 За неделю патрульные в Киеве эвакуировали 31 автомобиль за нарушение правил. ФОТОрепортаж

Об этом сообщается на странице Центра организации дорожного движения Киева в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Такое количество машин было эвакуировано за неделю 11-17 февраля.
Отмечается, что машины эвакуируются во время оформления протокола, если водитель пьян, а также в случае нарушений правил парковки, совершения ДТП, управление транспортом без водительского удостоверения или страхового полиса.
Временно задержанные транспортные средства доставляются на специальную площадку по адресу г. Киев, вул. Гната Хоткевича, 20Б.
Враньё это всё....