 Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО. Куда - неизвестно, - правозащитники

Как сообщает Крымская правозащитная группа, ни жена Балуха, ни его адвокат не знают, куда перевели украинца, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Наталья Балух сегодня привезла мужу передачу, но ей сообщили, что его там уже нет.

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Адвокат Балуха сейчас выясняет, где находится его подзащитный, а также причину этапирования.

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Напомним, так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен). Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который вывесил во дворе дома.

Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него. В итоге, оккупанты приговорили украинского активиста Балуха к 5 годам колонии по второму уголовному делу.