 Суд продолжит рассмотрение дела о незаконном обогащении главы Госаудита Гавриловой 11 апреля, - САП

"18 февраля 2019 года Соломенский районный суд города Киева продлил добавление к судебному делу доказательств в уголовном производстве по обвинению главы Государственной аудиторской службы Украины в незаконном обогащении на сумму 9,94 миллиона гривен и недостоверным декларированием", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Специальной антикоррупционной прокуратуры.

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Сообщается, что прокурор в судебном заседании передал полистно еще один том материалов досудебного расследования, собранных детективами НАБУ.

Таким образом, судом приобщены 3 из 15 томов доказательств стороны обвинения.

Следующее заседание по делу назначено на 12:30 11 апреля 2019 года.

Напомним, обвинительный акт в указанном уголовном производстве Специализированной антикоррупционной прокуратурой направлено в суд 30 марта 2018.

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Внимание: В соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Напомним, Гавриловой 23 января 2018 года было объявлено о подозрении по предварительной квалификации по ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

По данным Цензор.НЕТ, НАБУ вручило подозрение главе Госаудита Гавриловой после проверки аудиторами получения квартиры директором НАБУ.

25 января суд отпустил главу Госаудитслужбы под личное обязательство. 29 января суд оставил Гаврилову в должности.

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3 марта детективы НАБУ по поручению прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили председателю Госаудитслужбы Лидии Гавриловой о завершении досудебного расследования в отношении нее и открыли доступ к материалам следствия.

В апреле прокуроры САП направили в суд составленный детективами НАБУ обвинительный акт в отношении председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой.