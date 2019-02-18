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 Политика Украины
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Все про:Елисеев (266) МВФ (2637) Тимошенко (24123) Лагард (107)

 Тимошенко не проводила переговоры о снижении цены на газ с главой МВФ Лагард, - замглавы Администрации президента Елисеев

Официальные данные МВФ свидетельствуют, что во время встречи Ю.Тимошенко с К.Лагард никаких переговоров по снижению цены на газ для украинских потребителей не проводилось.

Как передает Цензор.НЕТ, со сслыкой на Depo.ua., об этом заявил заместитель Главы Администрации президент Константин Елисеев на брифинге.

"Как свидетельствуют официальные данные МВФ, никаких переговоров во время встречи с Лагард, что касается снижения цены на газ, не было. И свидетельством того, что эта тема не поднималась, является пресс-релиз, который был издан руководителем МВФ Кристин Лагард, в котором нет ни слова о газе", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко: Украина нуждается в новой программе финансирования, которая будет учитывать снижение цены на газ

Источник: https://censor.net.ua/n3112373
 
   
 Топ комментарии
 
Як же панічно бояться солоденькі Юлії Володимирівни.. Тваринним жахом бояться..
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Кадры петины занимаются разведкой, не дай Бог Тимошенко где-то опередит.
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Ага! Пецобанда вже сотні разів казала, що це не вона , що це МВФ примушує їх підвищувати тарифи в рази. А тепер що по твоєму виходить, що це пецовлада самостійно робить? Тимошенко не проводила переговоры о снижении цены на газ с главой МВФ Лагард, - замглавы Администрации президента Елисеев - Цензор.НЕТ 7528
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Як же панічно бояться солоденькі Юлії Володимирівни.. Тваринним жахом бояться..
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Коэльо и Лагард оказалось её тоже испугались...
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А кто это? Важные перцы для Украины?
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Она же к ним примазывалась,а не они к ней...значит поважнее.
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Это всего лишь ничем не подтврежденные слова, написанные собственностью усатого председателя колхоза
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Не пали ты так галоши и не оправдывайся.Даже отбросив,что она ******** Оранжевую революцию и просрала страну за 2 премьерства, хватило как она с куйло рядом стояла и улыбалась, когда он обсирал Грузию и грузинскй народ поле войны 2008.Это как сегодня премьер Грузии стебался бы с Украины...
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ти затримався у часі на 10 років, і вже є ТОМОС у 2019, і завдяки Порошенку паства РПЦ вже скоротилася на 320 церков.
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а що то за сране таке сранидло- Єлісєєв? і чому я повинен йому вірити на слово? давайте від першої особи -представника МВФ інформацію! від АП постійно брехня ллється
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Да масса другого МММ хватает.От мамы в голодомор,до войну за 100 дней.Это бред.Теперь по газу.
1.Можно сделать населению газ вообще БЕСПЛАТНО.
2.Но переложить на плечи государства,ИП,заводы ,фабрики,пекарни....короче производителя..
3.Украинец идёт в магазин и ПЛАТИТ за это в конечном счете
===============================
И всё красиво на бумаге.... только впереди овраги.
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Леонид Днепр - Юлии Владимировны... Тимошенко не проводила переговоры о снижении цены на газ с главой МВФ Лагард, - замглавы Администрации президента Елисеев - Цензор.НЕТ 9433

Я тоже эту ведьму боюсь по правде говоря.... Тимошенко не проводила переговоры о снижении цены на газ с главой МВФ Лагард, - замглавы Администрации президента Елисеев - Цензор.НЕТ 8228
Тимошенко не проводила переговоры о снижении цены на газ с главой МВФ Лагард, - замглавы Администрации президента Елисеев - Цензор.НЕТ 920
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а вы не могли бы обьяснить почему ее должен кто то боятся.
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Бояться ее должен Ляшко,Бойко,Мураев и другие,с которыми она делит свой электорат - пенсионеров Тимошенко не проводила переговоры о снижении цены на газ с главой МВФ Лагард, - замглавы Администрации президента Елисеев - Цензор.НЕТ 6713
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Все нечистые на руку должны ее бояться, показала своими делами.
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На втрече с Лагард баб Йуля заявила, о том, что никогда не поддерживала методов ручного регулирования цены на газ и никогда не высказывалась за снижение этой цены.
Говорят, что даже ее охрана горстями жрала нитроглицерин, после такого заявления, а ее лимузин просто отказался заводиться.
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Особисто я відчуваю до Тимошенко огиду. Брудноязика і брехлива аферистка.
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Гримм Пэйн: ПОПу НЕ ВІРЯТЬ, ЙОГО НЕНАВИДЯТЬ, З НЬОГО ГЛУЗУЮТЬ, ЙОГО ВИСМІЮЮТЬ, ЙОГО ПОСИЛАЮТЬ, ПАЛЯТЬ ЙОГО МАГАЗИНИ!

