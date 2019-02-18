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 Враг семь раз применял 122-мм артиллерийские системы и минометы разных калибров, ранены четверо бойцов ООС, - пресс-центр

Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил (ООС) остается под контролем украинских военных.

С полуночи до шести часов вечера 18 февраля противник восемь раз обстрелял позиции наших войск, из них семь раз - с применением артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм с расходом 94 снарядов и мин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" враг четыре раза обстрелял наши опорные пункты из ствольной артиллерии калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов (в районе Лебединского), из ствольной артиллерии калибра 122 мм и из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов (у Водяного), из вооружения боевых машин пехоты и ручных противотанковых гранатометов (возле Опытного).

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты применяли минометы калибров 120 и 82 мм (в районе Катериновки), дважды - минометы 120-го и 82-го калибров (около Новотошковского), крупнокалиберные пулеметы (вблизи Крымского).

В ходе боевых действий четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения, потери противника уточняются.

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Враг семь раз применял 122-мм артиллерийские системы и минометы разных калибров, ранены четверо бойцов ООС, - пресс-центр 01

Напомним, 17 февраля враг осуществил 10 обстрелов, выпустив по позициям ВСУ 55 мин 120- и 82-мм калибров. Один украинский воин получил легкое ранение.

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Источник: https://censor.net.ua/n3112362
 
 
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4 ранненных ...
выздоровления Героям! тримайиеся соколи ясні!!!
(подтверждается информация о "заезде" на стрельбища курсантов-артиллеристов из раши)
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Пора параше большой букет "Пионов" понюхать.
Ворог сім разів застосовував 122-мм артилерійські системи і міномети різних калібрів, поранено чотирьох бійців ООС, - прес-центр - Цензор.НЕТ 5300
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4 ранненных ...
выздоровления Героям! тримайиеся соколи ясні!!!
(подтверждается информация о "заезде" на стрельбища курсантов-артиллеристов из раши)
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Наша артиллерия думаю ..проэкзаменует.. юныхихтамнетов и подпишет зачетки осколочно-фугасными Враг семь раз применял 122-мм артиллерийские системы и минометы разных калибров, ранены четверо бойцов ООС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 8140
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Пора параше большой букет "Пионов" понюхать.
Ворог сім разів застосовував 122-мм артилерійські системи і міномети різних калібрів, поранено чотирьох бійців ООС, - прес-центр - Цензор.НЕТ 5300
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Это старое оружие. Они уже не эффективны в современной войне. Сейчас все больше и больше выходит на передний план высокоточное оружие, и это не только в российско-украинской войне а и везде в мире - одна ракета\снаряд - одна цель.
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Я это привёл как пример правильного калибра- 203 мм.
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Одужання всім пораненим воїнам

Мочіть орків так, аби їхні тельбухи за порєбрік летіли!
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А де ж наші засоби контрбатарейної боротьби? Бити сучих дітей треба так, щоб до гармат та мінометів підходити боялись.
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Выздоровления нашим Героям! А ети ублюдки ещё свое получат, ответка не за горами!
Слава Героям!
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Желаем нашим раненым бойцам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг семь раз применял 122-мм артиллерийские системы и минометы разных калибров, ранены четверо бойцов ООС, - пресс-центр
 
 
 
 
 
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