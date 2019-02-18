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 Грицак назвал заказчиков атаки на храмы УПЦ МП: бывший главред интернет-издания Тимченко и террорист Сармат

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак назвал фамилии заказчиков поджога храмов УПЦ МП в Украине, в частности в Запорожье 16 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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Так, одним из заказчиков этого преступления является "бывший главный редактор одного из запорожских интернет-изданий Артем Тимченко. В 2014 году Тимченко выехал на временно оккупированную территорию Донецкой области, где скрывается от правоохранительных органов и, по данным СБУ, тесно сотрудничает с МГБ так называемой "ДНР".

Как сообщил Грицак, вторым заказчиком является "бывший житель Запорожья, член незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР" по прозвищу Сармат - его зовут Андрей Кузьменко". По словам главы СБУ, оба находятся в общегосударственном розыске по подозрению в совершении уголовных преступлений".

Как сказал Грицак, установлена и задокументирована причастность указанных лиц к организации еще двух попыток поджога культовых сооружений бывшей УПЦ МП, которые имели место в Запорожье 6 и 11 февраля.

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При этом на брифинге были продемонстрированы фото людей, которых Грицак назвал заказчиками.

По его словам, участники поджогов должны были сделать "соответствующие надписи" после совершения преступления, в частности свастику.

Источник: https://censor.net.ua/n3112333
 
   
 Топ комментарии
 
Ну, з самого початку було зрозуміло що це кацапська провокація.
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ну слава Богу шо хоть не "батькивщина"....
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шо не юлька с зеленым？
Прикольная житуха у грицака, пару кликух сепаров, которых не найти и не достать и все, дело раскрыто. Ни доказательств не нужно, ничего. Просто верить на слово
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а шо ты улыбаешься???
оперативно, таки для грицака....
и важно очень...
время вон какое.....!!!
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Грицак назвал заказчиков атаки на храмы УПЦ МП: главред интернет издания Тимченко и террорист Сармат

Сармата- Олешко патриота убили
Сармат-Кузьменко предатель топчит землю,а долго???
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Ну, з самого початку було зрозуміло що це кацапська провокація.
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Так Сарамата жеж убили. Или это другой Сармат? Грицак назвал заказчиков атаки на храмы УПЦ МП: бывший главред интернет-издания Тимченко и террорист Сармат - Цензор.НЕТ 9420
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комментарий отмечен как спам  
 
шо не юлька с зеленым？
Прикольная житуха у грицака, пару кликух сепаров, которых не найти и не достать и все, дело раскрыто. Ни доказательств не нужно, ничего. Просто верить на слово
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ох и сбу у нас недоделанное... Грицак назвал заказчиков атаки на храмы УПЦ МП: бывший главред интернет-издания Тимченко и террорист Сармат - Цензор.НЕТ 6813 .. бывший главред интернет издания Тимченко - это посредник, а дыряво-террорист Сармат(Кузменко) - неудавшийся исполнитель.. Так кто заказчик сбу ?!
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А почему ГРИЦАК Не назвал ФАМИЛИИ ДРУЗЕЙ ПУТИНА- ПРЕЗИДЕНТА СИРИИ АСАДА И ВЕНЕСУЭЛЫ - МАДУРО! Они ведь истинные заказчики!
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Очередной шатун. Скоро предвыборные шатуны начнутся - ещё более народу непонятные.
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Вот спецслужбы упустили Тимченко в Запорожье на "яичное воскресенье" 13 апреля 2014-г, теперь расхлебывают.Реально было взять. Побоялись.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГрицак назвал заказчиков атаки на храмы УПЦ МП: бывший главред интернет-издания Тимченко и террорист Сармат
 
 
 
 
 
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