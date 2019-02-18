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Все про:Нацполиция (8940) Мельников Василий (6)

 Полицейский Мельников, избивавший ногами активиста с криком "Ложись, Бандера!", продолжает ходить на работу, - адвокат

Старший уполномоченный Василий Мельников, избивавший активиста ногами под зданием полиции, продолжает ходить работу, чтобы ему не засчитали прогулы. Функциональные обязанности он при этом не выполняет.

Об этом журналистам "Громадського" рассказал адвокат Мельникова Павел Немчинов, сообщает Цензор.НЕТ.

"13 февраля за Мельникова была уплачена залог. Поэтому ему по условиям этой меры пресечения запрещено общаться со свидетелями события, но по дисциплинарным правилам Мельников продолжает ходить на работу. Он не выполняет своих функциональных обязанностей, но может выполнять другие, не связанные с отстранением распоряжением руководства", – рассказал защитник.

Читайте на Цензор.НЕТ:Арестованный полицейский Мельников, который избивал лежачего активиста под крики "Ложись, Бандера!", отстранен от должности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Адвокат отметил, что Мельников обязан приходить на работу, "иначе его отсутствие будет считаться прогулом".

Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.

По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.

По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.

В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.

Также на Цензор.НЕТ: Полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста, не обучали силовому задержанию большого количества людей, - Артем Шевченко

Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле,открыто уголовное производство.

12 февраля суд арестовал полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста под крики "Ложись, Бандера!", на 2 месяца с альтернативой залога в 115 тыс.

О том, что уплатили за него залог, заявили сразу два кандидата в президенты Украины – Илья Кива и Александр Вилкул.

14 февраля Василий Мельников вышел под залог, уплаченный Ильей Кивой.

Источник: https://censor.net.ua/n3112367
 
 
 Топ комментарии
 
Наказали... Да там кацап на кацапе и кацапом погоняет. Их услуги барыгам сейчас позарез нужны.
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Так он же эталонный неадекват, это типа сенатора
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менты-понты у нас те ещё интелектуалы - видел, знаю Полицейский Мельников, избивавший ногами активиста с криком "Ложись, Бандера!", продолжает ходить на работу, - адвокат - Цензор.НЕТ 1560
там нормальных не бывает!!!! Полицейский Мельников, избивавший ногами активиста с криком "Ложись, Бандера!", продолжает ходить на работу, - адвокат - Цензор.НЕТ 5858
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Так он же эталонный неадекват, это типа сенатора
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та отож, вже похрестили )))), але сенатор з номером)) це штука) сильніша чим гіга, чи всі чоколятні лизуни) !
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Это Украина, детка! Ему ещё дадут кватриру и наградной пистолет!!!
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Наказали... Да там кацап на кацапе и кацапом погоняет. Их услуги барыгам сейчас позарез нужны.
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"Людина", яка назвала патріотів "цинічними бандерівцями" - ТЕЖ!!!
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так там ещё 250 тыс. таких же продолжают ходить на работу
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менты-понты у нас те ещё интелектуалы - видел, знаю
там нормальных не бывает!!!! Полицейский Мельников, избивавший ногами активиста с криком "Ложись, Бандера!", продолжает ходить на работу, - адвокат - Цензор.НЕТ 5858
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Я знаю одного и ещё одного СБУшника,почти не испортились,за многолетнюю работу в структуре.Хотя,поправочки к восприятию окружающего мира значительные,в сравнении с их первоночальным состоянием.
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Якщо в "реформованій" петьою, аваковим і дєєвою поліції є робота для голубана, то чому б там не бути роботи і для мєльнікова.. Потужно..
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Леонид Днепр - Князев, Авакян, Голубан... - вот видите как важно что бы в топах начальства не было украинцев...

Им колыбельные матери на руськом пели.... - что им те украинцы...
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Это сигнал такой руському миру... - "Бейте хохлов и вам ничего за это не будет"
Прикроем и согреем...
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За такие залеты даже при овоще увольняли...И после этого хотят что бы я за эту власть голосовал??
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Керівник поліції та його підлеглі це одна банда.
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я не прихильник авакова як і порошенка... ось що знайшов тількищо

Миколаїв. 18:00. Біля обласного управління поліції.

