 Владельцы автомобилей на еврономерах уже уплатили в бюджет 11,3 млрд грн, - Порошенко

"Знаете, сколько по состоянию на 16:33 в госказну поступило денег (за счет оформления автомобилей с иностранной регистрацией – )? Напоминаю – запланировано 1 млрд грн. По факту - 11,38 млрд грн", – сказал президент Украины Петр Порошенко, выступая перед творческой интеллигенцией в Ивано-Франковской области в понедельник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Эти средства перечисляются в Пенсионный фонд, напомнил П.Порошенко.
Как сообщалось, Верховная Рада в 2018 году приняла законы о снижении акцизного налога с автомобилей и об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей, зарегистрированных в других государствах. При этом владельцам авто на еврономерах установлена льготная ставка акциза (с коэффициентом 0,5) при оформлении в течение 90 календарных дней.
Соответствующие нормы вступили в силу 25 ноября 2018 года, таким образом, действие льготных условий для растаможивания продлится до 22 февраля 2019-го, после чего собственники таких автомобилей будут платить за оформление полную ставку акциза.
С мая этого года вступают в силу жесткие финансовые санкции, которые предусматривают, в том числе, и конфискацию транспортного средства.
Поднимут пенсии за день перед выборами, и дурни проголосуют.
Странно, за 2 месяца получено 2 млрд, а потом еще за месяц сразу 9 млрд.
Это явный успех...
Сейчас подобрались до IT. Социальный министр Рева (тот что в костюм не влазит), подал ******** законопроект, позволяющий трудовым инспекторам шмонать IT компании и облагать огромными штрафами. Подключили фабрику троллей, которая использует тот же прием, что и с бляхерами - клеймит, обличает, поливает грязью, изображает "возмущенных граждан". Основной мессидж - учителя и врачи платят все налоги, а антисоциальные мерзавцы-айтишники уклоняются.
Ну и третим номером, вспомните мои слова, пойдут заробитчане. Это самая большая группа людей, у которых водятся деньги. Теоретически можно ждать запрета на выезд за границу, если не уплатил родной державе положенную дань с доходов, которые получил в Польше.