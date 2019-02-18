 ІТ-индустрия, используя ФЛП, никаким боком не мешает развитию других отраслей, - Рубин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке, продолжая тему, поднятой ранее дискуссии.

Рубин отметил: "Тимофей Милованов, хотел написать у вас в комментарии, но текст получился большой и не публикуется, поэтому вынесу его отдельно.

С учетом того, что вы экономист, а я 35 лет имею опыт руководителя советского, немецкого и украинского предприятий. 10 лет жил в Германии, обучался в бизнес школе Сан Жермен, к.т.н., доцент, так что мы сможем на равных дискутировать.

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Даавайте разберемся с тезисами вашего поста, как я и обещал.

ИТ индустрия (далее под этим я буду говорить о разработчиках ПО) не единственная отрасль, которая использует ФОП, но не для уклонения от налогов, а для оптимизации, потому что использует их официально. (Надеюсь вы не будете называть руководителей фирм "оптимизаторами" :)), потому что налоговые советники во всем мире помогают бизнесу официально оптимизировать на основе существующих законов налоги.

Также хочу добавить, что все, кого я знаю в ИТ индустрии - а знаю очень многих - используют законно работу с ФОП. Не было зафиксировано ни одного дела, которое бы доказало обратное, а приезжавшие маски шоу ничего не находили.

Речь нынешней дискуссии идёт не о нарушениях бизнесом законов, а о том, что существующий закон имеет по мнению политрука советской армии и одного депутата ВР слишком низкую ставку налогооблажения для ФЛП 3 группы.

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Это стартовое понимание для дискуссии.

ИТ индустрия, используя ФОП, никаким боком не мешает развитию других отраслей, особенно в нашей стране. 95% ИТ компаний работают на иностранные рынки. Из-за экономического состояния нашей страны услуги ИТ компаний на внутреннем рынке практически не нужны. От того, как ФОПы платят налоги не зависит развитие промышленности, от слова СОВСЕМ, потому что корпоративный налог у ИТ компаний такой же, как и у завода по производству пиломатериалов.

Пойдут люди работать в ИТ или на завод к токарному станку действительно зависит от зарплаты, а также от мечты молодого человека стоять у станка, в горячем литейном цеху, на рынке Барабашово или всё-таки работать в красивом офисе с печеньками на компьютере. Оплата труда программиста в Украине зависит от уровня оплаты такого же специалиста в других странах. Сегодня программист может поехать в любую цивилизованную страну и получить гораздо большую оплату. Программист считает сколько он получит денег НЕТТО в той или иной точке планеты, сравнивает все + и -, включая стоимость проживания, перспективы развития, государственный сервис, условия для обучения детей, счастье жены и многое другое, и принимает решение. Во всём мире стоимость оплаты программистов растёт по причине диджитализации всего и вся, что приводит и к росту оплаты труда в Украине. И бизнес старается удержать баланс дохода сотрудника и качества жизни.

Также, как и оплата труда программиста, цены на услуги ИТ компаний зависят от цен на мировом рынке. Например, немецкая компания может заказать сервисы в Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии, Белоруси, России. А американцы ещё и в Индии, Китае, Вьетнаме, в странах Латинской и Южной Америки Но мы хотим победить и сделать так, чтобы клиенты пошли к нам, в Украину, в страну, которая находится дальше, чем все страны Восточной Европы от цивилизации, в страну, где идёт война, в страну, где всех пугают коррупцией. Клиент должен увидеть те преимущества, которые заставят его прийти в Украину. И поверьте мне, немцам плевать на патриотизм украинцев.

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Я задаю вопрос, что должны делать бизнес и государство? Какие приоритеты должны быть у государства?

У государства есть выбор: повысить экспортно/импортный баланс в сторону экспорта или попытаться уменьшить доходы программиста за счёт отбора денег в виде налога? Тимофей, думаю, что это первый вопрос, на который государство должно ответить. Если государство принимает э/и баланс, то ИТ отрасль предлагает сесть за стол переговоров и принять дорожную карту по постепенному повышению налогов и доведения налогов до приемлемых всем уровню, выгодного бизнесу и государству.