Розумію, що ані ПОП, ані його політтехнологи цього не читатимуть, та все ж напишу. Мене просто дивує та недалекоглядність і не вміння прогнозувати очевидні речі. Я розумію, що маючи в арсеналі необмежений адмінрессурс, маючи "кишенькові" ЗМІ, силові структури, суди - ПОП і його штаб використають все це, аби втриматись при владі. Але ж вони повинні розуміти, що за цими виборами будуть спостерігати міжнародні спостерігачі. Вони повинні усвідомлювати і РЕАЛЬНО оцінювати свої шанси. І от я хотів би запитати у політтехнологів і у ПОПа особисто - на що ви сподіваєтесь? На кого розраховані ваші "рейтинги"? Кого ви намагаєтесь надурити? Людей? Ви справді вважаєте, що люди повірять у ваші дуті рейтинги, а не своїм гаманцям і холодильникам? Ви ж самі повинні розуміти і бачити те, що ПОПу НЕ ВІРЯТЬ, ЙОГО НЕНАВИДЯТЬ, З НЬОГО ГЛУЗУЮТЬ, ЙОГО ВИСМІЮЮТЬ, ЙОГО ВІДКРИТО ПОСИЛАЮТЬ НАХ@УЙ, ПАЛЯТЬ ЙОГО МАГАЗИНИ! Про який рейтинг ви кажете??? Чи може ви розраховуєте на те, що сфальсифікувавши вибори, використавши продажних членів ЦВК ви "намалюєте" собі перемогу і будете видавати це за "чесні" вибори? ЯК? Як ви це плануєте зробити, знаючи про те, що люди ПРОТИ ПОРОШЕНКО?! Ви усвідомлюєте, що тим самим ви спровокуєте народні повстання? Люди не потерплять такого відкритого і цинічного плюндрування їх прав і їх вибору. Чи ви сподіваєтесь на те, що зможете сховатися за спини поліцейських і нацгвардії? Так вже був один такий. І чим це скінчилось? Тож я б хотів попередити вас, політтехнологи зі штабу ПОПа - не доводьте людей. Просто подумайте своїми "розумними" головами, до чого все це може призвести. Не розпалюйте вогнище під пороховою діжкою. Усвідомте і зізнайтесь собі, що ПОП - політичний труп! Він ганьба і вбивця українського народу. Його місце на історичному смітнику, як політтчного діяча і у в'язниці, як злочинця. Не впрягайтесь в його злочинні схеми, не дуріть народ. І ПОКИ є час і можливість, тікайте від цього лайна. Вам не вдасться видати очевидне чорне за білосніжне біле. Але ваші спроби і намагання можуть призвести лише до одного - до массових протестів і сутичок. І саме ви це зараз провокуєте. Це черговий злочин, який ви робите СВІДОМО. Тож поки не пізно - зупиніться. ГЕТЬ ПОПа! УКРАЇНА - БЕЗ ПОРОШЕНКО!
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оба-на! та в нас виявляється цінами на газ мвф керує?
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Ага! Пецобанда вже сотні разів казала, що це не вона , що це МВФ примушує їх підвищувати тарифи в рази. А тепер що по твоєму виходить, що це пецовлада самостійно робить? Тимошенко не проводила переговоры о снижении цены на газ с главой МВФ Лагард, - замглавы Администрации президента Елисеев - Цензор.НЕТ 7528
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А ты еще сомневался??? Нашему народу хлеба не надо! Давай только лапшу на уши!!!
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Это конкуренты поменили пресс-релиз - верьте Жульке
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А що, требя вірити всякому лайну з Банкової, 10?
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Кадры петины занимаются разведкой, не дай Бог Тимошенко где-то опередит.
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Лагард розповіла про зустріч із Тимошенко Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/world/observe/lagard-rozpovila-pro-zustrich-iz-timoshenko-570281.html?fbclid=***************************-0kbB9tTnGywVBT0hWHWoYSuUu9MtTyMng
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Так Трамп тоже не отрицал встречи с ней возле туалета
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Цікаво, це ти кажеш з дірки сільського сортиру ?
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"президент Константин Елисеев"?
А порохня шо, уже того?
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Как передает Цензор.НЕТ, со сслыкой на Depo.ua., об этом заявил заместитель Главы Администрации ПРЕЗИДЕНТ Константин Елисеев на брифинге. Источник: https://censor.net.ua/n3112373
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аахаххаххахах , редактор статті порохобот ? чи шось знає ?
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Я верю всему, что они говорят друг о друге.
Я так понимаю, Юля с МВФ-ной иглы слезать тоже не планирует?
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Очередное подтверждение про феноменальную Юлькину брехливость!Вот жеж не попускает злобно-брехливую бабку.А я знаю почему она не идёт на пенсию цветочки в саду выращивать.Семена просто не проростают,а умирают в зародыше,когда,это злобно-брехливое существо к ним притрагивается.То же и со страной будет,если она станет президентом...
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Чоколяда вам всім, вафлі. Вашу брехню нічим не замажете.
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Коли вонаукраланашефсьо, вона продала все це, потім знову вкрала, потім знову продала, але вже дорожче
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а звідки єлісєєв знає ? ходив за тимошенко в туалет ?
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В 2009 году Елисеев был вовлечён в скандал с попыткой подкупа консула США на Украине за предоставление мультивизы одному из депутатов Верховной рады. По данным СМИ, подчинённый Елисеева, работавший начальником визового отдела в МИДе за решение проблемы депутата пытался передать 20 тыс. долларов консулу США Лендону Тейлору[12], который был известен призывами не использовать посредников при получении «грин-карт»[13]. Дипломат отказался от взятки и на следующий день в украинский МИД пришла официальная нота посольства США[12].Во время визита президента Украины Виктора Януковича в Брюссель в ноябре 2010 года СМИ подвергли критике поведение Елисеева, которого сравнили со швейцаром. Представитель Украины при Евросоюзе первым вышел из автомобиля, открыл дверь для главы государства, а затем подхватил его одежду. Всё это происходило на глазах у чиновников ЕС Хермана Ван Ромпёя и Жозе Мануэла Баррозу[14]. При этом после событий на «Евромайдане» и последовавшей волны люстраций Елисеев сохранил свою должность, во многом благодаря личной исполнительности и связям с политиками (Арсением Яценюком и Сергеем Лёвочкиным), к которым перешла власть[15][16][17].
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ахахахах

