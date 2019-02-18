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Все про:Харьков (4164) Укроборонпром (539) БТР (146)

 На международной выставке вооружений представили харьковский БТР. ФОТО

Разработку харьковских конструкторов КБ имени Морозова, БТР-4МВ1, представили на международной выставке IDEX-2019 в Абу-Даби.

Это принципиально новая машина, полностью соответствующая всем требованиям НАТО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Харківський вимір".

Конструкторы учли все пожелания военных. Главная задача БТР – незаметно и быстро доставить десантников на боевое задание. Реализовать ее позволят тихий двигатель и высокая скорость в условиях бездорожья. БТР плавает на глубине до 4 метров, утверждают конструкторы. Кроме того, специалисты из Харькова изменили фронтальную часть боевой машины и использовали принцип "разнесенной брони". Благодаря этому, утверждают в концерне, был облегчен ремонт бронетранспортера в полевых условиях.

На международной выставке вооружений представили харьковский БТР 01

Смотрите на Цензор.НЕТ: Воины 54-й бригады, используя новейший ПТРК "Корсар", уничтожили объект российских террористов в районе Катериновки на Луганщине. ВИДЕО

По информации государственного концерна "Укроборонпром", украинская делегация также впервые продемонстрировала модели наземного противокорабельного ракетного комплекса "Нептун" и реактивной системы "Ольха".

Во время выставки представители "Укроборонпрома" провели переговоры с делегациями из Анголы, Азербайджана, Объединенных Арабских Эмиратов и Бангладеш, а также с международными компаниями.

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Источник: https://censor.net.ua/n3112347
 
   
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Молодцы!

Вспомнить, что было 7-10 лет назад......... Какие там разработки.......
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Одна машина в месяц за пять лет . Где эти БТРы?
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. БТР плавает на глубине до 4 метров, утверждают конструкторыИсточник: https://censor.net.ua/n3112347 простите это как понимать,? а если глубина больше 4 метра то что,камнем ко дну???? поясните кто в курсе
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Герметичность обеспечивается на глубине до 4 м. БТР плывет под водой.
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Скорее у него воздухозаборная труба длиною метра три. Без доступа воздуха двигатель заглохнет.
Скорее всего, БТР передвигается под водою отталкиваясь колесами ото дна. Можно было написать по другому - преодолевает в подводном положении водную преграду глубиною до 4-х метров.
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Анекдот "Рыбка плавает по дну, я беру себе одну".

БТР плавает по дну, но не глубже четырёх метров, глубже уже начинает в самом БТР плавать экипаж и это уже фатально для экипажа.
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"БТР плавает на глубине до 4 метров..."!
НЕ ПОНЯЛ! Если ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЛАВАЕТ, то какая разница сколько ПОД НИМ метров воды 4 метра или 4 км? Источник: https://censor.net.ua/n3112347
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Наверное, правильно было бы написать: "преодолевает водные препятствия до 4 метров глубины с задраенными люками и выводом выхлопов над поверхностью воды"!На международной выставке вооружений представили харьковский БТР - Цензор.НЕТ 3091
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Идиоты придумали новые характеристики БТРа, плавает на глубине до 4 метров. А перископ у БТРа имеется, ну торпедные аппараты???
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа международной выставке вооружений представили харьковский БТР. ФОТО
 
 
 
 
 
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