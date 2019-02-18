 Порошенко с трибуны Генассамблеи ООН напомнит миру, что Украина борется не только за себя, - Елисеев

Об этом на брифинге рассказал заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Президент использует эту трибуну (ООН. – Ред.) для того, чтобы еще раз напомнить о событиях пятилетней давности, напомнить о том, что сегодня Украина борется не только за свою независимость, территориальную целостность, а за безопасность и процветание всей Европы", – отметил Елисеев.
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Он также сказал, что это выступление должно в определенной степени побудить международных партнеров к консолидации позиции мира по поддержке Украины.
По его словам, визит Порошенко в Нью-Йорк будет однодневным и, кроме выступления, вместит двусторонние встречи Главы государства с Генсеком ООН и с главой Генассамблеи ООН.
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Заместитель главы АП добавил, что 20 февраля на Генассамблее ООН состоятся первые в истории пленарные дебаты по новому пункту повестки дня о ситуации на временно оккупированных территориях Украины.
а тоо уже скоро 31-е число...
камера смотрит из-за.... ла...
Я сейчас смотрю в фейсбуке профиль одного черноголового черкассчанина с куском говна в правой руке.
а бабло где брать?
брехня, благодаря однотуровой власти, стали символами Украины...
Именно в этом постановлении цена угля в тарифе для небытовых потребителей Украины была привязана к европейскому индексу API2 (угольный хаб Амстердам-Роттердам-Антверпен).
За основу был взят принцип импортного паритета, который всегда используется в случае дефицита отечественного сырья. Согласно экономической теории, в таком случае рыночной ценой считается цена импорта, который этот дефицит закрывает.
До этого, тарифы рассчитывались не по формуле, а исходя из мнения чиновников Минэнерго, что приводило к многочисленным злоупотреблениям.
Такое решение поддержала Европейская ассоциация угля EURACOAL.
Отказ от коррупциогенного ручного управления и введение четкой формулы формирования тарифа для промышленности стало неизбежным после подписания Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.
Согласно статьи № 269 Соглашения, в случае если цена, по которой продаются газ и электроэнергия на внутреннем рынке, регулируется, Украина обязалась обеспечить, чтобы методология, которая определяет расчет, была опубликована до вступления в силу регулируемой цены.
Но повышение тарифа до рыночного уровня вызвало негодование у собственников промышленных гигантов, которые привыкли покупать электроэнергию у государства по демпинговым ценам.
Для них это обернулось потерей части сверхприбыли.
Особенно активно выступил против реформы самый дерзкий из олигархов - Игорь Коломойский.
Для подконтрольных группе «Приват» СМИ, критика «Роттердам+» стала одной из основных тем информационной политики.
Только за 2018-й год, «Роттердам+» критиковался в эфирах «1+1» - 59 раз, в ленте УНИАН - 58 раз.
Рекорд поставлен каналом «1+1» в марте 2018-го - целых 27 сюжетов.
Характерно, что критика касается только цен на уголь, хотя формульное ценообразование действует для всех видов энергоносителей. В сфере поставки природного газа действует аналогичная формула Дюссельдорф+ (цена хаба NCG + доставка до хаба в Словакии + доставка в Украину), для нефти используют котировки «Platts плюс премия».
К спотовым ценам мирового рынка привязана стоимость уранового концентрата для атомных электростанций.
Избирательность критики только для непосвященных выглядит нелогичной. Все дело в том, что в сфере добычи газа и нефти у группы «Приват» есть крупные активы - «Укрнафта», «Полтавская газонефтяная компания», «Укрнефтебурение» и т.д.
Поэтому критиковать похожие формулы, обеспечивающие им рыночные цены на этих рынках им невыгодно.
По подсчетам медиа-экспертов в критику формулы «Роттердам+» за два года было инвестировано более 5 млн долларов. Широкомасштабные медийные кампании являются давним атрибутом олигархического бизнеса по-украински, когда для решения миллиардных проблем тратятся миллионы. Во многих случаях этого достаточно, чтобы заставить власть дрогнуть и изменить решение.
В деле «Роттердам+» был задействован весь лоббистский инструментарий.
Связанные с «Роттердам+» постановления НКРЭКУ в судебном порядке попыталась обжаловать Украинская ассоциация производителей ферросплавов УкрФА (Коломойский с партнерами контролирует 90% производства ферросплавов в стране).
