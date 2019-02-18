 Тимошенко не проводила переговоры о снижении цены на газ с главой МВФ Лагард, - замглавы Администрации президента Елисеев

Как передает Цензор.НЕТ, со сслыкой на Depo.ua., об этом заявил заместитель Главы Администрации президент Константин Елисеев на брифинге.

"Как свидетельствуют официальные данные МВФ, никаких переговоров во время встречи с Лагард, что касается снижения цены на газ, не было. И свидетельством того, что эта тема не поднималась, является пресс-релиз, который был издан руководителем МВФ Кристин Лагард, в котором нет ни слова о газе", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко: Украина нуждается в новой программе финансирования, которая будет учитывать снижение цены на газ