EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
  5154  23
Все про:Азаров (8144) Нацсовет_ТРВ (392) 112_Украина (16)

 Нацсовет по телевидению и радиовещанию анализирует интервью Азарова телеканалу "112"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания анализирует запись интервью экс-премьер-министра Николая Азарова в программе "Большое интервью" на канале "112 Украина".

Если в интервью обнаружат нарушения законодательства, может быть назначена внеплановая проверка канала. Об этом "Детектор медиа" сообщил член Нацсовета Сергей Костинский, информирует Цензор.НЕТ.

"Материал записан, сейчас анализируется соответствующим управлением. Как только получим результаты анализа этого интервью – примем соответствующее решение. Конечно, если аппарат будет видеть признаки нарушения законодательства, буду предлагать назначении проверки с голоса – на ближайшем заседании", – сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Народный фронт" просит реакции патриотов и официальных органов на нарушение стандартов каналами Медведчука, - заявление

16 февраля в эфире канала "112 Украина" вышла программа "Большое интервью", гостем которой был бывший премьер-министр Николай Азаров.

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко на своей твиттер-странице выразил возмущение этим фактом. "Реваншисты наглеют. 112 канал, как ни в чем ни бывало, транслирует интервью с беглым Азаровым, который не рассказывает, как они пригласили российские войска для оккупации Украины, а учит нас жить, развалившись в кресле. Было же Постановление ВР по 112-му. Выполнить его может только Нацсовет по вопросам ТВ", – написал он.

Также на Цензор.НЕТ: Телеканал "Интер" нарушил закон, подавая в новостях программу кандидата Бойко, - Нацсовет ТРВ

Напомним, 4 октября Верховная Рада приняла постановление, которым одобрила предложения ввести санкции в отношении телеканалов "112 Украина" и NewsOne. Свои предложения парламент направил в Совет национальной безопасности и обороны Украины. СНБО может рассмотреть их и вынести свое решение о санкциях, которое далее вводится в действие указом Президента Украины. Однако СНБО до сих пор не ввел санкций в отношении этих каналов.

Источник: https://censor.net.ua/n3112332
 
   
 Топ комментарии
 
хотят похвалить???????????? ждут Яныка на интервью)))))))))
 показать весь комментарий
 
Прокомментировали, проанализировали, - ну и что дальше? Так это и бабки на скамейке могут успешно сделать!
 показать весь комментарий
 
"Нацсовет по телевидению и радиовещанию анализирует интервью Азарова телеканалу "112"" - что там анализировать, Азаров рассказывал, что Сенька просился к Януковичу на службу министром, но Азаров с ним побеседовал, сказал что Сенька полный ноль и на службу его не взял.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
хотят похвалить???????????? ждут Яныка на интервью)))))))))
 показать весь комментарий
 
 
Бачила це інтерв'ю, де Азаров називав майданівців бойовиками.
 показать весь комментарий
 
 
Ольга Мартынюк b6557456 - на самом деле боевик это хорошее слово...

а как еще называть не системных воинов?
А вот азаров и 112 канал конченные мерзавцы....
 показать весь комментарий
 
 
Как же я соскучился по азаровскому неповторимому языку
 показать весь комментарий
 
 
"Нацсовет по телевидению и радиовещанию анализирует интервью Азарова телеканалу "112"" - что там анализировать, Азаров рассказывал, что Сенька просился к Януковичу на службу министром, но Азаров с ним побеседовал, сказал что Сенька полный ноль и на службу его не взял.
 показать весь комментарий
 
 
Прокомментировали, проанализировали, - ну и что дальше? Так это и бабки на скамейке могут успешно сделать!
 показать весь комментарий
 
 
Бабки не дают заключения и не берут на це с бюджета гроши
 показать весь комментарий
 
Обделались в своё время дела пооткрывать, теперь они издиваться с нас будут...
 показать весь комментарий
 
А где уголовное дело на Азарова? О нем вообще никто не вспоминает, Янек за всех отгреб свой третий срок Так что он просто один из бывших премьер-министров. А сейчас на всех каналах бывшие, а их за 25 лет много набралось, "учат нас жить, развалившись в кресле". Многие министры из его "злочинного" кабмина не просто сейчас живут в Украине, а еще и активно выступают на ТВ. Чего ж так все переполошились то?
 показать весь комментарий
 
 
Закончиться это все не начавшись как кума ПАП Медведчука можно обидеть не зря это интервью вышло скоро все дадут бывшие не сомневайтесь
 показать весь комментарий
 
Даже Фейсбук банит Раша Тудей, а у нас 112-й и НьюсВан неприкрыто гонят медведчуковско-путинскую пургу
 показать весь комментарий
 
 
А кто нибудь подскажет, кто был премьером лучше Азарова?
 показать весь комментарий
 
Тяжелая работа у Нацсовета - анализировать бред этого дегенерата.
Я и 2х минут не смогла послушать это интервью.
 показать весь комментарий
 
Інтерв'ю Кілі Бімби - це для гурманів. Це порно зі збоченнями. Якщо є збоченці, то вони в епоху інтернету знайдуть спосіб стати вдячною аудиторією Кілі.
 показать весь комментарий
 
 
Коля Бимба не Жюлька, его можно показывать, а Вону низзя!

А вообще 112 такая мрачная помойка стала, такое впечатление как раша-тв смотришь.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНацсовет по телевидению и радиовещанию анализирует интервью Азарова телеканалу "112"
 
 
 
 
 
 вверх