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Все про:нарушения (688) патрульная полиция (1223)

 За неделю патрульные в Киеве эвакуировали 31 автомобиль за нарушение правил. ФОТОрепортаж

За неделю правоохранители в Киеве эвакуировали 31 автомобиль за нарушение правил дорожного движения.

Об этом сообщается на странице Центра организации дорожного движения Киева в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Такое количество машин было эвакуировано за неделю 11-17 февраля.

За неделю патрульные в Киеве эвакуировали 31 автомобиль за нарушение правил 01


Отмечается, что машины эвакуируются во время оформления протокола, если водитель пьян, а также в случае нарушений правил парковки, совершения ДТП, управление транспортом без водительского удостоверения или страхового полиса.

За неделю патрульные в Киеве эвакуировали 31 автомобиль за нарушение правил 02

Временно задержанные транспортные средства доставляются на специальную площадку по адресу г. Киев, вул. Гната Хоткевича, 20Б.

За неделю патрульные в Киеве эвакуировали 31 автомобиль за нарушение правил 03

За неделю патрульные в Киеве эвакуировали 31 автомобиль за нарушение правил 04

За неделю патрульные в Киеве эвакуировали 31 автомобиль за нарушение правил 05

Источник: https://censor.net.ua/n3112338
 
 
 Топ комментарии
 
Пропоную здійснити евакуацію за адресою., м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9 стоянка акдемії МВС. Там недоумки патрульні стоять на газонах (сніг зійшов). І нічого..ніхто не евакуює.. Зозуля вийди подивись як паркується твоя "а@уєнаяінституція" в тебе під носом..
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Похоже, на весь Киев остался только один эвакуатор.
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То же самое работники судов заезжают на детскую площадку во дворе пятиэтажки в Харькове
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Похоже, на весь Киев остался только один эвакуатор.
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Пропоную здійснити евакуацію за адресою., м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9 стоянка акдемії МВС. Там недоумки патрульні стоять на газонах (сніг зійшов). І нічого..ніхто не евакуює.. Зозуля вийди подивись як паркується твоя "а@уєнаяінституція" в тебе під носом..
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То же самое работники судов заезжают на детскую площадку во дворе пятиэтажки в Харькове
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Центр Киева. ул. Шота Руставели. Вьезд в арку каждый день заблокирован легковушками. Ни заехать, не выехать. За полгода раз тридцать вызывал этих горе-полицаев, чтобы помогли выехать со двора. Я не говорю уже про эвакуатор. И сколько раз полицаи на вызов приехали? - да нисколько. Ждешь по два, по три часа - ни хрена никого нету. Звонишь этим горе-полицаям через каждые пять минут - в ответ стандартная фраза - Ждите, заявка передана, наряд должен приехать. И писец!!! Хоть бы не врали про эвакуаторы.. Не поверю!!!
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вот как раз на неделе останний раз то и вызывал..... - хрен кто приехал.....
Враньё это всё....
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Больше эвакуаторов нужно закупить они окупятся. И наполнение местного бюджета.
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Лично я за растаможку хоть по 300 евро, хоть бесплатно. НО ввести видеофиксацию и автоматом штрафы присылать - и за превышение скорости, и за парковку на газонах. Причем не по 15 евро штрафы, а настоящие. Вот тогда те, кто сейчас кричит про дешевую растаможку "как в Европе" поймут, что значит жить, как в Европе.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗа неделю патрульные в Киеве эвакуировали 31 автомобиль за нарушение правил. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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