Юридические технологии всегда были сильной стороной группы «Приват», которая в середине нулевых пользовалась заслуженной славой наиболее агрессивного рейдера Украины.
Однако «убедить» удалось лишь суд первой инстанции, все дальнейшие суды УкрФА проиграла.
Параллельно, иски о незаконности формулы подала Ассоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг во главе с бывшим членом НКРЭКУ Андреем Герусом.
Характерно, что, несмотря на громкое название, фактически единственной интересующей Ассоциацию и ее руководителя темой является «Роттердам+», который к ценам на электроэнергию для населения не имеет ни малейшего отношения.
Действие формулы распространяется исключительно на небытовых потребителей - прежде всего промышленные предприятия.
Действующие тарифы для населения определяются постановлением НКРЭКУ от февраля 2015 года, т.е. были утверждены за год до введения «Роттердам+». Как и в случае с Ассоциацией производителей ферросплавов, суды всех инстанций отклонили доводы Геруса, оправдав «Роттердам+» как с точки зрения экономической обоснованности, так и в аспекте законности процедуры принятия.
Последним доводом Коломойского должно было стать НАБУ.
Несмотря на сложные отношения с Антикоррупционным бюро, Игорь Валериевич нашел способ втянуть его в свою игру.
По заявлению депутата от партии УКРОП Виталия Куприя, НАБУ начало расследование формулы «Роттердам+».
Другое дело, что эффект от этой затеи оказался не тем на который изначально рассчитывали.
Поводов для шумихи создали много, но никаких фактов коррупции за полтора года установить так и не удалось. Не исключено, что директор НАБУ Сытник уже и сам не рад, что ввязался в эту авантюру.
В НКРЭКУ, напротив, предельно спокойны. Несмотря на смену состава комиссии, от этой методики отказываться не собираются.
По информации главы Регулятора Оксаны Кривенко, формула «Роттердам+» сдерживает рост тарифов для населения и промышленности, сэкономив украинцам до 40 млрд.
Тем более, что уверенность комиссионеров подкреплена сразу тремя официальными экспертизами, включая международные.
Дальнейшее раскачивание тему Роттердам+ становится все более иррациональным.
Особенно в контексте более понятных людям проблем, как то подорожание газа и связанного с этим роста стоимости тепла. Коломойскому не позавидуешь - «Роттердам+» стал высотой, которую так и не смог взять женевский беженец.
Но врожденный азарт заставляет снова и снова вращать колесо антироттердамской истерии, все больше напоминающей бег по замкнутому кругу...
Всього: майже 23 тис. військовослужбовців.
Із них: офіцерів 3200 осіб (старших офіцерів - 61%, молодших - 39%) і 19 тис. 800 сержантів і солдатів.
Підставами для звільнення більшості, наприклад, офіцерів були такі: закінчення строку контракту - більше 2000 осіб;за станом здоров'я - майже 900 офіцерів.
Зауважу, що за аналогічний період 2017 р. було звільнено 16 тис. 500 солдатів і сержантів і 1965 осіб офіцерського складу (всього: 18 тис. 465 чол.)
А всього за весь 2017 р. було звільнено близько 27 тис. військовослужбовців.
За словами кадровиків, до кінця 2018 року ще планують звільнитися близько 700 офіцерів, які були призвані на військову службу за призовом у червні 2017 р., та 8100 контрактників рядового і сержантського складу.
Отже, сукупна кількість звільненого особового складу у ЗСУ до кінця 2018 р. досягне 31 тис. 800 чоловік.
Жопа? З одного боку так, а з другого - ні. Чому? Вся справа в тенденціях і цифрах. Доводжу.
З початку 2018 р. на доукомплектування офіцерського, рядового і сержантського складу у ЗСУ прийнято на військову службу: офіцерів - 3 тис. 793 чол.;за контрактом рядового і сержантського складу - 27 тис. 707 осіб.
Всього: 31 тис. 500 чоловік.
Profit! А рік ще не закінчився.
До кінця цього року кадровики прогнозують надходження ще 1325 офіцерів за рахунок 105 випускників-офіцерів тактичного рівня з ВВНЗ, прийняття 450 офіцерів запасу на військову службу за контрактом; з військової підготовки 270 сержантів з вищою освітою, які призначатимуться на офіцерські посади з одночасним присвоєнням їм звання «молодший лейтенант»; призову на військову службу 500 офіцерів запасу.
Що будемо мати до кінця року?
