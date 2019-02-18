Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия "Плесо" в Фейсбуке.
На место были вызваны полицейские и сотрудники пиротехнической службы, которые оцепили территорию.
Мину времен Второй мировой войны нашли в водоеме Голосеевского района Киева. ФОТО
18 февраля во время плановой уборки территории возле водоема на улице Якубовского в Голосеевском районе Киева обнаружили мину времен Второй мировой войны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия "Плесо" в Фейсбуке.