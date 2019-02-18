EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
  795  8
Все про:музей (500) Нидерланды (802) Петренко Павел (710)

 Суд в Нидерландах рассмотрит апелляцию по "скифскому золоту" 11-12 марта, - Петренко

В Нидерландах суд 11-12 марта рассмотрит апелляцию на решение о возвращении "скифского золота" Украине.

Об этом сказал министр юстиции Павел Петренко в комментарии журналистам в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"11-12 марта текущего года будет слушание в апелляционной инстанции. Мы имеем четкую юридическую позицию. Я буду представлять интересы правительства в этом процессе. И очень рассчитываю, что это будет очередное решение в пользу Украины в юридической войне с государством-агрессором", - заявил Петренко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Античность не пережила российских оккупантов: в Керчи рухнули колонны на руинах Пантикапея. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Он отметил, что сейчас "скифское золото" остается на территории Нидерландов. "Мы выиграли первую инстанцию в Амстердаме, где суд признал, что все ценности являются украинскими", — напомнил министр юстиции.

Как сообщалось, коллекцию "скифского золота" вывезли из Крыма на выставку в музей в Амстердаме еще до оккупации полуострова Россией. Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение было вынесено на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции. В данном случае это — Украина.

Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки "Крым - золотой остров в Черном море".

Источник: https://censor.net.ua/n3112323
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ровно 100 лет назад, защищать Украину от большевиков, вышли украинские студенты, которые практически все погибли в бою. Но до сих пор, никто, не сказал что героически погибшим студентам, пришлось искупать кровью тупость и продажность своих родителей и своего народа. Когда я смотрю на сегодняшнее поколение студентов, которые, во время войны хотят выбирать бениного клоуна на пост главнокомандующего. Клоуна, который мечтает ползать на коленях перед путиным. Мне просто хочется сказать таким студентам - Позор вам ребята. Вы не знаете истории своей страны. Не знаете истории об украинских студентах, которыми сегодня, являетесь вы.
 показать весь комментарий
 
 
Выборы покажут, кто на самом деле клоун.
 показать весь комментарий
 
зачем подавать аппеляцию
если суд мы выиграли? Суд у Нідерландах розгляне апеляцію щодо "скіфського золота" 11-12 березня, - Петренко - Цензор.НЕТ 3666
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А ТАМ ИХ ЕЩЕ НЕ ПОДДЕЛАЛИ !?)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд в Нидерландах рассмотрит апелляцию по "скифскому золоту" 11-12 марта, - Петренко
 
 
 
 
 
 вверх