприклад у випадку Тимошенко чи Зеленського? Хтось запитував у них про їх відношення до "церковного питання", як вони вбачають подальше існування чи не існування кацапської сєкти в Україні?
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не тільки закрити рпц, але й лаври повернути в ПЦУ
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Нужно просто Мечеть закрыть в Грозном,потому что в ДНР И ЛНР рулят кадыровцы,которые даже контролируют бздливое ФСБ при поддержке кремлёвского Фюрера Под давлением наемников РФ в ОРДЛО закрыли все 40 приходов УПЦ КП, - Грицак - Цензор.НЕТ 8041
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Плохо что в Грозном не чеченская Мечеть ,а московская Мечеть
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Мабуть єдиний приклад колорадів, який варто взяти до уваги..😕😕😕
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Я призываю всех кому не хватает на жизнь грабить попов кацапского патриархата. И себе поможете и Украину от дерьма почистите. Это как раз тот случай когда можно и нужно.
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А поджигать церкви РПЦ МП не предлагаете?
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А що їх грабувати? Вони ж бідні, як церковні миші 😁😁😁
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То хай і поділяться "крихтами" як заповів великий Робін Гуд!
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У кожного пацюка завжди є своя "нірка"...
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Та там в нього не "нірка", а мабуть ціле "норіще"..😁
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Так говорите про Томос тур. От вам і церковна війна, тому створення ПЦУ було єдиним правильним кроком.
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теж саме і в нас, що дивуватися? церква - це всього ж один з інструментів влади!
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" Те ж саме і в нас.." Це де у вас, на Рашці?... Центр таких провалов не прощает...😕
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В Україні запам'ятай Православна Церква України відділена від держави і не було жодного випадку насильного закриття церков в Україні.. Не плутай свою РПЦ і її статус на Рашці з її державною доктриною "русского мира"... Можеш далі лапати своїх мишей😃😃😃
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Великолепно прокололись идиоты! Тут не трогать---но на весь мир раструбить! Тем более очень кстати выступил Грицак по этой проблеме. Можно бы и намекнуть что бы даже собрать Вселенский Собор Православной Церкви. Но очень издалека---государство ведь отделено от церкви.
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Путя же рассказывал, шо будет защищать свободу вероисповедания?
В ОРДЛО уже защитил.
Руцкий мир, чо
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Зеленскому нужно посмотреть это видео..., ну и другим, кто за компромиссы с московией..

Під тиском найманців РФ в ОРДЛО закрили всі 40 парафій УПЦ КП, - Грицак - Цензор.НЕТ 5361 Vitauskas 🇱🇹 🇺🇦‏ @Vitauskas_A 5 ч.5 часов назад
Тем, кто верит в компромисс с Россией, стоит взглянуть на Беларусь. Страна 25 лет лояльна больше, чем полностью. Только это ни от чего ее не защитило. Аппетиты империи всегда растут. В отношениях с ней не бывает точки компромисса. Иначе, однажды можно проснуться оккупированными

ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1097500460204937216



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А еврошлюхи хоть озабоченность высказали или не напрягались в этот раз?? Это если б Украина так сделала закрыв насильно церкви МП то визгу бы было от европодстилок до усрачки, а если ПаРашка делает то всё норм, да европодстилки проблемы не видите??
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Щоб знищити УПЦ,москалям треба згоняти в Х век, и не дать Володимиру крестить Киевскую Русь Під тиском найманців РФ в ОРДЛО закрили всі 40 парафій УПЦ КП, - Грицак - Цензор.НЕТ 2746
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А кого п.Грицак називає "російскими тероритами", невже Порошенка, Єпіфана чи Варфоломія, чи може він новин не читає, бо ще 15.12.2018 р. "перед началом Объединительного собора две церкви, принявших участие в объединении (это Киевский патриархат и Автокефальная церковь), провели свои Соборы и постановили самороспуск". Тобто, вже 2 місяці минуло з того часу як в Україні юридично не має існувати ніякого киівського патріярхату, і до його закриття мають відношення лише вище перелічені особи, які організували проведення так званого "Собору". І виходить так, що Грицака обурює виконання українського законодавства на окупованих територіях, а не його невиконання на підконтрольних.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПод давлением наемников РФ в ОРДЛО закрыли все 40 приходов УПЦ КП, - Грицак
 
 
 
 
 
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