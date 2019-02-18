 Полицейский Мельников, избивавший ногами активиста с криком "Ложись, Бандера!", продолжает ходить на работу, - адвокат

Об этом журналистам "Громадського" рассказал адвокат Мельникова Павел Немчинов, сообщает Цензор.НЕТ.
"13 февраля за Мельникова была уплачена залог. Поэтому ему по условиям этой меры пресечения запрещено общаться со свидетелями события, но по дисциплинарным правилам Мельников продолжает ходить на работу. Он не выполняет своих функциональных обязанностей, но может выполнять другие, не связанные с отстранением распоряжением руководства", – рассказал защитник.
Читайте на Цензор.НЕТ:Арестованный полицейский Мельников, который избивал лежачего активиста под крики "Ложись, Бандера!", отстранен от должности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Адвокат отметил, что Мельников обязан приходить на работу, "иначе его отсутствие будет считаться прогулом".
Напомним, 9 февраля на митинге Юлии Тимошенко на Контрактовой площади перед акцией "Хто замовив Катю Гандзюк?" полиция задержала нескольких активистов С14.
По версии активистов, полиция сначала помешала их участию в акции "Хто замовив Катю Гандзюк?" во время митинга, а затем избила и задержала возле Подольского РОВД в Киеве.
По версии Нацполиции, после того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики к правоохранителям.
В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой" доставили в больницу.
Также на Цензор.НЕТ: Полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста, не обучали силовому задержанию большого количества людей, - Артем Шевченко
Как сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, против сотрудников полиции, проводивших задержание молодых людей возле управления Нацполиции на Подоле,открыто уголовное производство.
12 февраля суд арестовал полицейского Мельникова, который избивал лежачего активиста под крики "Ложись, Бандера!", на 2 месяца с альтернативой залога в 115 тыс.
О том, что уплатили за него залог, заявили сразу два кандидата в президенты Украины – Илья Кива и Александр Вилкул.
14 февраля Василий Мельников вышел под залог, уплаченный Ильей Кивой.
там нормальных не бывает!!!!
Им колыбельные матери на руськом пели.... - что им те украинцы...
Прикроем и согреем...
Миколаїв. 18:00. Біля обласного управління поліції.
Бандера, вставай. А "Беркут" знімай маску і йди до психіатра.
Також сьогодні ще в 18-й відбудеться віче патріотів у Львові під обласним управлінням поліції.
а мова як я зрозумів зайде про ю.тимошенко . правильно
Під час президентської виборчої кампанії 2004 р. був заступником керівника Харківського регіонального штабу Віктора Ющенка, першим заступником голови Харківського регіонального «Комітету національного порятунку»[8].
У березні 2005 р. обраний до Ради партії Наша Україна та її президії.
11 квітня 2009 р. за пропозицією лідера Всеукраїнського громадського руху «За Україну!» В'ячеслава Кириленка обраний головою Харківської обласної організації «За Україну!»[32].
На запрошення Юлії Тимошенко[33] рішенням президії політради ВО «Батьківщина» 21 квітня 2010 призначений головою Харківської обласної організації партії[34]. Це рішення викликало заперечення серед деяких депутатів фракцій БЮТ у Харківській міській і обласній радах[35].
У жовтні 2010 брав участь у виборах Харківського міського голови. Однак, як заявляє міжнародна правозахисна організація Freedom House, в результаті масових порушень результат виборів був змінений на користь Геннадія Кернеса[36].
В січні 2012 проти Арсена Авакова прокуратурою Харківської області було порушено кримінальну справу за статтею «перевищення влади та службових повноважень». 31 січня в квартирах Авакова відбулися обшуки.
31 січня 2012 Авакова було оголошено до міжнародного розшуку. Червонозаводський суд Харкова видав постанову про його арешт.
Проте голови парламентських фракцій «БЮТ-Батьківщина» та «Наша Україна - Народна Самооборона» Андрій Кожемякин і Микола Мартиненкозвернулися до Генерального секретаріату Інтерполу із проханням відмовити правоохоронним органам України в розшуку і затриманні лідера харківської опозиції Арсена Авакова[37].
З аналогічним проханням до Інтерполу звернувся співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров[38].
Лідер фракції БЮТ-"Батьківщина" Андрій Кожем'якин назвав справу Авакова замовленою і сфабрикованою[39].
Юлія Тимошенко заявила, що Аваков винен лише в тому, що є опозиціонером[40].
Сам Арсен Аваков звернувся до Генерального прокурора України з проханням закрити кримінальну справу стосовно нього у зв'язку з відсутністю складу злочину, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 6 Кримінально-процесуального кодексу України[41].
За підсумками парламентських виборів 2012, обраний народним депутатом України за списками об'єднаної опозиції «Батьківщина». Заступник голови фракції. Голова підкомітету з питань законодавства про статус народного депутата України
хоча мені особисто ці два персонажі) нагадують павуків), ні крисяків) на пошкодженому судні!
а там було про долю)) бідних чоколятних, що залишаться без роботи,
коли божество їхнє не буде презом!
може ви й праві - є реформи і "реформи" - других більше, нажаль....
гроші, а точніше розпил бюджету, і схеми) - це є учільники України.
може будемо змінювати систему, чи ні Алі, юлька винувата?!
Кстати Запад аплодировал тогда этому криминальному кодексу и это значит, что Западу он выгоден.
Голубан тоже ходит на работу.
Alex Gord @K3fCPRYT 21 ч.21 час назад
Закарпатський Генерал МВС Русин Відкрито Заявив, Що Ненавидить Україну Та Її Героїв!
https://t.co/dvNkLiZvwa
Но имя произнес в позитивном контексте.... - для московита это уже предательство...
Ну да ладно... - хрен с ними...
Надеюсь после выборов уйдут...
https://www.facebook.com/NCP.Ukraine/videos/425259541578631/
А то прогулы поставят?
То есть если он и бьет ногами лежачих - то не на камеру?
Очаровательно.
А тот, кого он перед камерой ногами лежачего радостно метелил, уже собрал печень с асфальта?
Как же изменились реформированные органы защиты правопорядка с 2013 года - просто не узнать...