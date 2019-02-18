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Все про:Минобороны (5615) США (14663) Полторак (1089)

 Сенатор США Эрнст и Полторак обсудили поддержку Украины со стороны обеих палат парламента США

Министр обороны Украины Степан Полторак в ходе встречи с сенатором США Джонни Эрнст обсудили вопросы двустороннего взаимодействия по укреплению обороноспособности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом гоаорится в сообщении пресс-службы Минобороны. 

"Министр проинформировал членов американской делегации о результатах и дальнейших перспективах оборонной реформы, которая продолжается в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины", - отмечается в тексте. 

Он отметил, что принципиальной остается позиция по осуществлению фундаментальных реформ украинской армии для развития современных оперативных возможностей в интересах защиты государства и приобретения военных критериев членства в НАТО.

"Сенатор Джонни Эрнст заверила в дальнейшей поддержке Украины со стороны обеих палат американского парламента и готовности к внедрению новых законодательных актов, которые будут укреплять способность Украины противостоять агрессии России", - отмечается в сообщении

По словам министра, во время встречи также обсуждались насущные вопросы, связанные с ситуацией в оккупированном Крыму и на Востоке Украины и совместного противодействия гибридной российской агрессии.

"Особое внимание мы уделили вопросам реформирования системы оборонных закупок для нужд Вооруженных сил Украины и активизации военно-технического сотрудничества с США", - добавил С.Полторак.

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Сенатор США Эрнст и Полторак обсудили поддержку Украины со стороны обеих палат парламента США 01

Источник: https://censor.net.ua/n3112386
 
   
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Какую-то интересную шкатулку держит Полторак в левой руке...
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