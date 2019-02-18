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 Политика Украины
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Все про:Тимошенко (24123) Мюнхен (82)

 Тимошенко: Украина нуждается в новой программе финансирования, которая будет учитывать снижение цены на газ

Новый президент сумеет убедить Международный валютный фонд, что Украина нуждается в новой программе финансирования, которая будет учитывать снижение цены на газ для населения.

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время Украинского ланча в рамках Мюнхенского форума безопасности, сообщает пресс-служба политика.

"Положитесь на наше искусство переговоров с Международным валютным фондом. Мы будем вместе, но будем в правильных пределах сотрудничества в Украине. И нынешние экономические показатели, я думаю, также будут основанием для того, чтобы МВФ задумался над новой программой для Украины с новым президентом и новым правительством", – заявила Юлия Тимошенко.

Юлия Тимошенко отметила, что сотрудничество с МВФ является для Украины чрезвычайно важным. Его необходимо продолжать, но на условиях, которые не будут вредить интересам украинцев. Именно поэтому Председатель партии желает обсудить будущую совместную работу с наибольшим заграничным донором Киева еще до выборов, чтобы не терять на это время по их завершении.

"Но я в то же время не позволю никому брать цены на газ монопольные, нерыночные, которые утверждены не рынком, а правительством, которые имеют 300% рентабельности. В то время, когда украинцы имеют сегодня среднюю заработную плату 300 долларов на месяц и среднюю пенсию где-то на уровне 65 долларов на месяц. И потому все будет сбалансировано, отрасль газовая будет абсолютно прибыльной, даже в этом не сомневайтесь", – заверила кандидат в Президенты.

Юлия Тимошенко отметила, что ее команда через полгода после победы на президентских выборах планирует выиграть и парламентские. А потому она никогда бы не гарантировала двукратное снижение тарифов, если бы точно не имела механизма, как это можно сделать. "Ни одного обязательства, которое я не смогла бы выполнить в эти полгода, в окно возможностей, я как опытный политик на себя брать не буду", – подытожила Голова партии.

Источник: https://censor.net.ua/n3112344
 
   
 Топ комментарии
 
от тезисов *я снижу цены на гаг* до тезисов * буду вести переговоры с МВФ,и буду доказывать необоснованую цену на газ* . Юля не дура соломку уже подстелила,а вот не идиоты её адепты?
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Для этого нужна очередная газовая прокладка - я так понимаю.
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"чтобы МВФ задумался..."

Він звичайно задумається та пошле цю джулію під три чорти.
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от тезисов *я снижу цены на гаг* до тезисов * буду вести переговоры с МВФ,и буду доказывать необоснованую цену на газ* . Юля не дура соломку уже подстелила,а вот не идиоты её адепты?
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А як же . Замість програми створення енергетичних ринків , Юля пропонує перевірений на практиці шлях Венесуели. Тут без ма дури не обійтись.
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Не ну я понимаю шо население одибилилось, но не до такой же степени шоб поверить шо твоя Юлька живёт на ЗА депутата.
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То шо? Зніме Зеленський свою кандидаттуру на її користь у другому турі, як гадаєш?
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Зеленський - це ручний клован і як він там себе поведе мені не цікаво. Я не збираюсь віддавати свій голос за Рошенко, Тимошенко, Зеленського, а тим паче за тварюк Вілкула,Бойка та Мураєва.
Зрозуміло?
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Таки ви праві: за період президентства Порошенко доходи громадян РФ впали на 40% , рубль обезцінився білш ніж 2,3 рази , а економіка РФ з 5 перемістилась на 14 місце. Другого терміну Порошенко Росія не витримає.
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Ви у батьків запитайте про доходи, та розкажіть, що в РФ рубль обезцінився - вони дуже сильно зрадіють!
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Між іншим, батькам пенсії підняли - обом. Але справа в тому, що підняли пенсії лише тим, в кого повний необхідний стаж: в кого мінімальний або соціалка - практично не піднімали.
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В мого батька пенсія нині - 2400 грн і на ці гроші людина існує, а не живе.
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Для этого нужна очередная газовая прокладка - я так понимаю.
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росукренерго? ой, це ж його юлька й прибила...
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ЕЭСУ... ой его же Юлька и создала.
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Перед созданием ЕЭСУ был писец. Даже с электричеством были серьезные проблемы.