Бандера, вставай. А "Беркут" знімай маску і йди до психіатра.

Також сьогодні ще в 18-й відбудеться віче патріотів у Львові під обласним управлінням поліції.

Полицейский Мельников, избивавший ногами активиста с криком "Ложись, Бандера!", продолжает ходить на работу, - адвокат - Цензор.НЕТ 2687
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Звичайно, що дії Авакова та його підлеглих огидні. Але мене цікавила ваша відповідь, особливо коли ваші друзі тут оббріхували. Відсутність прямої відповіді теж відповідь.
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я Вам відповів на той випадок - лажісь Бандера, видно ще є чи осталися що хочуть змінити систему, але таких мало, а поців мєнтовських осталося більшість. ось такі реформи від авакова. та і в інших силових структурах повірте мені не ліпше. ось чого не потрібно голосувати за стару номенклатуру.
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Я питав чому вам здається дивною моя відповідь. Прошу аргументовану відповідь з історією політичного шхяху та призначення Авакова міністром ВС. Та і те, що я писав з цього приводу у 2014 році. Потім порівняємо з брехнею ваших друзів.
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я нічого не відповім, і за інших промовчу як матіос,луценко іт.д і т.п. і до вподобань своїх вподобань та їхніх постів відношусь толерантно , як і скажу що свій голос за якогось кандидата не віддам, бо немає закого. може бути.... колись, і мої друзі також відносяться моїх постів толерантно таки як і до моїх вподобань, а те що порошенко біля себе шваль бандитсько- ригівську зібрав то це правда.
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Відсутність прямої відповіді є дуже красномовною відповіддю. По чесному вам просто після цього треба прибрати той коментар.
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чесно- я не розумію що ви від мене хочите почути?
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Я задав пряме запитання: чому мій коментар вам здався дивним? Прошу аргументовану відповідь.
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за авакова говорити не хочу як і за його політичним шляхо. мені достатньо його депортації деканоїдзе , та решти добрих справ.