Если государство выбирает второй путь, то рассказываю, что произойдет. Надеюсь вы больше экономист, чем социалист. )

Затраты на оплату труда в ИТ компаниях составляют 70 - 75%. В любой ИТ компании ФОПов примерно 40 - 60% от всех сотрудников, именно тех, которые работают на несколько компаний, остальные постоянные сотрудники. Далее идут аренда, ютилити, печеньки. Прибыль аутсорсинговой компании составляет 7-9%. Если поднять резко налоги, то компания окажется в убытках, т.к. никто не будет заказывать проекты в Украине дороже, чем, например, в Румынии или Польше. Если переложить бремя налогов на ФОП, то они начнут анализировать свою жизнь по принципу, который я написал выше. (И плиз, без патриотизма) и начнут уезжать. Доход в бюджет вначале увеличится, т.к. нужно будет заканчивать проекты, а в ближайшей перспективе страна потеряет слишком много. Хотя возможно кому-то это и хочется - нет молодежи, нет проблем. Нищими управлять проще.

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Теперь о приходе правоохранительных органов. Они придут по любому, потому что зарплата полицейского ниже уровня плинтуса, они придут, потому что система заставляет их кормиться как волков - добывать самим пищу, чтобы прокормить семью. Налоговик с зарплатой 5.000 грн приходит проверять айтишника с зарплатой 2.000 долларов. Да у него крыша едет от возможности содрать с буржуев бабки, чтобы часть отдать начальнику, а на остальное купить детям игрушку. Тоже самое касается и судей. Вы редко когда бесплатно выиграете дело. Проверено, мины заложены. И не надо говорить о том, что нужно больше денег, чтобы поднять им зарплаты. Нужно упростить систему управления, убрать ненужные структуры, оптимизировать расходы и оставшимся чиновникам повысить зарплаты, а дополнительные силы полиции бросить на борьбу с государственной коррупцией, именно там находятся деньги, которых не хватает политруку.

"Наступна проблема - Компанія побудована на ФОПах не може повністю показати банкам та іншим кредиторам свою бізнес модель."

Кто вам такое сказал? Спросите у ЭПАМ, Глобал лоджик, Циклум, Софтсерв,...., как они выходили на биржу, как привлекали инвестиции фондов. Вы тут явно перекрутили. Не верю, что специалист такого уровня не знал об этом.

Нет никакого непрозрачного финансирования, банки и фонды гораздо быстрее анализируют ситуацию и видят перспективы кредитования или финансирования.

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Стстема ФОПов не тормозит, а ускоряет развитие экономики. Деньги, полученные от иностранных клиентов фопами, с уплатой завышенных налогов или по существующим ставкам, в любом случае попадают на украинский рынок и тратятся здесь на покупку и ремонт жилья, на приобретения автомобилей, на покупку продуктов питания, на туризм, на...много ещё чего и именно эти деньги развивают все отрасли в стране.

Теперь, что касается не ИТ промышленности. В г. Харьков есть крупное современное производство ПАТ ФЭД оснащенное современными шикарными станками с ЧПУ. Операторы станков получают столько же, сколько и программисты и также ценятся по всему миру, и молодым рабочим очень нравится работать на них. Но таких предприятий в стране единицы, потому что западные инвесторы не хотят инвестировать в высокотехнологичные производства из-за: коррупции на таможне, всевозможные санэпидем, пожарные конторы, из-за плохих налогов на прибыль, по которым ничего нельзя списать. Так что не ФОПы сдерживают экономическое развитие страны, а работа депутатов а ля Кобцев, которые ничего не понимают в экономике и налоговых инструментах, не принимают регулирующих налоговых законов и ничего не делают для привлечения инвесторов.

Возможно вы имели ввиду что-то другое, говоря о фопах, но давайте детальнее вникнем в тему. Не ищите проблему там, где её никогда не было, не переводите стрелки с основной проблемы страны на айтишников, которых сегодня всего 150 тыс человек, но которые вывели индустрию на второе место.

Ниже ссылки на два мои поста по этой теме: пост 1 пост2