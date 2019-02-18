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 Экономика, Общество
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Все про:налоги (2555) Порошенко (16357) евробляхи (105)

 Владельцы автомобилей на еврономерах уже уплатили в бюджет 11,3 млрд грн, - Порошенко

Поступления в государственный бюджет от оформления автомобилей с иностранной регистрацией по состоянию на 18 февраля 2019 года составили 11,38 млрд грн, тогда как 13 февраля Государственная фискальная служба (ГФС) сообщала о 10,1 млрд грн поступлений за оформление таких транспортных средств.

"Знаете, сколько по состоянию на 16:33 в госказну поступило денег (за счет оформления автомобилей с иностранной регистрацией – )? Напоминаю – запланировано 1 млрд грн. По факту - 11,38 млрд грн", – сказал президент Украины Петр Порошенко, выступая перед творческой интеллигенцией в Ивано-Франковской области в понедельник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Эти средства перечисляются в Пенсионный фонд, напомнил П.Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы растаможили 31 тыс. евроблях, уплатив в бюджет 2 млрд грн, - ГФС

Как сообщалось, Верховная Рада в 2018 году приняла законы о снижении акцизного налога с автомобилей и об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей, зарегистрированных в других государствах. При этом владельцам авто на еврономерах установлена льготная ставка акциза (с коэффициентом 0,5) при оформлении в течение 90 календарных дней.

Соответствующие нормы вступили в силу 25 ноября 2018 года, таким образом, действие льготных условий для растаможивания продлится до 22 февраля 2019-го, после чего собственники таких автомобилей будут платить за оформление полную ставку акциза.

С мая этого года вступают в силу жесткие финансовые санкции, которые предусматривают, в том числе, и конфискацию транспортного средства.

Также читайте: Ежедневно в Украине pacтaможивaют 4-4,5 тыс. евроблях, - Южанина

Источник: https://censor.net.ua/n3112328
 
   
 Топ комментарии
 
Кретин. Хвастается не сколько экономика принесла в бюджет, а сколько содрали лишних денег с населения..
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Всё он понимает. У Украинцев короткая память. Ведь забыли что Порошенко создавал СДПУ(о) с Медведчуком, ПР с Азаровым, был министром у Януковича . Чувак более 20 лет на гос.должностях, депутатом, чинушей. И в это время сказочно разбогател. Все забыли
Поднимут пенсии за день перед выборами, и дурни проголосуют.
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Отдали другу кондитера Кусюку через дотации из госбюджета 11 млрд - усраться молодцы.
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Кретин. Хвастается не сколько экономика принесла в бюджет, а сколько содрали лишних денег с населения..
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Придурок только злит людей. Тем более половину уже украл. Может и больше.
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В первый раз вижу такого кандидата, все делает для того чтобы свой рейтинг понизить, или он вообще не понимает, что он делает.
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Всё он понимает. У Украинцев короткая память. Ведь забыли что Порошенко создавал СДПУ(о) с Медведчуком, ПР с Азаровым, был министром у Януковича . Чувак более 20 лет на гос.должностях, депутатом, чинушей. И в это время сказочно разбогател. Все забыли
Поднимут пенсии за день перед выборами, и дурни проголосуют.
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Почти 2 млрд грн - именно такую ​​сумму заплатили граждане, совершившие таможенное оформление своих автомобилей с иностранной регистрацией, с 25 ноября 2018 года по 15 января 2019Источник: https://censor.net.ua/n3106819
Странно, за 2 месяца получено 2 млрд, а потом еще за месяц сразу 9 млрд.
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Напоминает совок, когда по планам пятилетки, надо больше 100% нарисовать.
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У пэти от страха вылететь совсем крыша уехала？ во дурак, чем он хвастается？
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А планировали что получат с этого 1 миллиард...получили более чем в 10 раз больше...
Это явный успех...
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А че ты урод ольгинский радуешься? Что Вальцман ограбил народ? Даже кацапы не радуются что на Рашке Ху*ло подымает налоги и цены.
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Вот и чудненько. Скупой платит дважды. Жлоб трижды. ЕвроБляди по льготному. Пока по льготному.
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а скупой это кто? Тот, кто привинчивает колеса к корейскому непотребу и, пользуясь служебным положением, выбивает себе преференции как "отечественному производителю"?
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А Гнойсман и Вальцман которые не заплатили за растаможку ни копейки скупые или жлобы?
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В 19-20 годах пик выплат по долгам МВФ. Можно было бы легко получить эти деньги, если ликвидировать коррупционные потоки на таможне и в госпредприятиях. Но вы же понимате - коррупция наше национальное достояние и ее трогать никто не позволит. Поэтому они взялись доить всех пересичных, у кого завалялось хоть немножко денег. Начали с бляхеров - по их логике если есть машина за 3-5 тысяч баксов, значит ты богач и должен платить.
Сейчас подобрались до IT. Социальный министр Рева (тот что в костюм не влазит), подал ******** законопроект, позволяющий трудовым инспекторам шмонать IT компании и облагать огромными штрафами. Подключили фабрику троллей, которая использует тот же прием, что и с бляхерами - клеймит, обличает, поливает грязью, изображает "возмущенных граждан". Основной мессидж - учителя и врачи платят все налоги, а антисоциальные мерзавцы-айтишники уклоняются.
Ну и третим номером, вспомните мои слова, пойдут заробитчане. Это самая большая группа людей, у которых водятся деньги. Теоретически можно ждать запрета на выезд за границу, если не уплатил родной державе положенную дань с доходов, которые получил в Польше.
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Угараю с зрадабляхеров. Начиналось все примерно так: "Да нифига этому праклятому Пороху, никто платить не будет,шиш ему,а не растаможка " Потом было так:" У ха ха ха, растаможили всего 30 тысяч,да это капля в море,ведь в Украине 3 миллиарда блях". А теперь вот так:" Вы шо идиоты? Нафига вы столько денег несете этим барыгам? Да я свою ласточку, лучше под пресс пущу" Власники автомобілів на єврономерах уже сплатили до бюджету 11,3 млрд грн, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8086
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поступит еще может с поллимона и все, давай досвиданья!
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Это все евробляхеры виноваты, что экономика в Украине не такая как пэтя обещал, мало машин завезли((
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Владельцы автомобилей на еврономерах которых Петя вынудил собрать по 3-6тыс. у.е. на растаможку, мечтают проголосовать за Петю.
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Следущая фишка Пети возвращение техосмотра. ******* уже начали подготавливать народ к етой новости. Петя мало того что работает на Рашку так еще и ненавидит украинцев.
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ну хто б ще міг ощасливити такою новиною як не президент - який начебто по закону немає до цього ніякого відношення)))
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Придумують нові схеми,як обдерти народ...Обкатали на комунальних платежах...Мовчать...А тепер з "євробляхерів" зняли гроші,причому бандитським медодом,поставивши їх в умови або плати або віддай - і подають то як досягнення і перемогу...Потім ще якусь категорію населення обчистять,ще одну...Мають десять років,поки не підросте нове покоління,здатне замутити новий Майдан...
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВладельцы автомобилей на еврономерах уже уплатили в бюджет 11,3 млрд грн, - Порошенко
 
 
 
 
 
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