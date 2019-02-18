 НАБУ открыло дело против ГПУ из-за закупки автомобилей вопреки запрету Кабмина, - "Bihus.info"

Об этом сообщает проект "Bihus.info", информирует Цензор.НЕТ.
Журналисты-расследователи в ноябре 2018 года выяснили, что Генпрокуратура в 2016–2018 годах закупила 19 новых автомобилей (преимущественно, Toyota Corolla). Общая стоимость покупки составила около 13 млн гривен.
Но в это время действовало постановление Кабмина, запрещавшее подобные закупки. В Генпрокуратуре постановление сочли противоречащим Закону "О прокуратуре" и решили не выполнять.
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По состоянию на ноябрь 2018 года автопарк ГПУ был крупнейшим в истории этого органа и составлял 103 автомобиля, добавляют журналисты.
Сотрудники "Bihus.info" передали эту информацию в НАБУ еще в конце 2018 года, но там отказались зарегистрировать криминальное производство.
Тогда журналисты обратились в Соломенский суд столицы, и тот обязал НАБУ открыть дело.
Теперь действия ГПУ расследуют по статье 210 ч. 2 Уголовного кодекса – нецелевое использование бюджетных средств в особо крупных размерах.
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а есчё кум...
если красиво завернуть
будет то же самое только от петра алексеевича
закрыли министра мвд
за то что он вне очереди выделил квартиру своему водителю
имхо это был пик борьбы коррупции в Украине
их реально сажали Карл!))
сыдыть кОмар на дубочку...
**** муху в холодочку...
сам ***... сам....
налэтила витер-буря...
Комара с той муху здуло
впав, лэжить...
вошел в должность, открыл дверь
а там все свои
... а у психов сичас - мёртвый час....
гульнуть - выпить - в тюрму...
романтика...
кто посадит Югика
Ну що реформував ГПУ не юрист, політик і просто "порядна" людина?