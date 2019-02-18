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 Медик требовал 3 тыс. грн от инвалида за справку о беспрепятственном продолжении этого статуса, - ГПУ

Прокуратурой Сумской области совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Сумской области и следователями Следственного Управления Нацполиции в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства 3 тыс грн председателем одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий области. Указанную неправомерную выгоду медик требовал от лица с ограниченными физическими возможностями за беспрепятственное продолжение инвалидности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "В понедельник, 18 февраля 2019, правоохранители задокументировали факт получения указанной суммы. Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос об объявлении председателю комиссии о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, отстранение его от занимаемой должности и избрании меры пресечения.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурор Сумской местной прокуратуры задержан за получение $3,5 тыс. взятки, - ГБР. ФОТОрепортаж

Медик требовал 3 тыс. грн от инвалида за справку о беспрепятственном продолжении этого статуса, - ГПУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3112358
 
 
 Топ комментарии
 
То он в кабинете ремонт хотел сделать. Посмотрите какой убогий кабинет у него
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Мене завжди шокувала така теза "продолжение инвалидности". Навіщо кожного року перевіряти інвалідів без руки чи ноги: вони що можуть відрости ? Якийсь дебілізм у медицині.
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не говорите про это пани Супрун - это противоречит потужным реформам!
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То он в кабинете ремонт хотел сделать. Посмотрите какой убогий кабинет у него
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Пади Супрун именно этих отправила на обеспечение местным властям!А у местных властей,как мы знаем,на них денег нет.А зарплата у этого медика какая,после супруниховской реХвормы,можно поинтересоватся?Я его не оправдываю,чисто ради интереса,сколько именно он зарабатывает,можно узнать?
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задокументирован факт вымогательства 3 тыс грн председателем одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий области Источник: https://censor.net.ua/n3112358

