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 Спецслужбы РФ готовят атаки на два десятка храмов бывшей УПЦ МП, - Грицак

По словам главы СБУ Василия Грицака, спецслужбы Российской Федерации готовят нападения на 20 храмов бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на территории Украины.

Об этом Грицак заявил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Акции готовятся по всей Украине. Мы получили план, согласованный с российскими кураторами в Ростовской области. Этот план действителен, там перечислено большое количество – 20, фактически – объектов, которые планируется атаковать в Украине", – рассказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Группу лиц задержали при попытке поджога храма УПЦ МП в Запорожье, - СБУ

Грицак рассказал, что для выполнения поджогов и нападений на храмы ищут местных жителей, которым обещают деньги.

Он обнародовал список с перечнем храмов, на которые надо совершить нападения, с расценками в российских рублях.

Спецслужбы РФ готовят атаки на два десятка храмов бывшей УПЦ МП, - Грицак 01

Как сообщал Цензор.НЕТ, перед этим Грицак заявил, что нападения на культовые сооружения УПЦ Московского патриархата были организованы из оккупированных территорий при координации ФСБ Ростовской области.

Также на Цензор.НЕТ: Прихожане, а не священнослужители решают, оставаться в подчинении Московского патриархата или присоединиться к поместной церкви, - Епифаний. ВИДЕО

Также он назвал имена заказчиков поджога храмов УПЦ МП в Украине, в частности, в Запорожье 16 февраля. Одним из заказчиков этого преступления является "бывший главный редактор одного из запорожских интернет-изданий Артем Тимченко. Другим – "бывший житель Запорожья, член незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР" по прозвищу Сармат – его зовут Андрей Кузьменко", – сказал Грицак.

Напомним, в феврале полиция в Запорожье начала производства по двум случаям повреждения фасадов храмов УПЦ МП – в Шевченковском и Вознесеновском районе города, - когда на стенах церквей неизвестные сделали надписи в виде нацистской символики.

Источник: https://censor.net.ua/n3112342
 
 
 Топ комментарии
 
Очень удобно, когда любые негоразды можно перевести на "руку кремля". Тогда и проблемы решать не надо, всё равно кремль гадит регулярно.
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Очередной шатун. Как вы уже задолбали дурить народ Украины. Покажите лица задержанных, назовите их фамилии, адреса, покажите как им дают срок, бо иначе вам давно никто не верит.
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Меня терзают смутные сомнения после налета на полицейский участок в Киеве.
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Где усиление уголовной ответственности за работу на спецслужбы агрессора? А? Где введение визового режима с агрессором, который убивает и держит в тюрьмах сотни украинцев? Где прекращение торговли с узурпатором? А ,Пэтя и БеПеПе?
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кто це... де це... що це... а тітка Клариса
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Тебе зацiпило? Щось хотiв сказати i облом?
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Ты больной? Давно выписался из дурдома. Новость читал? Так вот и пиши свой комментарий по теме, а не чушь.
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Ну так і ви нешановна пишить по ній...
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Очень удобно, когда любые негоразды можно перевести на "руку кремля". Тогда и проблемы решать не надо, всё равно кремль гадит регулярно.
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А что делают спецслужбы Рф в Украине последние 5 лет?
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Примерно то же, что и наши там - шпигунствуют Спецслужбы РФ готовят атаки на два десятка храмов бывшей УПЦ МП, - Грицак - Цензор.НЕТ 3286
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А костелы и синагоги там тоже московского патриархата?
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Очередной шатун. Как вы уже задолбали дурить народ Украины. Покажите лица задержанных, назовите их фамилии, адреса, покажите как им дают срок, бо иначе вам давно никто не верит.
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И только массовка на визитах пороха бесплатно, по зову души собирается))))))))
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Тепер треба в новинах оголошувати так: Завтра у Н-ській області російські терористи здіснили спробу підпалу дверей...
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Меня терзают смутные сомнения после налета на полицейский участок в Киеве.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСпецслужбы РФ готовят атаки на два десятка храмов бывшей УПЦ МП, - Грицак
 
 
 
 
 
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