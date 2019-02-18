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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Конституция (2008) Евросоюз (12294) Мингарелли (175)

 Европейский путь Украины после внесения изменений в Конституцию стал неоспоримым, – глава Представительства ЕС в Украине Мингарелли

Дипломат подчеркнул, что украинский народ сделал свой стратегический выбор и заплатил за него очень высокую цену.

О неоспоримости европейского пути Украины глава Представительства Евросоюза Хьюг Мингарелли заявил в рамках конференции "Итоги выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

"Мы знаем, что пять лет назад украинский народ сделал стратегический выбор двигаться в направлении Евросоюза. Украинский народ за это заплатил очень высокую цену – 13 тыс. человек потеряли свою жизнь", – заявил Мингарелли.

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"Несколько недель назад Верховная Рада внесла изменения в Конституцию, запечатлев европейскую интеграцию и интеграцию в НАТО как стратегический выбор в Конституции страны. Таким образом, европейский путь Украины является неоспоримым", – отметил Мингарелли.

Источник: https://censor.net.ua/n3112350
 
 
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А ещё, каждый новый президент пишет Конституцию под себя... один написал, другой переписал... традиция такая. Европейский путь Украины после внесения изменений в Конституцию стал неоспоримым, – глава Представительства ЕС в Украине Мингарелли - Цензор.НЕТ 1241
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕвропейский путь Украины после внесения изменений в Конституцию стал неоспоримым, – глава Представительства ЕС в Украине Мингарелли
 
 
 
 
 
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