 На международной выставке вооружений представили харьковский БТР. ФОТО

Это принципиально новая машина, полностью соответствующая всем требованиям НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Харківський вимір".

Конструкторы учли все пожелания военных. Главная задача БТР – незаметно и быстро доставить десантников на боевое задание. Реализовать ее позволят тихий двигатель и высокая скорость в условиях бездорожья. БТР плавает на глубине до 4 метров, утверждают конструкторы. Кроме того, специалисты из Харькова изменили фронтальную часть боевой машины и использовали принцип "разнесенной брони". Благодаря этому, утверждают в концерне, был облегчен ремонт бронетранспортера в полевых условиях.

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По информации государственного концерна "Укроборонпром", украинская делегация также впервые продемонстрировала модели наземного противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" и реактивной системы "Ольха".

Во время выставки представители "Укроборонпрома" провели переговоры с делегациями из Анголы, Азербайджана, Объединенных Арабских Эмиратов и Бангладеш, а также с международными компаниями.

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