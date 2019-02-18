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Все про:бомба (201) Киев (17182) минирование (737)

 Мину времен Второй мировой войны нашли в водоеме Голосеевского района Киева. ФОТО

18 февраля во время плановой уборки территории возле водоема на улице Якубовского в Голосеевском районе Киева обнаружили мину времен Второй мировой войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия "Плесо" в Фейсбуке.

На место были вызваны полицейские и сотрудники пиротехнической службы, которые оцепили территорию.

Также смотрите: Авиационную бомбу времен Второй мировой войны нашли на пр.Победы в Киеве. ФОТО

Мину времен Второй мировой войны нашли в водоеме Голосеевского района Киева 01

Также смотрите: В акватории Киевского водохранилища уничтожено две авиабомбы времен Второй мировой войны, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3112361
 
 
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Кто купался и случайно наткнулся, бо как её подо льдом по другому найдёшь.
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Варіант що шукали з металлошукачем цікаві речі, знайшли міну,попередили владу, або просто кинули та пішли,
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Там парк, зима и миноискатель? Там склоны крутые, может склон съехал и мину оголил?
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На фото поверхня біз слідів зсуву, може локальний зсув, може підмило, та і яка різниц?. Коли ще шукати цікаві речі як не взимку ? літом там народу забагато
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фото странное подобрали, кучка копов смотрит в прорубь, информативно очень...
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Где б я еще на ментов посмотрел. Мина хде? Чи то брехня, скорей всего - не старая мина, а нечто иное?
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиМину времен Второй мировой войны нашли в водоеме Голосеевского района Киева. ФОТО
 
 
 
 
 
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