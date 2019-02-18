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Все про:пенсия (1809) Россия (72039) артисты (190)

 Российская исполнительница-пенсионерка Лолита не может оформить 6 тыс. рублей российской пенсии из-за "начала артистической карьеры в Украине"

Известная российская исполнительница Лолита Милявская не смогла оформить себе пенсию, поскольку часть ее карьеры прошла в Украине, куда ей запрещен въезд из-за гастролей в оккупированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сама артиска заявила в эфире одной из российских радиостанций.

55-летней Лолите Милявской положена пенсия по старости, но она не спешит ее оформлять. В российском Пенсионном фонде певице сказали, что государство не может платить ей больше шести тысяч рублей, потому что часть ее карьеры прошла в Украине. Певице не хватает трех месяцев стажа. Минимальная пенсия в РФ составляет 8846 рублей, Милявская не получит даже ее. Лолита возмутилась по этому поводу в эфире "Эха Культуры".

Читайте на Цензор.НЕТ - Певице Лолите запрещен въезд в Украину на три года, - Госпогранслужба

"С ноября мне не могут подсчитать размер пенсии, — поделилась Лолита. — Она не будет больше шести тысяч рублей. Дело в том, что я не могу доказать все 35 лет трудового стажа, потому что часть этого времени работала на Украине, а там, понятно, мой стаж никто подтверждать не станет", - заявила она.

Певица поставила себя на место бабушек, у которых нет сбережений.

"А если бы я была бабушкой, которая живет на эту пенсию, откладывая на хлеб и валидол?!" – возмутилась она.

Без пяти минут пенсионерка Лолита заявила, что продолжит выступать. Она рассказала, что иногда чувствует недомогание и спасается народной медициной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский юморист Слепаков попал в базу данных сайта "Миротворец" за посещение оккупированного Симферополя

Источник: https://censor.net.ua/n3112339
 
   
 Топ комментарии
 
Нехай щастить стара, жирна, ватна манда)
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Лорак и Повалий сейчас напряглись. Российская исполнительница-пенсионерка Лолита не может оформить 6 тыс. рублей российской пенсии из-за "начала артистической карьеры в Украине" - Цензор.НЕТ 1915
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Вот она так и думала, что ртом на пенсию заработала. Оказалось, приключения только начинаются...
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Пусть доработает недостающее до пенсии в борделях ордло.
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а тут боты все рассказывать как на раисе 100500 платять......а тут такая печаль бяда.
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чтоб вы все, все ваше мироедство на минимальную пенсию жили.. аминь! Российская исполнительница-пенсионерка Лолита не может оформить 6 тыс. рублей российской пенсии из-за "начала артистической карьеры в Украине" - Цензор.НЕТ 1732
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Да , да , да / да , да , да / - старая , жирная , ватная , дада .
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Співала же ж ротом, може не пропаде й потім, мікрофон 🎤 тримала,... 🤣 🤣 🤣
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А с чего это она на пенсию в 55 собралась, насколько я знаю в рашке с 60 сделали у женщин, вот пусть еще 5 лет ногами подрыгает под фанеру на сцене.
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Лолита пенсионерка))) уже смешно. Это из серии негр загорает или колобок повесился)
В 16 веке ей бы свинца ей в глотку налили за такое "творчество" , а не пенсию выдали.
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А нефиг шастать по оккупированным территориям .....
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такова судьба старой куртизанки .... замуж поздно ,сдохнуть рано постою у ресторана Российская исполнительница-пенсионерка Лолита не может оформить 6 тыс. рублей российской пенсии из-за "начала артистической карьеры в Украине" - Цензор.НЕТ 2535
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Куртизанки вращались в высшем обществе. До куртизанки этой старой ************ не хватает ни ума, ни лица, ни фигуры.
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судя по фейсу, ей этих денег не то, что на месяц, на один день не хватит, чтоб опохмелиться.
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Лорак и Повалий сейчас напряглись. Российская исполнительница-пенсионерка Лолита не может оформить 6 тыс. рублей российской пенсии из-за "начала артистической карьеры в Украине" - Цензор.НЕТ 1915
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Отбивает польку шпилька-каблучок
Лола вся без пенсии словно хомячок
Разыгралась музычка на поле чудес
Я живу на пенсию, а могу и без....
Челюсти вставные выпадают из
Вот такой сюрприз...... Российская исполнительница-пенсионерка Лолита не может оформить 6 тыс. рублей российской пенсии из-за "начала артистической карьеры в Украине" - Цензор.НЕТ 6197
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Лолита пенсионерка. У меня когнитивный диссонанс )
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У меня другие образы связанные с термином Лолита 😉
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А если бы я была бабушкой, которая живет на эту пенсию, откладывая на хлеб и валидол?!" - возмутилась она.
Без пяти минут пенсионерка Лолита заявила, что продолжит выступать. Она рассказала, что иногда чувствует недомогание и спасается народной медициной.Источник: https://censor.net.ua/n3112339 Фунфырик валидола на кусочек хлеба - еще то народное средство...
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Проблемы российских ******, Украины не касаются.
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Лолі потрібна бухгалтерська довідка за 5 років роботи в Україні? Із завіреним в консульстві перекладом на рузге язиг? Хто ж тобі намалює бомажку, лолітко?
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Придурь, а запрос сделать и справки по почте получить - не пробовала?
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А что в 55 лет пошла на пенсию - в Орде с 2018 года пенсию получают только в 60 лет?Только в Лугандоне дают пенсию в 55 лет - получай его гражданство - и вперед.
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Одесский архив ей пришлет дулю! До Москвы она работала в Одесской филармонии. Там и Сашу подцепила. Российская исполнительница-пенсионерка Лолита не может оформить 6 тыс. рублей российской пенсии из-за "начала артистической карьеры в Украине" - Цензор.НЕТ 3680
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она пела моного лет назад про рашу -гондурас сама песня класс.
https://youtu.be/4ZvRbSryQnU
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спасается народной медициной...на свекле или бояре?
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Вообще то бред для ваты, она элементарно получит нужные бумаги по почте.
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Звичайно її стаж ніхто підтверджувати не буде, бо ті росіяни тут гастролювали нелегально,баблоси загребали та ховали на за7рахє, корпоративи обслуговували а податки в ПФУ не сплачували,нехай ідуть лісом.
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Да при "совке" она работала! Какие там у нее гастроли были? Кто ее знал? Российская исполнительница-пенсионерка Лолита не может оформить 6 тыс. рублей российской пенсии из-за "начала артистической карьеры в Украине" - Цензор.НЕТ 1881
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А еще прикол у них ничего своего нет даже басни Крылов спер у французов
https://twitter.com/i/status/1097192089408937985
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"В российском Пенсионном фонде певице сказали, что государство не может платить ей больше шести тысяч рублей, потому что часть ее карьеры прошла в Украине. Певице не хватает трех месяцев стажа. Минимальная пенсия в РФ составляет 8846 рублей, Милявская не получит даже ее".

