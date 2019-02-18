 Рябовол не имел права подавать апелляцию. Янукович отказался от него еще в 2018-м, - адвокат Сердюк

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Платный защитник беглого президента аргументирует это тем, что 14 августа 2018 года Янукович отказался от услуг этого адвоката, поскольку Рябовол игнорировал его позицию по данному делу.

"Соответствующее заявление 15 августа 2018 года было подано адвокатами АО "Авер Лекс" в Оболонский суд и в Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве, а 16 августа перед судебным заседанием вручено лично Юрию Рябоволу", - отметил Сердюк.

Как сообщалось, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014, в котором он просил ввести в Украину российские войска.

При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ – аннексии Автономной респулики Крым и изменении границ территории Украины.

За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в введении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.

При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.