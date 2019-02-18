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 Общество, Авто
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 Автовладельцы могут заказать номерные знаки онлайн, но получать придется в Главном сервисном центре МВД

Индивидуальные номерные знаки на автомобиль можно заказать с помощью онлайн-услуги в Электронном кабинете водителя.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Главного сервисного центра МВД, раньше в процессе заказа номеров автовладелец был вынужден обязательно посетить Главный или территориальный сервисные центры МВД (первый раз - чтобы заказать, а второй - чтобы забрать готовый номерной знак).

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"Теперь всю процедуру заказа номерного знака (ИНЗ) гражданин может пройти или в удобном по расположению территориальном сервисном центре МВД (независимо от места его регистрации), или пользуясь онлайн-услугами собственного электронного кабинета водителя", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что личное присутствие заказчика или уполномоченного им лица в Главном сервисном центре МВД необходимо лишь, когда гражданин забирает уже готовый номерной знак.

Источник: https://censor.net.ua/n3112383
 
 
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сестра, брате), а ціни які? )))
знизили/підвищили? Автовладельцы могут заказать номерные знаки онлайн, но получать придется в Главном сервисном центре МВД - Цензор.НЕТ 5225
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С такой растаможкой засуньте ваш сервис себе в сервер.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоАвтовладельцы могут заказать номерные знаки онлайн, но получать придется в Главном сервисном центре МВД
 
 
 
 
 
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