Т.е. 6000 срублей она получит, а 8846 нет? Разница 2846 срублей = 43 $. Ради крымняша могла бы их пожертвовать в фонд имени *****- не велика потеря. Российская исполнительница-пенсионерка Лолита не может оформить 6 тыс. рублей российской пенсии из-за "начала артистической карьеры в Украине" - Цензор.НЕТ 1022
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Не понимаю, зачем артистам пенсия? Они за один концерт себе 100 пенсий могут заработать. Это же не надо каждый день на работу в 6 утра вставать, а поздно вечером домой добираться вконец устаревшей, как среднестатическая женщина. Она ещё долго сможет рот открывать.😆
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#это_рассссея!
Если результат одинаков, зачем платить больше?

Российская исполнительница-пенсионерка Лолита не может оформить 6 тыс. рублей российской пенсии из-за "начала артистической карьеры в Украине" - Цензор.НЕТ 1785

На НТВ сравнили вкус дешевой шоколадной плитки из пальмового масла со вкусом дорогого бельгийского шоколада. Угадайте с одного раза, что экспертам понравилось больше?
Конечно же, шоколадная плитка оказалась, минимум, не хуже.
Теперь, видимо, ждем исследования о том, что боярышник нисколько не хуже изысканного французского коньяка, а стоит дешевле.
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>>Певице не хватает трех месяцев стажа.<<
Вона настільки тупа що не знає як розрулити ситуацію? Нехай десь попрацює 3 місяці з офіційним оформленням? Чи її не беруть навіть гардеробницею у музичну школу?
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Попали россиянин и украинец на необитаемый остров.
Украинец поймал рыбу,разжёг костер,жарит.
Россиянин подходит и говорит: Ну дай поесть.
Украинец ему: Скажи чей Крым?
Тот- украинский!
У:- правильно.
Россиянин: ну давай рыбу.
У: Рыбу я тебе не обещал, а про Крым просто спросил.😂
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Что-то "звезда", звездит. Пенсионный возраст в Раше, с 01 января 2019 года -60 лет. Хочет уйти в 55, то это по неполному стажу, тонкостей не знаю. У моего знакомого минималка.он стаж не выработал, инвалидность не дали, а работать не мог - диабет. У него вот те 8870 р (3700 грн). Естественно живет впритык, но раз в месяц позволяет себе бутылку водки и мясо.
Опять же, моя мать пол стажа выработала в Украине, и половину в РФ, какие запросы, у нее все в трудовой записано. Пенсия у нее на гривны 12 120.
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Цензор.НЕТНовостиШоу-бизнесРоссийская исполнительница-пенсионерка Лолита не может оформить 6 тыс. рублей российской пенсии из-за "начала артистической карьеры в Украине"
 
 
 
 
 
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