міністр банди янукОвича керує країною , а швейцар-хабарник зам гАП

соєві ,це зашквар Петрів
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Из рыгов злочынного режиму папередникив
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https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/890_004

Лист про наміри

Пану Домініку Стросс-Кану
Директору-розпоряднику,
Міжнародний Валютний Фонд
Вашингтон ОК, 20431, США

А3. Оголосити про підвищення ціни на природний газ для населення (з уведенням у дію 1 вересня) та теплокомуненерго (з уведенням у дію 1 жовтня) на 20 відсотків, відповідно довівши їх до рівня 31 та 43 відсотків від ціни на імпортований газ, та оголосити графік щоквартального 20-відсоткового підвищення цін на газ для населення та ТКЕ, починаючи з січня 2010 року.

(підпис) Юлія Тимошенко Прем'єр-міністр
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Ти не про наміри давай, а про реальні речі. От хоч би такі:
Тимошенко не проводила переговоры о снижении цены на газ с главой МВФ Лагард, - замглавы Администрации президента Елисеев - Цензор.НЕТ 3745
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-Был меморандум с МВФ об уравнивании цен на импортный газ и газ собственной добычи?
-Не знаю, не видела. Зато помните, как ловко я справилась с кризисом? Народ украинский, вы помните, что у вас не изменились цифры в платежках?
-Так вы ж взяли в долг 10.5 млрд, долларов - половину украинского бюджета и спустили на оплату разницы в платежках.
-Врут люди.
-И МВФ врет?
-МВФ - тоже люди.
Тимошенко не проводила переговори щодо зниження ціни на газ із главою МВФ Лагард, - заступник голови Адміністрації президента Єлісєєв - Цензор.НЕТ 7283
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меморандум это не требования МВФ это инициатива правительства с предложениями.
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Та нє можє буты, слухаю сегодня Порошенко - всэ тилькы лучше.
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цікаво, а про що іще Тимошенко НЕ говорила з МВФ?
не цензор просто а рашен-агент
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Потужные переговорщики и реформаторы Порошенко и Гройсман уже вели переговоры с МВФ, дабы не допустить повышения цены на газ для населения. После этих переговоров цена повышалась неоднократно.
Это все, что нужно знать про потужных переговорщиков и реформаторов, для того чтобы отправить их в политический утиль.
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По-хорошему МВФ надо вообще послать в дупу
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Яка хата, такий й тин
Який батько, такий й син
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Шо за бред повторяешь ? Цензор !!!
Разве Юля имеет статус уполномоченного лица ? Всё будет после выборов...
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Тимошенко ведёт переговоры с МВФ о снижении цены на газ

https://fakty.ua/296324-timoshenko-vedyot-peregovory-s-mvf-o-snizhenii-ceny-na-gaz




2 дня назад - На Мюнхенском форуме безопасности во время Украинского ланча лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко заявила, что новый ...

