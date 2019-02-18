 Тимошенко не проводила переговоры о снижении цены на газ с главой МВФ Лагард, - замглавы Администрации президента Елисеев

Как передает Цензор.НЕТ, со сслыкой на Depo.ua., об этом заявил заместитель Главы Администрации президент Константин Елисеев на брифинге.
"Как свидетельствуют официальные данные МВФ, никаких переговоров во время встречи с Лагард, что касается снижения цены на газ, не было. И свидетельством того, что эта тема не поднималась, является пресс-релиз, который был издан руководителем МВФ Кристин Лагард, в котором нет ни слова о газе", - отметил он.
1.Можно сделать населению газ вообще БЕСПЛАТНО.
2.Но переложить на плечи государства,ИП,заводы ,фабрики,пекарни....короче производителя..
3.Украинец идёт в магазин и ПЛАТИТ за это в конечном счете
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И всё красиво на бумаге.... только впереди овраги.
Я тоже эту ведьму боюсь по правде говоря....
Говорят, что даже ее охрана горстями жрала нитроглицерин, после такого заявления, а ее лимузин просто отказался заводиться.
Розумію, що ані ПОП, ані його політтехнологи цього не читатимуть, та все ж напишу. Мене просто дивує та недалекоглядність і не вміння прогнозувати очевидні речі. Я розумію, що маючи в арсеналі необмежений адмінрессурс, маючи "кишенькові" ЗМІ, силові структури, суди - ПОП і його штаб використають все це, аби втриматись при владі. Але ж вони повинні розуміти, що за цими виборами будуть спостерігати міжнародні спостерігачі. Вони повинні усвідомлювати і РЕАЛЬНО оцінювати свої шанси. І от я хотів би запитати у політтехнологів і у ПОПа особисто - на що ви сподіваєтесь? На кого розраховані ваші "рейтинги"? Кого ви намагаєтесь надурити? Людей? Ви справді вважаєте, що люди повірять у ваші дуті рейтинги, а не своїм гаманцям і холодильникам? Ви ж самі повинні розуміти і бачити те, що ПОПу НЕ ВІРЯТЬ, ЙОГО НЕНАВИДЯТЬ, З НЬОГО ГЛУЗУЮТЬ, ЙОГО ВИСМІЮЮТЬ, ЙОГО ВІДКРИТО ПОСИЛАЮТЬ НАХ@УЙ, ПАЛЯТЬ ЙОГО МАГАЗИНИ! Про який рейтинг ви кажете??? Чи може ви розраховуєте на те, що сфальсифікувавши вибори, використавши продажних членів ЦВК ви "намалюєте" собі перемогу і будете видавати це за "чесні" вибори? ЯК? Як ви це плануєте зробити, знаючи про те, що люди ПРОТИ ПОРОШЕНКО?! Ви усвідомлюєте, що тим самим ви спровокуєте народні повстання? Люди не потерплять такого відкритого і цинічного плюндрування їх прав і їх вибору. Чи ви сподіваєтесь на те, що зможете сховатися за спини поліцейських і нацгвардії? Так вже був один такий. І чим це скінчилось? Тож я б хотів попередити вас, політтехнологи зі штабу ПОПа - не доводьте людей. Просто подумайте своїми "розумними" головами, до чого все це може призвести. Не розпалюйте вогнище під пороховою діжкою. Усвідомте і зізнайтесь собі, що ПОП - політичний труп! Він ганьба і вбивця українського народу. Його місце на історичному смітнику, як політтчного діяча і у в'язниці, як злочинця. Не впрягайтесь в його злочинні схеми, не дуріть народ. І ПОКИ є час і можливість, тікайте від цього лайна. Вам не вдасться видати очевидне чорне за білосніжне біле. Але ваші спроби і намагання можуть призвести лише до одного - до массових протестів і сутичок. І саме ви це зараз провокуєте. Це черговий злочин, який ви робите СВІДОМО. Тож поки не пізно - зупиніться. ГЕТЬ ПОПа! УКРАЇНА - БЕЗ ПОРОШЕНКО!
А порохня шо, уже того?
Я так понимаю, Юля с МВФ-ной иглы слезать тоже не планирует?
міністр банди янукОвича керує країною , а швейцар-хабарник зам гАП
соєві ,це зашквар Петрів
Лист про наміри
Пану Домініку Стросс-Кану
Директору-розпоряднику,
Міжнародний Валютний Фонд
Вашингтон ОК, 20431, США
А3. Оголосити про підвищення ціни на природний газ для населення (з уведенням у дію 1 вересня) та теплокомуненерго (з уведенням у дію 1 жовтня) на 20 відсотків, відповідно довівши їх до рівня 31 та 43 відсотків від ціни на імпортований газ, та оголосити графік щоквартального 20-відсоткового підвищення цін на газ для населення та ТКЕ, починаючи з січня 2010 року.
(підпис) Юлія Тимошенко Прем'єр-міністр
-Не знаю, не видела. Зато помните, как ловко я справилась с кризисом? Народ украинский, вы помните, что у вас не изменились цифры в платежках?
-Так вы ж взяли в долг 10.5 млрд, долларов - половину украинского бюджета и спустили на оплату разницы в платежках.
-Врут люди.
-И МВФ врет?
-МВФ - тоже люди.
не цензор просто а рашен-агент
Это все, что нужно знать про потужных переговорщиков и реформаторов, для того чтобы отправить их в политический утиль.
Який батько, такий й син
Разве Юля имеет статус уполномоченного лица ? Всё будет после выборов...
https://fakty.ua/296324-timoshenko-vedyot-peregovory-s-mvf-o-snizhenii-ceny-na-gaz
2 дня назад - На Мюнхенском форуме безопасности во время Украинского ланча лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко заявила, что новый ...
Просто мразь
Из-за этой мрази Порох будет править еще 5 лет.
Хваліть його! Кричіть йому «ура»!
Бо лиш ворожі, путінські агенти
не вірять в богообраність Петра!
Тільки що почув від Гараня, що виявляється, попри гучні заяви в рекламі,
у Гриценко та Тимошеко в офіційних програмах, поданих до ЦВК, немає жодного слова про ЄС і НАТО!
Наперсточники!
Не вірю жодному слову Тимошенко , бо завжди брехала, обіцяла і ніколи не виконувала своіх популістичних обіцянок !!
Хлопці, ва чекає доля Бігміра.
- Отличие кардинальное, Сёма. Зеля готов стать перед Путиным на колени, а Вона - на четвереньки 😂😂😂
( тетя Роза )