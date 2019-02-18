 СБУ задержала исполнителей атак на храмы запорожской епархии УПЦ МП, - Грицак

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава СБУ Василий Грицак.

"СБУ собраны доказательства, которые свидетельствуют, что заказ, организация и финансирование этих провокаций осуществляется российскими спецслужбами через подконтрольные им структуры из так называемой МГБ "ДНР". В частности, 16 февраля этого года в результате спецоперации сотрудники СБУ задержали непосредственного исполнителя и его сообщницу во время попытки поджога культового сооружения на территории храма апостола Иоанна Богослова запорожской епархии УПЦ (МП)", - рассказал Грицак.

Также, как сообщил глава СБУ, задержан организатор преступления, а два заказчика установлены – они находятся на оккупированной территории.

По словам Грицака, в феврале в Запорожье было 4 факта осквернения культовых сооружений, к 3 из которых причастны эти люди.

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Напомним, в феврале полиция в Запорожье начала производства по двум случаям повреждения фасадов храмов УПЦ МП - в Шевченковском и Вознесеновском районе города, - когда на стенах церквей неизвестные сделали надписи в виде нацистской символики.

Ранее СБУ сообщала о том, что спецслужбы России ищут людей, готовых за деньги поджигать храмы Украинской православной церкви Московского патриархата.