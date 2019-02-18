 Суд в Нидерландах рассмотрит апелляцию по "скифскому золоту" 11-12 марта, - Петренко

Об этом сказал министр юстиции Павел Петренко в комментарии журналистам в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"11-12 марта текущего года будет слушание в апелляционной инстанции. Мы имеем четкую юридическую позицию. Я буду представлять интересы правительства в этом процессе. И очень рассчитываю, что это будет очередное решение в пользу Украины в юридической войне с государством-агрессором", - заявил Петренко.

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Он отметил, что сейчас "скифское золото" остается на территории Нидерландов. "Мы выиграли первую инстанцию в Амстердаме, где суд признал, что все ценности являются украинскими", — напомнил министр юстиции.

Как сообщалось, коллекцию "скифского золота" вывезли из Крыма на выставку в музей в Амстердаме еще до оккупации полуострова Россией. Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение было вынесено на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции. В данном случае это — Украина.

Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки "Крым - золотой остров в Черном море".