Это именно та структура с которой и началась енергосистема Украины. До того был хаос.
Корпорацию понятно отжала мафия и шеф (Кучма) раздал ее по частям своим придворным олигархам фирташу и ахмету.
Сама структура по-сути сохранилась до сих пор. В виде облгазов и обленерго.
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Як раз не Юлька. Після юльки він ще досить непогано жив, відсудивши в України 11 млрд. м3 газу. Але в 2014 все для нього закінчилось дуже сумно.
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Там ще цікавіше: Юля отримала право сплатити за ці 11 ярдів кубів - але безпосередньо газ у власність України не перейшов, і саме тому Фірташ так просто його відсудив.
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нет для этого нужно убрать прокладку Роттердам +++
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Так не має такої прокладки. Це система ціноутворення для формування тарифів на електроенергію. Одна ціна на вугілля для ТЕС встановлена ( в розрізі сортів) і для вітчизняних шахт і для іноземних закупівель.
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Ні це не система ціноутворення а система розрахунку прогнозованої ціни на е/е. Як система реальних розрахунків вона не застосовувалася ніколи. Але тут то нікому не цікаво)
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Нельзя ввязываться в соревнование по обещаниям...
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Проблема кандидатов и избирателей в том, что они ничем не отвечают за невыполненные обещания. Можно лить дерьмо в любые уши
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Как Проститутка возбуждается за народ перед выборами. До этого ее эта прблема не беспокоила
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Ляшко мутил тарифный Майдан давным давно сразу после поднятия тарифов, Жюля тогда на него болт положила и ей пофиг было на те тарифы. Пришли выборы вспомнила за тарифы..впрочем как и за армию тоже вдруг начала показушно тягать за собой военных, хотя за 5 лет даже ради любимого пиара и то не приехала на передовую..
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"чтобы МВФ задумался..."

Він звичайно задумається та пошле цю джулію під три чорти.
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Соя, ФАС!!! Тимошенко: Украина нуждается в новой программе финансирования, которая будет учитывать снижение цены на газ - Цензор.НЕТ 6453 Тимошенко: Украина нуждается в новой программе финансирования, которая будет учитывать снижение цены на газ - Цензор.НЕТ 6453 Тимошенко: Украина нуждается в новой программе финансирования, которая будет учитывать снижение цены на газ - Цензор.НЕТ 6453
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Тимошенко: Украина нуждается в новой программе финансирования, которая будет учитывать снижение цены на газ - Цензор.НЕТ 2564ну,а чо?один раз у нее такой фокус уже получился:взять бабло-отдать их московии за газ-откатик багине="барыги" отдуваются Тимошенко: Украина нуждается в новой программе финансирования, которая будет учитывать снижение цены на газ - Цензор.НЕТ 2564
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Да устали мы уже от этих газовых разборок. Украина нуждается в ядерном оружии. Без него наша страна скоро перестанет существовать. После сегодняшних новостей про мюнхенскую конференцию наши перспективы всем понятны.
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Конечно, вы, порохоботы, "устали от газовых разборок", а мы, украинцы, устали от ваших цен на газ! Прежде всего Украина нуждается в некоррупционном, проукраинском руководстве. Иначе не будет НИЧЕГО, и ЯО в том числе!
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Что тебе даст ЯО? Это очень дорого а применить не получится без 100% превращения в радиоактивную пустыню.
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Готовий до випробувань ядерної зброї на свому городі?
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О да!!!
Поддержание внутренней цены ниже рыночной требует дополнительного финансирования - это точно.
И еще на поддержание гривны надо денег вальнуть.

Боюсь представить во что обойдется колбаса по 2-20 и стоячий стариковский хер, если Юля их наобещает пенсам.
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Щас порохоботы расскажут, что газ с наценкой менее 700% - энто зло)
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Я верю в честность кандидатов
И в неподкупность постовых,
В заботу наших депутатов
В русалок верю, в домовых.....
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Я верю в
честность Президента

И в неподкупность постовых ,

В заботу банка о клиентах…

В русалок верю, в домовых.


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Я вас дуже розумію : коли ви йдете на прийом до лікаря - перше, що вас турбує, це чи чесний він.
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Тю блин а совсем без финансирования слабо? С этой иглы давно пора слезать.
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Понимаете, наше отношение к кандидатам на высший пост говорит, что мы не выбираем себе государственного топ-менеджера, который действует прозрачно и отчитывается перед обществом. Украина из года в год выбирает шамана, которому поручает общение с духами.
Все эти политические лидеры, с которыми по долгу службы общается руководитель страны, они от нас дальше, чем герои «Игры престолов», и существуют в каком-то потустороннем мире.

Вот злой дух сибирской тайги Пут-Ин, он хочет нас сожрать. Поэтому наш Верховный Главношамянящий должен как-то ублажить его свирепость, жертвы какие-то принести, колотушкой постучать, то, се.

А заморский дух Тра-Амп, он Пут-Ина не любит, он может помочь, но надо его задобрить, на молитвенный завтрак смотаться, тепловозы какие-нибудь закупить…

А еще есть толпа европейских духов, Мер-Кель, Мак-Рон и прочие разной степени вредности. И каждому надо пошаманить, провозгласить правильное заклинание, исполнить вокруг костра безумные пляски.

