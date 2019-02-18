 Порошенко уволил кандидата в президенты Смешко с должности своего внештатного советника. ДОКУМЕНТ

Указ об этом опубликовали 18 февраля "Українські новини", сообщает Цензор.НЕТ.

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Документ датирован 14 января.



"Освободить Смешко Игоря Петровича от выполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)", - сказано в указе.



Причина решения не указана.