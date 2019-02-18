 Санкции лишили российских экспортеров свыше $6 млрд: наибольший ущерб от Евросоюза, США на втором месте

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на доклад Министерства экономического развития России.

Приведённые цифры – это данные экспертов ведомства на конец 2018-го года.

В докладе отмечено, что лидером по числу ограничительных мер в отношении российских товаров является Европейский Союз – он ввёл их ровно двадцать пять. На втором месте по этому показателю Украина, утвердившая 22 меры, на третьем – Индия, которая ввела 16 мер. США при этом не входят даже в пятёрку: страна ввела только девять санкций, которые затрагивают российских экспортёров.

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Вместе с тем именно санкции США нанесли экспортёрам существенный финансовый ущерб, оцениваемый Минэкономразвитием в 1,1 миллиарда долларов. Больший ущерб – почти два с половиной миллиарда – нанесли российским производителям только меры, введённые ЕС.

Среди видов промышленности, наиболее пострадавших от санкций – металлургическая (она недополучила почти 4 миллиарда долларов) и сельскохозяйственная, ущерб которой оценивается почти в миллиард.

Всего на конец 2018 года санкции в отношении российских товаров применяют 62 страны, а общее количество ограничительных мер - 159.