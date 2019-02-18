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 Политика Украины
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 "Это только начало", - Елисеев о согласованном ЕС "азовском пакете" санкций против РФ

Международные партнеры Украины во время Мюнхенской конференции по безопасности поддержали идею о том, что цена российской агрессии должно постоянно расти, завили в АП.

Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что Украина будет работать над расширением принятого Советом ЕС "азовского пакета" санкций против РФ. Об этом Елисеев сообщил на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Для нас принципиально важно, что известный керченский акт российской агрессии еще больше консолидировал международную поддержку, поэтому говорили и обсуждали так называемый "азовский пакет" санкций и, как следствие, наши партнеры и США, и ЕС были едины, что такой пакет санкций должен быть принят", - заявил он.

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По его словам, международные партнеры Украины во время Мюнхенской конференции по безопасности поддержали идею о том, что цена российской агрессии должна постоянно расти. "Как раз наше участие в конференции (в Мюнхенской конференции по безопасности. - Ред.) совпало с тем, что ЕС готовился к заседанию Совета министров ЕС, которое сегодня состоялось, и я хотел бы сказать, что принципиально важно, что наконец ЕС после определенной паузы принял важное решение о новом пакете санкций - так называемом "азовском", - отметил Елисеев.

"Это только начало. Мы на этом не будем останавливаться и, я думаю, что мы будем работать дальше с тем, чтобы "азовский пакет" наполнялся содержанием и расширялся, и усиливался", - подчеркнул он.

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Ранее в понедельник глава МИД Дании Андерс Самуэльсен заявил, что ЕС достиг политических договоренностей ввести так называемые "азовские" санкции в отношении России за атаку в районе Керченского пролива на украинские корабли с последующим их захватом и пленением моряков, технический процесс утверждения решения займет несколько дней.

Источник: https://censor.net.ua/n3112319
 
 
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Есть у революции начало,нет у рефолюции конца ? Как то по шоколадному звучит ))
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Ниочем, но надо же оправдаться за никчемные санкции, дескать мы еще поднажмем и тогда такое введут.))
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Уж лучше бы европейцы не позорились с такими санкциями.
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завили в АП(с)

шо они там завили?) кучеры гаранту?))
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Это пока - цветочки. Ягодки будут впереди. Ожидание смерти страшнее самой смерти.
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Мда,если б я мог прожить лет триста - можно было бы и подождать.
А так - это просто ни о чем
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эвросаюз заседал 2 месяца - разбирался кто расстрелял укр карабли,
чтобы дать сакции.

разобрались -
дали персональные сакции против корабельного кота.

генсек нато подствердил - сакцыи персональные (для кота) возымеют эффэкт.

но попозжее.
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Це просто знущання над Україною. На пряму військову агресію кацапів "демократична європа, яка дотримується всіх чеснот" , яка допомагає в будівництві керченського мосту, яка будує північний потік 2, накладає санкції персональні, питання на кого, на шісток які стріляли чи на оточення путлера. А наші великі дипломати подають це як велику перемогу і єднання європи навколо проблем України а саме нападу агресора в Азовському морі. Просто обьражає що нас сприймають як повних дурнів, які не вміють думати.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это только начало", - Елисеев о согласованном ЕС "азовском пакете" санкций против РФ
 
 
 
 
 
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