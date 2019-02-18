 Контрабандная поставка в Украину психотропных веществ блокирована в Одессе, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Во время осмотра транспортного средства, прибывшего из Турции в Черноморский морской порт через паромную переправу, правоохранители обнаружили партию контрабандных наркосодержащих веществ. Водитель, гражданин Украины, скрыл в технологических полостях грузовика пакет из полутора тысячами ампул.
По результатам проведенного экспресс-анализа установлено, что обнаруженные препараты содержат сильнодействующее вещество - прекурсор "псевдоэфедрин", который используется для изготовления наркотических средств и запрещен к свободному обращению.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия".
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