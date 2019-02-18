 Тимошенко: Украина нуждается в новой программе финансирования, которая будет учитывать снижение цены на газ

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время Украинского ланча в рамках Мюнхенского форума безопасности, сообщает пресс-служба политика.
"Положитесь на наше искусство переговоров с Международным валютным фондом. Мы будем вместе, но будем в правильных пределах сотрудничества в Украине. И нынешние экономические показатели, я думаю, также будут основанием для того, чтобы МВФ задумался над новой программой для Украины с новым президентом и новым правительством", – заявила Юлия Тимошенко.
Юлия Тимошенко отметила, что сотрудничество с МВФ является для Украины чрезвычайно важным. Его необходимо продолжать, но на условиях, которые не будут вредить интересам украинцев. Именно поэтому Председатель партии желает обсудить будущую совместную работу с наибольшим заграничным донором Киева еще до выборов, чтобы не терять на это время по их завершении.
"Но я в то же время не позволю никому брать цены на газ монопольные, нерыночные, которые утверждены не рынком, а правительством, которые имеют 300% рентабельности. В то время, когда украинцы имеют сегодня среднюю заработную плату 300 долларов на месяц и среднюю пенсию где-то на уровне 65 долларов на месяц. И потому все будет сбалансировано, отрасль газовая будет абсолютно прибыльной, даже в этом не сомневайтесь", – заверила кандидат в Президенты.
Юлия Тимошенко отметила, что ее команда через полгода после победы на президентских выборах планирует выиграть и парламентские. А потому она никогда бы не гарантировала двукратное снижение тарифов, если бы точно не имела механизма, как это можно сделать. "Ни одного обязательства, которое я не смогла бы выполнить в эти полгода, в окно возможностей, я как опытный политик на себя брать не буду", – подытожила Голова партии.
Зрозуміло?
Это именно та структура с которой и началась енергосистема Украины. До того был хаос.
Корпорацию понятно отжала мафия и шеф (Кучма) раздал ее по частям своим придворным олигархам фирташу и ахмету.
Сама структура по-сути сохранилась до сих пор. В виде облгазов и обленерго.
Він звичайно задумається та пошле цю джулію під три чорти.
Поддержание внутренней цены ниже рыночной требует дополнительного финансирования - это точно.
И еще на поддержание гривны надо денег вальнуть.
Боюсь представить во что обойдется колбаса по 2-20 и стоячий стариковский хер, если Юля их наобещает пенсам.
И в неподкупность постовых,
В заботу наших депутатов
В русалок верю, в домовых.....
честность Президента
И в неподкупность постовых ,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.
Все эти политические лидеры, с которыми по долгу службы общается руководитель страны, они от нас дальше, чем герои «Игры престолов», и существуют в каком-то потустороннем мире.
Вот злой дух сибирской тайги Пут-Ин, он хочет нас сожрать. Поэтому наш Верховный Главношамянящий должен как-то ублажить его свирепость, жертвы какие-то принести, колотушкой постучать, то, се.
А заморский дух Тра-Амп, он Пут-Ина не любит, он может помочь, но надо его задобрить, на молитвенный завтрак смотаться, тепловозы какие-нибудь закупить…
А еще есть толпа европейских духов, Мер-Кель, Мак-Рон и прочие разной степени вредности. И каждому надо пошаманить, провозгласить правильное заклинание, исполнить вокруг костра безумные пляски.
Без благоволения Верховного Шамана не видать удачи в охоте и поставках газа, без его заклинаний не всходят озимые и не открываются детские садики, и, уж тем более, копья наших воинов и пакеты града летят мимо врагов.
За нелегкую службу общения с духами шаману полагаются лучшие куски добычи, то бишь бюджета, всего племени, и никто не имеет права даже поинтересоваться, как он ими распорядился и в какие теневые схемы влез - это святое.
Самое важное: Верховный Шаман так просто не уходит. Он нацелен морочить свое племя пожизненно. И готов уничтожить любого, кто лишь засомневается в его мистической силе и непогрешимости. В любом количестве.
Томос, говорите? Приглядитесь, это же бубен!
😲
Юля про это стесняется рассказать.
У 2008 році кредити МВФ знову почала набирати Юлія Тимошенко, отримавши внаслідок завершення "політреформи" Кучми-Медведчука-Мороза фактично "канцлерські" повноваження…
Через це з осені 2008 до лютого 2010 державний борг України шомісяця зростав на 1 мільярд доларів. Окрім кредитів МВФ Тимошенко освоїла схему, за якою ВОНА через комерційні банки "продавала" державні боргові облігації України… НБУ.
Після програшу Тимошенко на виборах 2010 року її справу продовжив Азаров - по тих же напрямках і схемах.
Завдяки цьому у нас зараз боргів стільки, що ми мусимо позичати в МВФ, аби просто сплачувати відсотки за ці кредити.
Графік зміни середньої зарплати в Україні - два різкі падіння зарплати чітко корелюються з високим рівнем присутності Тимошенко в державному управлінні України. І з періодами гіперінфляції .
Тимошенко - інфляція.
Тимошенко - злидні.
Дебілоїди, кредити в МВФ бере не уряд, а держава. Тому-то всі документи з МВФ підписують президент, голова НБУ, прем*єр та ще й міністр фінансів на додачу. До того ж гроші від МВФ надходять не на рахунок Казначейства, а на рахунки НБУ.
Например цена газа для украинской промышленности в данный момент в полтора раза выше Германии и в три выше рашки. Наша химическая промышленность тупо накрылась медным тазом. Удобрения, пластмасы и много чего еще придется у рашки покупать.
немедленно надо чистить Авгиевы конюшни... А вместо
этого кандидаты в президенты предлагают балаболить...
обсуждать
новый "общественный договор", "дискурсы" и
"конституанты"...
Американця дуже зацікавила компанія із річним доходом в 11 мільярдів доларів, яка залишалася невідомою на Заході.
Хто має можливість прочитайте книгу, там є багато цікавого.
Прикладом маніпуляції Бжезинський вважає і офіційну декларацію про доходи . Як вона може мати на банківському рахунку лише 900 гривень? "Якщо це справді так, то вона дуже немудро інвестувала свої капітали у 90-ті роки)
Більшість американських посадовців - мультиміліонери. І нам не потрібні впливові політики, які не мають грошей на їжу. Оскільки їх можна спокусити грошима. Але вона не належить до таких політиків. І це просто смішно з її боку видавати себе за бідну бабусю, коли це зовсім не так" .
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 9500, содержащий изменения авторства Татьяны Черновол, согласно которому долги населения за газ могут продать коллекторам.
Об этом сегодня передает издание UBR.
В пояснительной записке к законопроекту Черновол указывает, что из всей суммы задолженности на долю газсбытов (облгазов) приходится 18,5 млрд грн.
https://goo.gl/4h2Hnn
🤗
независимости так называемой "элитой" в Украине создана политическая
система полной безответственности тех, кто прорвался к власти. Главное любыми
способами оказаться у корыта - с помощью лжи, подкупа, невыполнимых обещаний,
фальсификаций при подсчетах. За свое воровство и ложь эти "покупатели
Апачей" не несут никакой ответственности, поскольку не перед кем. Сами они
все повязаны, а у общества нет механизма влияния на тех, кто в данный момент у
власти. Нет законов об импичменте президента, роспуска парламента, отзыва
депутатов.
Об этом надо говорить и думать...