Без благоволения Верховного Шамана не видать удачи в охоте и поставках газа, без его заклинаний не всходят озимые и не открываются детские садики, и, уж тем более, копья наших воинов и пакеты града летят мимо врагов.

За нелегкую службу общения с духами шаману полагаются лучшие куски добычи, то бишь бюджета, всего племени, и никто не имеет права даже поинтересоваться, как он ими распорядился и в какие теневые схемы влез - это святое.

Самое важное: Верховный Шаман так просто не уходит. Он нацелен морочить свое племя пожизненно. И готов уничтожить любого, кто лишь засомневается в его мистической силе и непогрешимости. В любом количестве.

Томос, говорите? Приглядитесь, это же бубен!

😲
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МВФ ведь не просто так дает деньги, а требует плана, как будут их отдавать с процентами. Без развития экономики отдать деньги можно будет, только содрав их с населения, или попросить у Путина поставлять газ по дешевке или вообще бесплатно: он согласится на это только в обмен на поглощение Украины Ордой, так как получит при этом гораздо больше.Что-то
Юля про это стесняется рассказать.
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Тоб-то всі програми реформ, які розроблені за участю наших партнерів, і які передбачають створення енергетичних ринків, юля хоче похерити і запропонувати перевірений в Венесуелі варіант.
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То есть Жюля будет упрашивать МВФ отказаца от его идеи рыночной цены на газ. С чего бы МВФ ради Жюли согласился??
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При этом буквально на прошлой неделе в Монхене клялась что она за рыночные цены на газ.
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Новая программа, значит никакой программы. Пусть соему мужику доказывает, что мягкий лучше твердого. Не может быть разной цена одного и того же.
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Если за газ брать оплату с налогов граждан и наличными, то получится цена газа, 50% дешевле. Лохи не поймут.
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У 2000-му році Прем'єр Ющенко віддав і перестав брати тодішні кредити МВФ.
У 2008 році кредити МВФ знову почала набирати Юлія Тимошенко, отримавши внаслідок завершення "політреформи" Кучми-Медведчука-Мороза фактично "канцлерські" повноваження…
Через це з осені 2008 до лютого 2010 державний борг України шомісяця зростав на 1 мільярд доларів. Окрім кредитів МВФ Тимошенко освоїла схему, за якою ВОНА через комерційні банки "продавала" державні боргові облігації України… НБУ.

Після програшу Тимошенко на виборах 2010 року її справу продовжив Азаров - по тих же напрямках і схемах.
Завдяки цьому у нас зараз боргів стільки, що ми мусимо позичати в МВФ, аби просто сплачувати відсотки за ці кредити.
Тимошенко: Украина нуждается в новой программе финансирования, которая будет учитывать снижение цены на газ - Цензор.НЕТ 703
Графік зміни середньої зарплати в Україні - два різкі падіння зарплати чітко корелюються з високим рівнем присутності Тимошенко в державному управлінні України. І з періодами гіперінфляції .
Тимошенко - інфляція.
Тимошенко - злидні.
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Я вже давно не дивуюсь дебілоїдам, які стверджують, що прем*єр КОАЛІЦІЙНОГО уряду це хтось подібний до "цариці морської" (с)

Дебілоїди, кредити в МВФ бере не уряд, а держава. Тому-то всі документи з МВФ підписують президент, голова НБУ, прем*єр та ще й міністр фінансів на додачу. До того ж гроші від МВФ надходять не на рахунок Казначейства, а на рахунки НБУ.
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Осталось только убедить руководство МВФ, что все подписанные до этого соглашения фуфло и до погашения всех предыдущих займов набрать новых займов (если дадут) Тимошенко: Украина нуждается в новой программе финансирования, которая будет учитывать снижение цены на газ - Цензор.НЕТ 951
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Конечно фуфло. Даже в МВФ это понимают. Но другого наша гибридные неучи предложить не могут.
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ага, щас они Юле за красивые глаза денег отсыпят Тимошенко: Украина нуждается в новой программе финансирования, которая будет учитывать снижение цены на газ - Цензор.НЕТ 6925
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То, что т.н. рыночные цены на газ ведут к коллапсу украинской экономики понимают все. В т.ч и МВФ, вопрос в том, что если просто не обворовывать страну, то ресурс у Украины на порядок выше, чем сейчас.
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расскажи это бабке на базаре, что рыночные цены ведут к калспсу. Пусть тебе даст картошку за одну гривну.
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Рыночных цен на газ просто нет.
Например цена газа для украинской промышленности в данный момент в полтора раза выше Германии и в три выше рашки. Наша химическая промышленность тупо накрылась медным тазом. Удобрения, пластмасы и много чего еще придется у рашки покупать.
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Конгеніально! Є ще в країні недолугі пеньки, які "знають", що діють РИНКОВІ ЦІНИ на газ. Тимошенко: Украина нуждается в новой программе финансирования, которая будет учитывать снижение цены на газ - Цензор.НЕТ 9954 Тимошенко: Украина нуждается в новой программе финансирования, которая будет учитывать снижение цены на газ - Цензор.НЕТ 9954 Тимошенко: Украина нуждается в новой программе финансирования, которая будет учитывать снижение цены на газ - Цензор.НЕТ 9954
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В Украине
немедленно надо чистить Авгиевы конюшни... А вместо
этого кандидаты в президенты предлагают балаболить...

