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 Происшествия, Общество
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 СБУ задержала исполнителей атак на храмы запорожской епархии УПЦ МП, - Грицак

Служба безопасности Украины задержала исполнителей и сообщников осквернения храмов УПЦ Московского патриархата в Запорожье.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава СБУ Василий Грицак.

"СБУ собраны доказательства, которые свидетельствуют, что заказ, организация и финансирование этих провокаций осуществляется российскими спецслужбами через подконтрольные им структуры из так называемой МГБ "ДНР". В частности, 16 февраля этого года в результате спецоперации сотрудники СБУ задержали непосредственного исполнителя и его сообщницу во время попытки поджога культового сооружения на территории храма апостола Иоанна Богослова запорожской епархии УПЦ (МП)", - рассказал Грицак.

Также, как сообщил глава СБУ, задержан организатор преступления, а два заказчика установлены – они находятся на оккупированной территории.

По словам Грицака, в феврале в Запорожье было 4 факта осквернения культовых сооружений, к 3 из которых причастны эти люди.

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Напомним, в феврале полиция в Запорожье начала производства по двум случаям повреждения фасадов храмов УПЦ МП - в Шевченковском и Вознесеновском районе города, - когда на стенах церквей неизвестные сделали надписи в виде нацистской символики.

Ранее СБУ сообщала о том, что спецслужбы России ищут людей, готовых за деньги поджигать храмы Украинской православной церкви Московского патриархата.

Источник: https://censor.net.ua/n3112343
 
   
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И опять ни одного имени, ни одного фото задержанных - очередной шатун от сбу.
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Тебе может быть ещё всё дело сюда надо выложить...?
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"задержан организатор преступления". Почему эту репаную морду не показывают ?
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вангую підор-Лука їх сам і організував з радомирівцями
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З якого дива сбу займається охороною церков та ще й москальського патріархату? Кришує?
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СБУ все правильно робить! І тільки дуже обдаровані цього не розуміють...
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Так закройте этот анклав под названием дыра
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ задержала исполнителей атак на храмы запорожской епархии УПЦ МП, - Грицак
 
 
 
 
 
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