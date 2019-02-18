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 Погибшего на Донбассе украинского воина Руслана Кондратюка похоронят 19 февраля на Ривненщине

19 февраля, ориентировочно в 3:00 в городе Млынив Ривненской области (со стороны села Ужинец) состоится встреча траурного кортежа с телом погибшего солдата 24-й отдельной механизированной бригады Руслана Васильевича Кондратюка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Млыновскую РГА.

Руслан Васильевич Кондратюк, погиб 15 февраля около 10.45 в районе города Марьинка Донецкой области, когда враг со стороны оккупированного Донецка из ПТРК обстрелял военный автомобиль ГАЗ-66, когда он заезжал на позицию.

Ракета попала в кабину, трое украинских военных получили ранения. Солдат Кондратюк, который находился за рулем, умер от несовместимых с жизнью минно-взрывных травм и ранений по дороге в больницу города Курахово.

Колонна будет ехать по ул. Ривненская (до кольца) и ул. Полищука, в направлении села Бокийма, откуда тело Героя доставят в Войницу,где и состоится погребение Героя.

Руслан Кондратюк родился 02.10.1981 года. С ноября 2018 проходил службу по контракту в 24-й бригаде. У него остались жена и двое детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин Руслан Кондратюк погиб на Донбассе 15 февраля

Погибшего на Донбассе украинского воина Руслана Кондратюка похоронят 19 февраля на Ривненщине 01

Источник: https://censor.net.ua/n3112379
 
 
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