 Российская исполнительница-пенсионерка Лолита не может оформить 6 тыс. рублей российской пенсии из-за "начала артистической карьеры в Украине"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сама артиска заявила в эфире одной из российских радиостанций.
55-летней Лолите Милявской положена пенсия по старости, но она не спешит ее оформлять. В российском Пенсионном фонде певице сказали, что государство не может платить ей больше шести тысяч рублей, потому что часть ее карьеры прошла в Украине. Певице не хватает трех месяцев стажа. Минимальная пенсия в РФ составляет 8846 рублей, Милявская не получит даже ее. Лолита возмутилась по этому поводу в эфире "Эха Культуры".
Читайте на Цензор.НЕТ - Певице Лолите запрещен въезд в Украину на три года, - Госпогранслужба
"С ноября мне не могут подсчитать размер пенсии, — поделилась Лолита. — Она не будет больше шести тысяч рублей. Дело в том, что я не могу доказать все 35 лет трудового стажа, потому что часть этого времени работала на Украине, а там, понятно, мой стаж никто подтверждать не станет", - заявила она.
Певица поставила себя на место бабушек, у которых нет сбережений.
"А если бы я была бабушкой, которая живет на эту пенсию, откладывая на хлеб и валидол?!" – возмутилась она.
Без пяти минут пенсионерка Лолита заявила, что продолжит выступать. Она рассказала, что иногда чувствует недомогание и спасается народной медициной.
В 16 веке ей бы свинца ей в глотку налили за такое "творчество" , а не пенсию выдали.
Лола вся без пенсии словно хомячок
Разыгралась музычка на поле чудес
Я живу на пенсию, а могу и без....
Челюсти вставные выпадают из
Вот такой сюрприз......
Без пяти минут пенсионерка Лолита заявила, что продолжит выступать. Она рассказала, что иногда чувствует недомогание и спасается народной медициной.Источник: https://censor.net.ua/n3112339 Фунфырик валидола на кусочек хлеба - еще то народное средство...
https://youtu.be/4ZvRbSryQnU
https://twitter.com/i/status/1097192089408937985
Т.е. 6000 срублей она получит, а 8846 нет? Разница 2846 срублей = 43 $. Ради крымняша могла бы их пожертвовать в фонд имени *****- не велика потеря.
Если результат одинаков, зачем платить больше?
На НТВ сравнили вкус дешевой шоколадной плитки из пальмового масла со вкусом дорогого бельгийского шоколада. Угадайте с одного раза, что экспертам понравилось больше?
Конечно же, шоколадная плитка оказалась, минимум, не хуже.
Теперь, видимо, ждем исследования о том, что боярышник нисколько не хуже изысканного французского коньяка, а стоит дешевле.
Вона настільки тупа що не знає як розрулити ситуацію? Нехай десь попрацює 3 місяці з офіційним оформленням? Чи її не беруть навіть гардеробницею у музичну школу?
Украинец поймал рыбу,разжёг костер,жарит.
Россиянин подходит и говорит: Ну дай поесть.
Украинец ему: Скажи чей Крым?
Тот- украинский!
У:- правильно.
Россиянин: ну давай рыбу.
У: Рыбу я тебе не обещал, а про Крым просто спросил.😂
Опять же, моя мать пол стажа выработала в Украине, и половину в РФ, какие запросы, у нее все в трудовой записано. Пенсия у нее на гривны 12 120.