а мова як я зрозумів зайде про ю.тимошенко . правильно

Під час президентської виборчої кампанії 2004 р. був заступником керівника Харківського регіонального штабу Віктора Ющенка, першим заступником голови Харківського регіонального «Комітету національного порятунку»[8].
У березні 2005 р. обраний до Ради партії Наша Україна та її президії.
11 квітня 2009 р. за пропозицією лідера Всеукраїнського громадського руху «За Україну!» В'ячеслава Кириленка обраний головою Харківської обласної організації «За Україну!»[32].
На запрошення Юлії Тимошенко[33] рішенням президії політради ВО «Батьківщина» 21 квітня 2010 призначений головою Харківської обласної організації партії[34]. Це рішення викликало заперечення серед деяких депутатів фракцій БЮТ у Харківській міській і обласній радах[35].
У жовтні 2010 брав участь у виборах Харківського міського голови. Однак, як заявляє міжнародна правозахисна організація Freedom House, в результаті масових порушень результат виборів був змінений на користь Геннадія Кернеса[36].
В січні 2012 проти Арсена Авакова прокуратурою Харківської області було порушено кримінальну справу за статтею «перевищення влади та службових повноважень». 31 січня в квартирах Авакова відбулися обшуки.
31 січня 2012 Авакова було оголошено до міжнародного розшуку. Червонозаводський суд Харкова видав постанову про його арешт.
Проте голови парламентських фракцій «БЮТ-Батьківщина» та «Наша Україна - Народна Самооборона» Андрій Кожемякин і Микола Мартиненкозвернулися до Генерального секретаріату Інтерполу із проханням відмовити правоохоронним органам України в розшуку і затриманні лідера харківської опозиції Арсена Авакова[37].
З аналогічним проханням до Інтерполу звернувся співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров[38].
Лідер фракції БЮТ-"Батьківщина" Андрій Кожем'якин назвав справу Авакова замовленою і сфабрикованою[39].
Юлія Тимошенко заявила, що Аваков винен лише в тому, що є опозиціонером[40].
Сам Арсен Аваков звернувся до Генерального прокурора України з проханням закрити кримінальну справу стосовно нього у зв'язку з відсутністю складу злочину, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 6 Кримінально-процесуального кодексу України[41].
За підсумками парламентських виборів 2012, обраний народним депутатом України за списками об'єднаної опозиції «Батьківщина». Заступник голови фракції. Голова підкомітету з питань законодавства про статус народного депутата України
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Це ще не вся правда, а лише її частина. Мені це навіть читати не треба, бо я пам'ятаю хто після всього висував його на посаду МВС. Я це неодноразово писав і тому мені дивно, що ви і ваші друзі написали ці образи. Всевишній вам суддя, бо далі багатьом зрадоботам прийдеться рюмсати від дій юлі та її банди, хоч абсолютної влади вона не матиме.
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він був висунутий за квотою якщо не помиляюсь.
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Так, за квотою. Але перед тим там було багато цікавого, бо він перебіг від юлі до Яценюка з точним розрахунком. Цікавий весь той цирк з його призначенням, а не те, що винесли на публіку. Та навіть офіційно він не був від Порошенка. Тому перестаньте дивуватися.
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я йому не дивуюсь, дивуюсь луценку та матіосу, дивуюсь тому як люди які прийшли до влади свої погліди та відношення до людей змінили на 180 градусів. ось чому я дивуюсь.....
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Алі, ви зразу скжіть, шо аваков кадр юлькі, це важливо, тому, шо а.був при владі, а ю. ні...
хоча мені особисто ці два персонажі) нагадують павуків), ні крисяків) на пошкодженому судні!
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Жаль, що ви стали брехуном. Тепер вас просто у спам.
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та ні там мій комент) похрестили,
а там було про долю)) бідних чоколятних, що залишаться без роботи,
коли божество їхнє не буде презом! Поліцейський Мельников, який бив ногами активіста з криком "Лягай, Бандеро!", продовжує ходити на роботу, - адвокат - Цензор.НЕТ 8074
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ему недоплатили явно, резко вылизывать прекратил.. косточку кинут - опять начнет
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Дофига очепяток в статье. Пан Бутусов, купите алкотестер, не позорьтесь!
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начальник подольского райотдела мог бы и отстранить этого беркута от справ на время криминального расследования..... или вам товарищи копы важна полицейская солидарность? чувак в такой раж вошел что как был в гражланской одежде (с активистами сражались менты в спецформе с дубинами и щитами) выскочил из райотдела на улицу и стал метелить ногами уже лежащих.... представьте что он на допорсах подозреваемых творит. могу поспорить наверняка уроженец лугандона!
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Увы, сепарские отродья и скрытые пособники руSSo-фашистских оккупантов по прежнему вольно чувствую себя в Украине.
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Полицейский избивавший ногами активиста,со словами ложись бандера,продолжает ходить на работу,теми же ногами!
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просто этому ******, поперебивать ноги и порядок.
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Замість реформи маємо лайно з під Авакова..
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Не замість реформи, бо реформи ніхто та ніколи не робив.
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а патрульна поліція, що для селхфі) створювалась?!
може ви й праві - є реформи і "реформи" - других більше, нажаль....
гроші, а точніше розпил бюджету, і схеми) - це є учільники України.
може будемо змінювати систему, чи ні Алі, юлька винувата?!
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Как-то даже не удивительно, после судей, сажавших за решётку, во время майдана, прокуроров и следователей "тырившых" ювелирку, Насирова, восстановленного, участвующего в президентской гонке, вобщем-то много примеров о которых вся страна знает...Так что это уже обычное явление, а не новость. Да, и кто разгонять "бандеровцев" будет, если выборы не по сценарию окажуться?
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Так и беркут ходит, пока петя у власти _ ничего не изменится
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Теперь он будет знать, что надо кричать, Слава Украине, когда бьёшь ногами по рёбрам.
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Криминальный кодекс по взмаху руки чечетова при пустой ВР, со всеми нарушениями законов и регламентов для того и принимался, чтоб ни одну мразь в Украине посадить было нельзя и потрошиная свора с удовольствием эти кодексом пользуется. Поэтому давно надо понять, что правосудие в Украине здохло, а раз так то скоро по любому заговорят фонарные столбы. Тем более народ знает "своих героев", а значит невинные не пострадают.
Кстати Запад аплодировал тогда этому криминальному кодексу и это значит, что Западу он выгоден.
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Тому мародери і офшорники сьогодні НІХТО не згадали Небесну Сотню
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Не за горами той час коли продажних "ахтивістів" лушпаритимуть всі кому не лінь. Полицейский Мельников, избивавший ногами активиста с криком "Ложись, Бандера!", продолжает ходить на работу, - адвокат - Цензор.НЕТ 347
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Избивать нельзя - однозначно . А то что кричал " Ложись , бандера ! " То это почти тоже что и : " Ложись , уважаемый ! " .
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Сидит бычок, набычился. Бандеровцы ему не нравятся. Рано или поздно, но бандеровцы тебя таки подловят падлюку.
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А чем он хуже Голубана?
Голубан тоже ходит на работу.
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"продолжает ХОДИТЬ на работу..."-наверное намекает на то,что не хило бы ему премию на авто выделить ...
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Ну ,а теперь задумаемся ,что дальше с такими... *****, "менты не люди".авякян удавится должен как менто"офцер"
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наверно на повышение в Киев пойдет... Поліцейський Мельников, який бив ногами активіста з криком "Лягай, Бандеро!", продовжує ходити на роботу, - адвокат - Цензор.НЕТ 5476