Подходящий кадр.
Назначить его председателем избирательной комиссии.
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Ще б НАБУ,САП й Трубу підключили!
Та зарплата всіх задіяних в Операції И більша за суму хабара.
Отакоє от.
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такая хрень творится везде, только суммы разнятся - родственника областная комиссия в Киеве признала инвалидом но ********** местные и заставили проходить комиссию в местном стационаре при этом намекали - дайте же хоть что-нибудь!
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..а чё..- он же медик..- а вдруг у человека нога отрастет новая, -и не будет он боле инвалидом= надо брать за риск...
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Мене завжди шокувала така теза "продолжение инвалидности". Навіщо кожного року перевіряти інвалідів без руки чи ноги: вони що можуть відрости ? Якийсь дебілізм у медицині.
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не говорите про это пани Супрун - это противоречит потужным реформам!
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супрун то тут причем ? если не в теме не свисти
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Це такий закон чи інструкція,відмінити які наша влада не в силі.У них лише рехворми на умі.
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Коли б дійсно проводили реформи, то таку дурість відмінили б.
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Вот эти комиссии вообще непонятно зачем?!
Пожизненные инвалиды вынуждены их проходить, кажется раз в два или три года, вопрос - зачем?! Нога отрастёт или ещё что-то.
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На кожному кроці таке відбувається... А сусід так зовсім 16 років їздив з однією ногою продовжувати інвалідність, а вони ще гниди сидять в комісії і розказують що є такі екстрасенси які відрощують кінцівки... Їх просто стрілять треба!
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Цілком вірогідно що цей аморальний медик вимагав хабар у реального інваліда. Але... різне буває. Знав я одного колишнього тренера з тенісу. Тренерську роботу полишив через пристрасть до випивки і усім скарживася що має артроз колінних суглобів. Потім показував довідку інваліда 2 групи (через артроз). Наліпив знак "Інвалід" на свою тачку в надії на те що менти нібито не забирають права у водіїв-інвалідів. І продовжувавпотроху грати в теніс з аматорами. На всі наші запитання відповідав що його вилікував алтайський шаман. Ось таке.
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Вы лучше ловите медиков которые залечивают всех подряд забивая битком детские больницы тем самым создавая сложную ситуацию. Ситуацию когда люди которым действительно нужна помощь не могут ничего сделать... врачам и докторам ой как не нравятся реформы, в итоге вместо того чтоб жаловаться на верх они просто издеваются над пациентами. Что это за реформа снимок без направления не делают? Это как? Простой в очереди к врачу за направлением? Ваша идея с сайтом без очередей вообще провал полнейший... чувствую себя идиотом пытаясь поставить ребенка в очередь!
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можно не ныть и не ждать "выполнения реформ", а пойти в платное медучреждение, где спокойно и без очередей сделать все необходимые "снимки" и анализы. А потом сами решайте, где и как лечится.
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Может мне еще страну поменять чтоб не ныть? Ну так чтоб наверняка? В тысячный раз убеждаюсь реформы никто не проверяет и пока об этом не завопишь ничего не меняется.
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Пфф заблудился швакендочленполиклиникс и решил поумничать?
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я не доверяю анализам госмедучреждением, Потому что знаю как там относятся к "работе", если диагноз "не страшный" или "обследование", то вообще напишут, что-нибудь "с потолка" (вообщем "здоров как бык").
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А вот нифига... давно наверно не лечились в гос учреждениях. Напишут такого что зарплаты не хватит на первый прием лекарств, а еще в больничку положат опять же чтоб наверняка. А все просто, сейчас ЗП врача начисляется от количества пациентов, а я бы начислял зарплату за количество вылеченных пациентов. Вроде малость, а настолько принципиальная разница.
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Для того, чтоб не обманули не нужно быть ЛОХОМ, а для этого нужно иметь минимум медицинских знаний, что касается меня, то я смог вылечится от обструктивного хронического бронхита, после того, как сам изучил все материалы по этой проблеме. Ваше здоровье - это ваш капитал или ваша проблема и никто более не заинтересован больше чем вы, не будьте невеждой в интернете сейчас можно найти любую информацию.
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Вы сумасшедший если предлагаете лечится через интернет. Первым делом тогда почистите себе зубы активированным углем, а горло попросите жену пальцем помазать йодом изнутри. Как человек который разбирается в медицине вы явно не разбираетесь что такое интернет советы и чем они заканчиваются. По поводу лоха громко сказано, тут надо менять систему, а не быть шибко умным в медицине. Я пришел к профессионалам который даже не знают как сделать тест на ледокоин это пи****. А сам врач выписал курс лечения антибиотиков на основе ледокоина и не указав что нужно сперва сделать тест на алергию! Прикол да? Кстати Одесса Страпортофранковская 7 детская Ткаченко Лор может прочитают кому надо.
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В интернете есть любая информация, я не идиот, чтоб делать всё, что "баба маня сказала". Есть такой метод отбора и анализа информации, есть результаты и статистика клинических исследований, есть формулы и составы лекарств, принцип их действия. Кто умеет добывать информацию и анализировать её, тому не важен сам предмет, если есть источники (а они есть и в достаточном количестве),
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Нет слов вы понимаете что врач учился на свою специальность 7 лет?) Здоровье это не шутки. Ставьте дальше на себе эксперименты...
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То може цього "медика" треба інвалідом зробити?
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м-да...шо двадцать лет назад, шо десять лет... цена не меняется (в баксах)...
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Если это был инвалид "у которого нога не отросла", то это просто ужас, но мне почему-то думается, что это "инвалид", который возможно только придуривается (и мошенничает), потому что зачем ему давать взятку (а тому её вымогать), если инвалидность настоящая, её всегда можно подтвердить и в другом мед =учреждении?!
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Это еще не оч жадный медик ,обычно по более будет .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМедик требовал 3 тыс. грн от инвалида за справку о беспрепятственном продолжении этого статуса, - ГПУ
 
 
 
 
 
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