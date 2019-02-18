EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия
  488  7
Все про:наркотики (1462) Одесса (5336) СБУ (13233)

 Контрабандная поставка в Украину психотропных веществ блокирована в Одессе, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с пограничниками и таможенниками блокировали в Одесской области контрабанду психотропных к нашей стране.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Во время осмотра транспортного средства, прибывшего из Турции в Черноморский морской порт через паромную переправу, правоохранители обнаружили партию контрабандных наркосодержащих веществ. Водитель, гражданин Украины, скрыл в технологических полостях грузовика пакет из полутора тысячами ампул.

По результатам проведенного экспресс-анализа установлено, что обнаруженные препараты содержат сильнодействующее вещество - прекурсор "псевдоэфедрин", который используется для изготовления наркотических средств и запрещен к свободному обращению.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия".

Также смотрите: Правоохранители обнаружили в Кривом Роге лабораторию, в которой изготавливали наркотики пяти видов, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Контрабандная поставка в Украину психотропных веществ блокирована в Одессе, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3112325
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а мер города, голосует за кого????
угадайте с 2-х раз...
 показать весь комментарий
 
Труха разблокирует. На выборы ляксеичу ))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКонтрабандная поставка в Украину психотропных веществ блокирована в Одессе, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх