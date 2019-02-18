 Мину времен Второй мировой войны нашли в водоеме Голосеевского района Киева. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия "Плесо" в Фейсбуке.



На место были вызваны полицейские и сотрудники пиротехнической службы, которые оцепили территорию.





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