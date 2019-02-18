 В ближайшее время ожидаются новые санкции США против России, - посол Украины в Штатах Чалый

Об этом более в комментарии "Укринформу" сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы ожидаем в ближайшее время ряда решений (со стороны администрации США. – Ред.), в частности, увеличение давления санкций на Россию в связи с ее агрессией, атакой в ​​Керченском проливе", – отметил дипломат.

Он напомнил, что реакция американской стороны на обострение со стороны России в морском пространстве уже была высказана на законодательном уровне.

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"Мы видели, что (14 февраля, – Ред.) В Сенате была принята резолюция по чествованию 5-й годовщины Революции Достоинства и Героев Небесной Сотни. В документе Сенат также очень четко осудил атаку против украинских кораблей и моряков, которые сейчас содержатся в российском плену. Но я думаю, дальше будут еще совместные решения европейцев и американцев по усилению санкционного давления на Россию", – предположил Чалый.

Также он обратил внимание на одновременное усиление Штатами поддержки как оборонных возможностей Украины, так и реформ в нашей стране.

"В последние дни произошло несколько важных решений американских законодателей в поддержку Украины. Президент США подписал закон о бюджете-2019, который был принят Конгрессом, и в нем есть часть о помощи Украине – как военно-технической помощи, так и помощи реформам", – отметил дипломат.

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Если учитывать также одобренные ранее решение, Украина может рассчитывать в этом году на американскую помощь в сумме более $700 млн, подчеркнул Чалый. При этом была увеличена до $125 млн поддержка по линии Государственного департамента США, добавлены средства на поддержку реформ. Также Украина выполнила условия для получения второй части помощи через Пентагон.

"Это свидетельствует о том, что выполнение Украиной реформ, в частности, в секторе безопасности и обороны, признается американской стороной", – отметил посол.

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По словам Чалого, за каждой полученной от США суммой стоит большая работа. "Все должно быть четко обосновано для американцев, это пойдет на усиление возможностей Украины, и американский налогоплательщик так же получит результат и укрепление безопасности в мире", – пояснил Чалый. Поэтому, подчеркнул он, дальнейшая помощь со стороны США зависит от успехов реформирования в Украине.

Чалый отметил, что американская помощь – это также политический сигнал поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов. "Поэтому те слова, которые прозвучали во время встречи Президента Украины Петра Порошенко с вице-президентом США Майклом пенсий в Мюнхене о том, что "Америка – с Украиной", это слова, за которыми стоит серьезная оценка ситуации", – подчеркнул посол Украины в США.