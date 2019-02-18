 Депортированному из Украины епископу УПЦ МП Гедеону запретили въезд в страну, - СБУ

Об этом на брифинге заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Он действительно имел, по нашим данным, паспорта трех стран. Паспорт гражданина Украины, паспорт Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки", – сказал Грицак.

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По словам Грицака, СБУ располагает данными о том, что деятельность Гедеона угрожала национальной безопасности Украины. Соответствующую информацию сотрудники ведомства направили в Государственную миграционную службу и правоохранительные органы. "Поэтому было принято решение, и при пересечении им границы у него изъять украинский паспорт", – напомнил Грицак. При этом глава СБУ добавил: "насколько мне известно, он (Гедеон. – Ред.) не является гражданином Украины".

Грицак уточнил, что что на время Гедеону закрыт въезд в Украину.

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Напомним, епископа УПЦ МП Гедеона депортировали из Украины 14 февраля. Священника отправили во Франкфурт.

Как сообщалось, 13 февраля в международном аэропорту "Борисполь" во время оформления пассажиров рейса, прибывшего из Франкфурта, в отношении епископа Гедеона (Харона) пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов и изъяли его украинский заграничный паспорт, поскольку у него гражданство нескольких стран.