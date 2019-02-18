 Медик требовал 3 тыс. грн от инвалида за справку о беспрепятственном продолжении этого статуса, - ГПУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "В понедельник, 18 февраля 2019, правоохранители задокументировали факт получения указанной суммы. Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос об объявлении председателю комиссии о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, отстранение его от занимаемой должности и избрании меры пресечения.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества".

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