обсуждать
новый "общественный договор", "дискурсы" и
"конституанты"...
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Колись американського журналіста Метью Бжезинського вразили статки Юлії Тимошенко, який наприкінці 90-х років працював кореспондентом газети "Wall Street Journal" в Україні та Росії. Свої враження від кореспондентської роботи Бжезинський описав у книзі "Казино Москва", в якій Юлії Тимошенко він присвятив главу під назвою "Жінка ціною в 11 мільярдів".Перша зустріч Юлії Тимошенко та Метью Бжезинського відбулася у Москві, однак була нетривалою. Тимошенко, яка очолювала тоді ЄЕСУ, поспішала на зустріч із керівництвом "Газпрому", але пообіцяла американському журналісту ексклюзивне інтерв'ю. Свою обіцянку вона виконала, виславши за Бжезинським особистий літак.
Американця дуже зацікавила компанія із річним доходом в 11 мільярдів доларів, яка залишалася невідомою на Заході.

Хто має можливість прочитайте книгу, там є багато цікавого.
Прикладом маніпуляції Бжезинський вважає і офіційну декларацію про доходи . Як вона може мати на банківському рахунку лише 900 гривень? "Якщо це справді так, то вона дуже немудро інвестувала свої капітали у 90-ті роки)

Більшість американських посадовців - мультиміліонери. І нам не потрібні впливові політики, які не мають грошей на їжу. Оскільки їх можна спокусити грошима. Але вона не належить до таких політиків. І це просто смішно з її боку видавати себе за бідну бабусю, коли це зовсім не так" .
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я ж говорил что люля хочет кредиты на популизм кинуть
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Долги украинцев за газ хотят поручить выбивать коллекторам.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 9500, содержащий изменения авторства Татьяны Черновол, согласно которому долги населения за газ могут продать коллекторам.

Об этом сегодня передает издание UBR.

В пояснительной записке к законопроекту Черновол указывает, что из всей суммы задолженности на долю газсбытов (облгазов) приходится 18,5 млрд грн.
https://goo.gl/4h2Hnn

🤗
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Этож тогда край,тем более учитывая скока оружия есть на руках,такое даж в России не прокатило,хотя тож хотели
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"Положитесь на наше искусство переговоров с Международным валютным фондом..."))) ИСКУССТВО подписать меморандум с мвф, а потом кинуть? юля владимировна видать не в курсе, что после такого с ней и разговаривать никто не станет)))
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Кидок уже был. Так что уже с ней не будут говорить.
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Дурні думкою багатіють. Вона ще кандидат, а з нею вже розмовляють.
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АГа-га-га)))))) жуля дрейфонула з "Я обіцяю знизити ціну на газ", до "Я обіцяю спитати чи можна знизити ціну на газ". Голосуймо за жулю!)))))
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А почему американцы "умные"... Многие из них и таблицы умножения не знают...
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За годы
независимости так называемой "элитой" в Украине создана политическая
система полной безответственности тех, кто прорвался к власти. Главное любыми
способами оказаться у корыта - с помощью лжи, подкупа, невыполнимых обещаний,
фальсификаций при подсчетах. За свое воровство и ложь эти "покупатели
Апачей" не несут никакой ответственности, поскольку не перед кем. Сами они
все повязаны, а у общества нет механизма влияния на тех, кто в данный момент у
власти. Нет законов об импичменте президента, роспуска парламента, отзыва
депутатов.

Об этом надо говорить и думать...
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Не не... пасиб баба Люля, но не нужно! ты уже за свои полтора года премьерства насотрудничала с МВФ на рекордные фантастические 26 лярдов кредита. Боюсь даже подумать сколько ты наберёшь кредитов если тебя на 5 лет усадить в кресло.
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Не кандидаты в президенты, а попрошайки у мвф.
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если презом будет избран не нынешн....е, то до самого нового года помощи от парламента новому президенту никакой - будет сплошной саботаж...
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Новая программа финансирования на газ,этож новый кредит для населения,глупо надеяться што долги спишут как когда то другим,тем более еще есть чем поживиться в Украине
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТимошенко: Украина нуждается в новой программе финансирования, которая будет учитывать снижение цены на газ
 
 
 
 
 
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