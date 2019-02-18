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 Экономика, Общество
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 ІТ-индустрия, используя ФЛП, никаким боком не мешает развитию других отраслей, - Рубин

Эдуард Рубин, кандидат технических наук, бывший в.и.о ректора Харьковского национального университета радиоэлектроники высказал свою точку зрения о использовании ФЛП в ІT-индустрии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке, продолжая тему, поднятой ранее дискуссии.

Рубин отметил: "Тимофей Милованов, хотел написать у вас в комментарии, но текст получился большой и не публикуется, поэтому вынесу его отдельно.

С учетом того, что вы экономист, а я 35 лет имею опыт руководителя советского, немецкого и украинского предприятий. 10 лет жил в Германии, обучался в бизнес школе Сан Жермен, к.т.н., доцент, так что мы сможем на равных дискутировать.

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Даавайте разберемся с тезисами вашего поста, как я и обещал.

ИТ индустрия (далее под этим я буду говорить о разработчиках ПО) не единственная отрасль, которая использует ФОП, но не для уклонения от налогов, а для оптимизации, потому что использует их официально. (Надеюсь вы не будете называть руководителей фирм "оптимизаторами" ), потому что налоговые советники во всем мире помогают бизнесу официально оптимизировать на основе существующих законов налоги.

Также хочу добавить, что все, кого я знаю в ИТ индустрии - а знаю очень многих - используют законно работу с ФОП. Не было зафиксировано ни одного дела, которое бы доказало обратное, а приезжавшие маски шоу ничего не находили.

Речь нынешней дискуссии идёт не о нарушениях бизнесом законов, а о том, что существующий закон имеет по мнению политрука советской армии и одного депутата ВР слишком низкую ставку налогооблажения для ФЛП 3 группы.

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Это стартовое понимание для дискуссии.

ИТ индустрия, используя ФОП, никаким боком не мешает развитию других отраслей, особенно в нашей стране. 95% ИТ компаний работают на иностранные рынки. Из-за экономического состояния нашей страны услуги ИТ компаний на внутреннем рынке практически не нужны. От того, как ФОПы платят налоги не зависит развитие промышленности, от слова СОВСЕМ, потому что корпоративный налог у ИТ компаний такой же, как и у завода по производству пиломатериалов.

Пойдут люди работать в ИТ или на завод к токарному станку действительно зависит от зарплаты, а также от мечты молодого человека стоять у станка, в горячем литейном цеху, на рынке Барабашово или всё-таки работать в красивом офисе с печеньками на компьютере. Оплата труда программиста в Украине зависит от уровня оплаты такого же специалиста в других странах. Сегодня программист может поехать в любую цивилизованную страну и получить гораздо большую оплату. Программист считает сколько он получит денег НЕТТО в той или иной точке планеты, сравнивает все + и -, включая стоимость проживания, перспективы развития, государственный сервис, условия для обучения детей, счастье жены и многое другое, и принимает решение. Во всём мире стоимость оплаты программистов растёт по причине диджитализации всего и вся, что приводит и к росту оплаты труда в Украине. И бизнес старается удержать баланс дохода сотрудника и качества жизни.

Также, как и оплата труда программиста, цены на услуги ИТ компаний зависят от цен на мировом рынке. Например, немецкая компания может заказать сервисы в Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии, Белоруси, России. А американцы ещё и в Индии, Китае, Вьетнаме, в странах Латинской и Южной Америки Но мы хотим победить и сделать так, чтобы клиенты пошли к нам, в Украину, в страну, которая находится дальше, чем все страны Восточной Европы от цивилизации, в страну, где идёт война, в страну, где всех пугают коррупцией. Клиент должен увидеть те преимущества, которые заставят его прийти в Украину. И поверьте мне, немцам плевать на патриотизм украинцев.

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Я задаю вопрос, что должны делать бизнес и государство? Какие приоритеты должны быть у государства?

У государства есть выбор: повысить экспортно/импортный баланс в сторону экспорта или попытаться уменьшить доходы программиста за счёт отбора денег в виде налога? Тимофей, думаю, что это первый вопрос, на который государство должно ответить. Если государство принимает э/и баланс, то ИТ отрасль предлагает сесть за стол переговоров и принять дорожную карту по постепенному повышению налогов и доведения налогов до приемлемых всем уровню, выгодного бизнесу и государству.

