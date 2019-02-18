 Спецслужбы РФ готовят атаки на два десятка храмов бывшей УПЦ МП, - Грицак

Об этом Грицак заявил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Акции готовятся по всей Украине. Мы получили план, согласованный с российскими кураторами в Ростовской области. Этот план действителен, там перечислено большое количество – 20, фактически – объектов, которые планируется атаковать в Украине", – рассказал он.

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Грицак рассказал, что для выполнения поджогов и нападений на храмы ищут местных жителей, которым обещают деньги.

Он обнародовал список с перечнем храмов, на которые надо совершить нападения, с расценками в российских рублях.

Как сообщал Цензор.НЕТ, перед этим Грицак заявил, что нападения на культовые сооружения УПЦ Московского патриархата были организованы из оккупированных территорий при координации ФСБ Ростовской области.

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Также он назвал имена заказчиков поджога храмов УПЦ МП в Украине, в частности, в Запорожье 16 февраля. Одним из заказчиков этого преступления является "бывший главный редактор одного из запорожских интернет-изданий Артем Тимченко. Другим – "бывший житель Запорожья, член незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР" по прозвищу Сармат – его зовут Андрей Кузьменко", – сказал Грицак.

Напомним, в феврале полиция в Запорожье начала производства по двум случаям повреждения фасадов храмов УПЦ МП – в Шевченковском и Вознесеновском районе города, - когда на стенах церквей неизвестные сделали надписи в виде нацистской символики.