31500+1325=32 тис. 825 чол.
Окрім того, до кінця 2018 р. передбачається ще прийняти на військову службу за контрактом осіб рядового та сержантського складу понад 8 тис. осіб.
Отже, потенційно в ЗСУ може надійти до кінця 2018 року 32825+8000= 40 тис. 825 чоловік.
У 2019 р. завершать підготовку у ВВНЗ і надійдуть до військ 2 тис. 394 офіцери різних рівнів підготовки. Крім того, за розрахунками кадровиків приймуть на військову службу за контрактом 1800 громадян і 1000 офіцерів буде призвано на службу із запасу.
Зрадолюбам усіх мастей і рангів передаю «полум'яний привіт»!
Українське суспільство може бути спокійним за свою армію. Сьогодні за таку мізерну платню, нелюдські навантаження і абсолютну соціальну і правову незахищеність там дійсно служать тільки ентузіасти й фанати військової справи, віддані і справжні патріоти України, ті, яким це подобається. Це спосіб і стиль їхнього життя.
У нашого народу завжди були, є і будуть найкращі громадяни України - це ті, хто зараз зі зброєю в руках його захищають у лавах Збройних Сил України від ворога з росії.
Моліться за них!
коррупцией, если во главе страны стоит президент - бизнесмен, заводы
которого работают во вражеском государстве, который, вопреки закону, имеет свой ручной информационный ресурс
и наращивает во время войны свои прибыли?
У мене складається враження, що людство час від часу впадає в безумство, намагаючись знищити усі свої надбання. Ми, мабуть, єдині, хто про це говоримо так багато і так вдумливо. Адже перш ніж будинок рухне, в ньому з'являється перша тріщинка. Ми стоїмо на цивілізаційному розломі та розповідаємо про те, що бачимо, немов вчені з обсерваторії Саро (за твором). Як і героїв Азімова нас ніхто не слухає. Катастрофа неминуча? Це алгоритм розвитку цивілізації - доводити себе до безумства, щоб потім, закопавши тіла тих, кого знайшли, та відмивши кров з руїн, підніматися на новий рівень до часу нового приходу темряви? Так трапилось після божевілля 1914-1918, після залитого кров'ю 1939-1945. Так трапиться після нового безумства 2013-2025? Зіграє свою партію ядерна зброя? А у відновленій цивілізації ми, українці, ми, Україна, ще існуватимемо?
З чого починається безумство? З втрати адекватності. З нездатності критично мислити, з невміння прогнозувати, зі втечі від відповідальності? Ми на розломі. У нас старше покоління вже не здатне будувати незалежну та міцну державу, а нове - ще не здатне. Я перепрошую за узагальнення, але демократія це і є узагальнення.
Ви уявляєте парламент, в якому більшість складають ЗЕки і БЮТіки? У економічних рішеннях Коломойський, грошедавець для обох, усе потягне на себе. В політичних рішеннях совок і русофіл Зеленський легко скооперується з "регіоналами", а БЮТ вже довів свою любов до "ширки".
Зараз виставляєте фото п'ятирічної давнини. Кров тих, хто гинув у ці дні, як і кров тисяч тих, хто гине в російсько-українській війні, на руках у тих виборців, які спочатку провели в другий тур, а потім обрали президентом зека. І не просто зека, а ще й російську маріонетку. А зараз в топ трійці кандидатів аж два таких - ЗЕк і зечка. На чиїх руках буде лежати кров, яка проливатиметься після того, як вони захоплять владу?
Буде мир? Сто років тому наші предки також надіялись на мир, припинивши війну проти більшовиків. Потім мирно їли свої дітей, мирно гинули від репресій і мирно були вбитими в імперіалістичних війнах.
Так ось, інфантильність виборців в умовах "приходу темряви" для кожної людини дає три вибори: спроба міграції, безумство рабства та повстання. Міграція - це добре, якщо буде куди мігрувати. Рабство - це та сама загибель тільки в більш вишуканій формі. А повстання? Повстання зробити можна… Як потім встигнути довести свою легітимність світу та власній армії перед навалою московської орди, що цього разу буде вже більш досвідченою і менш самовпевненою? А є в держави Україна запас міцності, щоб знову вийти переможницею із повстання, так як п'ять років тому?
Іван Хомяк
Тому ці страшилки просто смішні.
И через 50 лет Украина догонит Польшу...
Если не соврал, конечно...