Если государство выбирает второй путь, то рассказываю, что произойдет. Надеюсь вы больше экономист, чем социалист. )

Затраты на оплату труда в ИТ компаниях составляют 70 - 75%. В любой ИТ компании ФОПов примерно 40 - 60% от всех сотрудников, именно тех, которые работают на несколько компаний, остальные постоянные сотрудники. Далее идут аренда, ютилити, печеньки. Прибыль аутсорсинговой компании составляет 7-9%. Если поднять резко налоги, то компания окажется в убытках, т.к. никто не будет заказывать проекты в Украине дороже, чем, например, в Румынии или Польше. Если переложить бремя налогов на ФОП, то они начнут анализировать свою жизнь по принципу, который я написал выше. (И плиз, без патриотизма) и начнут уезжать. Доход в бюджет вначале увеличится, т.к. нужно будет заканчивать проекты, а в ближайшей перспективе страна потеряет слишком много. Хотя возможно кому-то это и хочется - нет молодежи, нет проблем. Нищими управлять проще.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2017 году ІТ-отрасль Украины выросла на 20% и принесла стране $3,6 млрд экспортной выручки, - Гройсман

Теперь о приходе правоохранительных органов. Они придут по любому, потому что зарплата полицейского ниже уровня плинтуса, они придут, потому что система заставляет их кормиться как волков - добывать самим пищу, чтобы прокормить семью. Налоговик с зарплатой 5.000 грн приходит проверять айтишника с зарплатой 2.000 долларов. Да у него крыша едет от возможности содрать с буржуев бабки, чтобы часть отдать начальнику, а на остальное купить детям игрушку. Тоже самое касается и судей. Вы редко когда бесплатно выиграете дело. Проверено, мины заложены. И не надо говорить о том, что нужно больше денег, чтобы поднять им зарплаты. Нужно упростить систему управления, убрать ненужные структуры, оптимизировать расходы и оставшимся чиновникам повысить зарплаты, а дополнительные силы полиции бросить на борьбу с государственной коррупцией, именно там находятся деньги, которых не хватает политруку.

"Наступна проблема - Компанія побудована на ФОПах не може повністю показати банкам та іншим кредиторам свою бізнес модель."

Кто вам такое сказал? Спросите у ЭПАМ, Глобал лоджик, Циклум, Софтсерв,...., как они выходили на биржу, как привлекали инвестиции фондов. Вы тут явно перекрутили. Не верю, что специалист такого уровня не знал об этом.

Нет никакого непрозрачного финансирования, банки и фонды гораздо быстрее анализируют ситуацию и видят перспективы кредитования или финансирования.

Также читайте: Инвестиции в украинский IT-сектор в 2017 году составили 265 млн долл., - Гройсман

Стстема ФОПов не тормозит, а ускоряет развитие экономики. Деньги, полученные от иностранных клиентов фопами, с уплатой завышенных налогов или по существующим ставкам, в любом случае попадают на украинский рынок и тратятся здесь на покупку и ремонт жилья, на приобретения автомобилей, на покупку продуктов питания, на туризм, на...много ещё чего и именно эти деньги развивают все отрасли в стране.

Теперь, что касается не ИТ промышленности. В г. Харьков есть крупное современное производство ПАТ ФЭД оснащенное современными шикарными станками с ЧПУ. Операторы станков получают столько же, сколько и программисты и также ценятся по всему миру, и молодым рабочим очень нравится работать на них. Но таких предприятий в стране единицы, потому что западные инвесторы не хотят инвестировать в высокотехнологичные производства из-за: коррупции на таможне, всевозможные санэпидем, пожарные конторы, из-за плохих налогов на прибыль, по которым ничего нельзя списать. Так что не ФОПы сдерживают экономическое развитие страны, а работа депутатов а ля Кобцев, которые ничего не понимают в экономике и налоговых инструментах, не принимают регулирующих налоговых законов и ничего не делают для привлечения инвесторов.

Возможно вы имели ввиду что-то другое, говоря о фопах, но давайте детальнее вникнем в тему. Не ищите проблему там, где её никогда не было, не переводите стрелки с основной проблемы страны на айтишников, которых сегодня всего 150 тыс человек, но которые вывели индустрию на второе место.