Просто мразь
Из-за этой мрази Порох будет править еще 5 лет.
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Мовчіть! А краще славте президента!
Хваліть його! Кричіть йому «ура»!
Бо лиш ворожі, путінські агенти
не вірять в богообраність Петра!
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Ну, спіцілісти з кагал-адміністрації Бариги не бачать різниці між розмовою на форумі голови МВФ з кандидатом в президенти та керівником найменшої опозиційної фракції та ПЕРЕГОВОРАМИ офіційних осіб. Чи, може вони ВЖЕ БАЧАТЬ Ю.Тимошенко президентом і зарані напудярили в бруки? Тимошенко не проводила переговори щодо зниження ціни на газ із главою МВФ Лагард, - заступник голови Адміністрації президента Єлісєєв - Цензор.НЕТ 2417
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Очень странно было бы и просто невероятно если бы лакей Пэтин сказал - да, Тимошенко договорилась о понижении цен на газ для населения! Тогда сразу же появится вопрос - а зачем же вы подымали до космических высот, если можно было договорится и не повышать??? Неважно кто будет президентом, даже если Пэтя наглостью и хитростью удержится на троне, всеравно цены на газ и тарифы будут снижены!!! Абсурд не может продолжаться долго, у людей нет денег платить европейские тарифы с африканскими зарплатами!!! Светлое шоколадное будущее скоро закончится!!!................
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Если Тимошенко в случае президентства изыщет реальные деньги для возврата кредитов, а не грабительские на газу настоянные, то МВФ возражать не станет.
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Може позичити у пуйла, більше ні хто не дасть. а пуйло дасть не просто так, а за продаж України.
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С каких это пор МВФ устанавливает цены на газ ,а соевые паразиты? Оно рекомендует цену сделать рыночной .! А у соевых паразитов есть рынок газа? И кто же там торгует , государственный монополист посредник Нафтогаз? Тогда о какой рыночной цене идет речь? Тимошенко не проводила переговори щодо зниження ціни на газ із главою МВФ Лагард, - заступник голови Адміністрації президента Єлісєєв - Цензор.НЕТ 9330
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Помиляєтесь! МВФ взагалі не вимагає від позичальника нічого, крім того, що сам позичальник визначив, як гарантію повернення позики. Для будь-якого кредитора головне добитись повернення кредиту. Для такого особливого, як МВФ, гарантією є збалансований держбюджет.
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Правльно показує. Пеці Баризі і його дурним ботам.
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Я, як більшість з нас, не читав програми кандидатів. А виявляється потрібно.
Тільки що почув від Гараня, що виявляється, попри гучні заяви в рекламі,
у Гриценко та Тимошеко в офіційних програмах, поданих до ЦВК, немає жодного слова про ЄС і НАТО!
Наперсточники!
Не вірю жодному слову Тимошенко , бо завжди брехала, обіцяла і ніколи не виконувала своіх популістичних обіцянок !!
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ВонЯ як завжди, просто вонЯ Тимошенко не проводила переговори щодо зниження ціни на газ із главою МВФ Лагард, - заступник голови Адміністрації президента Єлісєєв - Цензор.НЕТ 8117
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Дебилы ***,лагардша что цены на газ регулирует,может она ещё погоду заказывает или потроху в стакан наливает?
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Якщо Тимошенко буде президентом, то все буде ОК.
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Кожного з громадян України,раклам та корупціонерів це не стосується.
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Через засилля ботів у коментах та зрадофілітичну редакційну політику люди покидають Цензор. 24 тис у 20.15?
Хлопці, ва чекає доля Бігміра.
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Фішка жульки розводити лохів, як це було з жулькиной тисячею. І зараз зрозуміло що будь хто з кандидатів не знизить ніфіга тариф не розірвав угоду з МВФ, яку йуля сама і підписала ще після помаранчевої революції.
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Я так понял, что Юлькино "половинное снижение цены на газ" выглядит примерно так:

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Изя , в чём по твоему отличие Зеленского от Тимошенко?
- Отличие кардинальное, Сёма. Зеля готов стать перед Путиным на колени, а Вона - на четвереньки 😂😂😂
( тетя Роза )
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Если сельские жители палят газа на порядок больше, чем городские, пусть и платят соответственно. Я простив "дармового" газа для населения, что-бы он оплачивался через бюджет-наши налоги.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТимошенко не проводила переговоры о снижении цены на газ с главой МВФ Лагард, - замглавы Администрации президента Елисеев
 
 
 
 
 
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