Поліцейський Мельников, який бив ногами активіста з криком "Лягай, Бандеро!", продовжує ходити на роботу, - адвокат - Цензор.НЕТ 732 Alex Gord‏ @K3fCPRYT 21 ч.21 час назад
Закарпатський Генерал МВС Русин Відкрито Заявив, Що Ненавидить Україну Та Її Героїв!

https://t.co/dvNkLiZvwa

Поліцейський Мельников, який бив ногами активіста з криком "Лягай, Бандеро!", продовжує ходити на роботу, - адвокат - Цензор.НЕТ 2602

Поліцейський Мельников, який бив ногами активіста з криком "Лягай, Бандеро!", продовжує ходити на роботу, - адвокат - Цензор.НЕТ 4491
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А ще цей Русин бреше, бо Аваков не бандерівець. Тому тут суцільна брехня.
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Ali Hasan - понятное дело....

Но имя произнес в позитивном контексте.... - для московита это уже предательство...
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Тут Русин має зовсім інші мотиви своєї брехні. Він чітко розуміє, що Аваков юліна людина. Я теж не сприймаю Авакова, але не став би боротися проти нього такими методами.
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Ali Hasan - ничего не понял из того что вы сейчас написали..

Ну да ладно... - хрен с ними...
Надеюсь после выборов уйдут...
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Все просто: Русин бореться з Аваковим бренею та брудними методами. Два сапога це пара. Зрозуміло?
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Дайте Петци еще один шанс, чтобы реформы закончил!
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Акція "Бандера, Вставай!" на Кріпосному провулку. 18.02.2019 Наживо.

https://www.facebook.com/NCP.Ukraine/videos/425259541578631/
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Какой-то гнилой МУСОР превышая все полномочия может бить ,избивать лежащего????И недочеловеки за него вносят кровно заработанные 2,5 ляма???Да........... Не ту страну назвали Гондурасом.
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Ну уже всем понятно, что прокурор осина и судья верёвка с мылом как-то стали ближе и роднее.
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Я бы тоже не против ходить на работу, нихера не делать и получать зарплату в полном объеме...
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Не выполняет обязанности?
А то прогулы поставят?

То есть если он и бьет ногами лежачих - то не на камеру?
Очаровательно.

А тот, кого он перед камерой ногами лежачего радостно метелил, уже собрал печень с асфальта?

Как же изменились реформированные органы защиты правопорядка с 2013 года - просто не узнать...
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Луцику подонки нужны,как же он без них в кресле усидит?
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