Ниже ссылки на два мои поста по этой теме: пост 1    пост2 

Источник: https://censor.net.ua/n3112382
 
   
 Топ комментарии
 
та взагалі треба заборонити малий бізнес - лишти) тільки детек і рошен!
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точняк - а то холопы не пашут на хозяина - негодяи!!! ІТ-индустрия, используя ФЛП, никаким боком не мешает развитию других отраслей, - Рубин - Цензор.НЕТ 1468
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Везде свою мохнатую руку хотят приложить. Видите ли айтишники зарабатывают много, а делиться не хотят
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мультик ось цьому "екнопіздові" написали урядовці......
і прочитайте коменти
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1297696213732891&id=100004775745586
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В чем там туфта? Написано не Толстым и Пушкиным, это правда, язык тяжеловат, мысли скачут. Так ведь это пост в фейсбуке, а не статья журналиста в глянцевом журнале.
Но по сути всё верно. Государство никак не способствует росту IT индустрии, не помогает и не участвует. Но хочет срубить бабла на ровном месте, потому что бабла очень хочется. Это с одной стороны. А с другой стороны айтишники, которые своим трудом это бабло зарабатывают. И которые высокомобильные, если захотят, могут трудиться в любой точке планеты, где им будет удобно. Хочет государство выдавить весь креативный, хорошо зарабатывающий класс за границу, ну так пусть об этом громко объявит. Польша под боком, там у руля государства разумные люди, а не жадные тупицы, она будет только рада.
Да вот только аутсорсинговое программирование в прошлом году принесло Украине в три раза больше денег, чем перекачка российского газа по трубам. Но трубы - это многим понятно, а вот программирование - это хрень какая-то за что там люди такие бабки зарабатывают, непонятно.
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та взагалі треба заборонити малий бізнес - лишти) тільки детек і рошен!
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точняк - а то холопы не пашут на хозяина - негодяи!!!
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лишити))), а ще торгівлю з кацяпами, і говорити, ш це остаточне прощавай кацяпам! ))))
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Везде свою мохнатую руку хотят приложить. Видите ли айтишники зарабатывают много, а делиться не хотят
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Тогда зачем говорить на каждом шагу, что нас всех кормят IT-шники?
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Сколько айтишников в Украине? ОЖИДАЕМ ещё пополнение в тысяч 100 человек к заробитчанам, которые выедут заграницу
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Пусть выезжают. В нормальных странах у них ЗП на среднем уровне, как у всех остальных профессий, там на ЗП айтишника без жилья можно только бедствовать.
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Ой ли? Средняя годовая зарплата айтишника в Штатах от 80килобаксов в глубинке до 120 во SF и NY. На 100к в год бедствовать? ну-ну. Ну ладно штаты, хрен с ними, они далеко. Польша под боком. Junior на java - 2000-3000 евро в месяц. Так это особо даже напрягаться не нужно, полгода курсов, и джун готов, можно начинать говнокодить. Где-нибудь в Кракове на эти деньги можно жить не напрягаясь и не считая в понедельник, хватит ли денег до пятницы.
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Петро руками Гройсмана хоче шоб ІТ-шники виїхали за кордон і там працювали ?

чим ближче до виборів , тим дурніше влада вигадує ,шоб нарід надути на гроші......


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Про судий я не согласна.А в полиции зарплаты надо повышать однозначно,не забывая контролить.Потому как,человек такое странное существо,в большинстве своём,что чем больше есть,тем больше хочется.Вот мне например пофиг сколько у них денег,главное,чтобы они были у меня.Гггыыыггыыгы...
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Раньше нас шахтеры кормили, а теперь IT-шники, а то что они налогов толком не платят - так это для общего блага ("не для уклонения от налогов, а для оптимизации")Источник: https://censor.net.ua/n3112382
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Ставка в 5% налога от доходов и никаких официальных трудовых отношений с работниками, это просто сказка. Не в одной развитой стране такого не встречал.
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Нет никаких 5%. Это миф. Совокупная налоговая нагрузка составляет 32%. В первую очередь за счет непрямых налогов, заложенных в цену товаров - НДС, акцизы, пошлины.
Но наглые ребята из Минсоцполитики хотят поднять совокупную налоговую нагрузку до 52%, как у бюджетников. То есть с каждой заработанной гривны 52 копейки отдай государству.
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А сколько башляет Розетка, что на неё с 100500 ФОПов и ЗП в конверте никто не обращает внимания?
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У украинских айтишников низкие налоги, потому что хреновая работа.
Америкосы дают самые отстойные проекты, за которые только индусы и украинцы берутся.
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кроме IT есть еще мелкие производства которым держать в штате бухгалтера... да и вести полную отчетность... проще ничего неделать
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаІТ-индустрия, используя ФЛП, никаким боком не мешает развитию других отраслей, - Рубин
 
 
 
 
 
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