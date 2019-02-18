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 Порошенко уволил кандидата в президенты Смешко с должности своего внештатного советника. ДОКУМЕНТ

Президент Украины Петр Порошенко освободил от должности своего внештатного советника кандидата в президенты, бывшего главу Службы безопасности Украины Игоря Смешко.

Указ об этом опубликовали 18 февраля "Українські новини", сообщает Цензор.НЕТ.

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Документ датирован 14 января.

"Освободить Смешко Игоря Петровича от выполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)", - сказано в указе.

Причина решения не указана.

Порошенко уволил кандидата в президенты Смешко с должности своего внештатного советника 01

Источник: https://censor.net.ua/n3112322
 
 
 Топ комментарии
 
Шуры -муры непроходного с таким же ))
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Просто другой дармоед теперь и за него жрать будет ))
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Ясен пень, что не может один кандидат быть советником у другого кандидата!
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Просто другой дармоед теперь и за него жрать будет ))
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Ясен пень, что не может один кандидат быть советником у другого кандидата!
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Как выборы, так один барыга другого знать не знает, в глаза никогда не видел. Клоуны....
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Всякой мелюзги путается под ногами много...
а ОН - один!...
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Смешко - это был человек Горбулина, а теперь - Медведчука. Поэтому все дальнейшие назначения в СБУ, которые производил Смешко, связаны с усилением контроля над службой со стороны Медведчука.
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поздно спохватился, раньше надо было, а так - спалил смешка
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Народ,поделитесь если можно,на кого "ставить". Цікавить ваша думка. ЧасУ залишилось зомсім мало. А у мене,наприклад, з 44х тільки два,але вони, на жаль не прохідні....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко уволил кандидата в президенты Смешко с должности своего внештатного советника. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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