 Контрабандная поставка в Украину психотропных веществ блокирована в Одессе, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Во время осмотра транспортного средства, прибывшего из Турции в Черноморский морской порт через паромную переправу, правоохранители обнаружили партию контрабандных наркосодержащих веществ. Водитель, гражданин Украины, скрыл в технологических полостях грузовика пакет из полутора тысячами ампул.

По результатам проведенного экспресс-анализа установлено, что обнаруженные препараты содержат сильнодействующее вещество - прекурсор "псевдоэфедрин", который используется для изготовления наркотических средств и запрещен к свободному обращению.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия".

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