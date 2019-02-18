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Все про:НАБУ (2595) ГПУ (9015) уголовное дело (2267)

 НАБУ открыло дело против ГПУ из-за закупки автомобилей вопреки запрету Кабмина, - "Bihus.info"

Национальное антикоррупционное бюро проверит, законно ли Генпрокуратура закупила 19 автомобилей в период, когда действовал запрет Кабинета министров на подобные закупки. Расследование открыли по статье "Нецелевое использование бюджетных денег в особо крупных размерах".

Об этом сообщает проект "Bihus.info", информирует Цензор.НЕТ.

Журналисты-расследователи в ноябре 2018 года выяснили, что Генпрокуратура в 2016–2018 годах закупила 19 новых автомобилей (преимущественно, Toyota Corolla). Общая стоимость покупки составила около 13 млн гривен.

Но в это время действовало постановление Кабмина, запрещавшее подобные закупки. В Генпрокуратуре постановление сочли противоречащим Закону "О прокуратуре" и решили не выполнять.

Читайте на Цензор.НЕТ: Судья Печерского райсуда Карабань предоставил ГПУ неограниченный доступ ко внутренним документам редакции издания "Новое Время". ДОКУМЕНТ

По состоянию на ноябрь 2018 года автопарк ГПУ был крупнейшим в истории этого органа и составлял 103 автомобиля, добавляют журналисты.

Сотрудники "Bihus.info" передали эту информацию в НАБУ еще в конце 2018 года, но там отказались зарегистрировать криминальное производство.

Тогда журналисты обратились в Соломенский суд столицы, и тот обязал НАБУ открыть дело.

Теперь действия ГПУ расследуют по статье 210 ч. 2 Уголовного кодекса – нецелевое использование бюджетных средств в особо крупных размерах.

Также на Цензор.НЕТ: ГПУ отказывается передавать в НАБУ дело о получении по заниженной цене лицензии на добычу газа компанией, подконтрольной окружению Порошенко, - "Схемы". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3112317
 
 
 Топ комментарии
 
Опять Югика посадят, туда ему и дорога, тысячелетнюю пускай с собой захватит.
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Любить Юлик жити на широку ногу, за рахунок держави...
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юра... шож ты петралексеича подставляешь????
а есчё кум...
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Югика посодют опять?) Ириша, на старт, ступа готова?
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Ты забыл, как зовут твоего хозяина, жополиз?))
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нет я помню как зовут твоего... лалалалалалалала....
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Ху@ло это партнер твоего хозяина, жополиз.))))
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ну я не знаю как ты мог видеть такие подробности с языком и жопой я так предполагаю свечку держал...
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У Пети есть жополизы, которые с удовольствием ему подержат свечку.
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я понял что ты и был свечкой на этой встречи...
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тебе виднее ты же её коментатор...
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если красиво завернуть
будет то же самое только от петра алексеевича
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когда то в одной стране
закрыли министра мвд
за то что он вне очереди выделил квартиру своему водителю
имхо это был пик борьбы коррупции в Украине
их реально сажали Карл!))
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кОмар...
сыдыть кОмар на дубочку...
**** муху в холодочку...
сам ***... сам....
налэтила витер-буря...
Комара с той муху здуло
впав, лэжить...
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Опять Югика посадят, туда ему и дорога, тысячелетнюю пускай с собой захватит.
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неужели опять посадят. От не везет человеку.
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белые придут-садят, красные придут снова садят НАБУ открыло дело против ГПУ из-за закупки автомобилей вопреки запрету Кабмина, - "Bihus.info" - Цензор.НЕТ 9946
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Почему Рева молчит что у пгокугогов жопец не влазит в Ланос от интенсивной работы ? НАБУ открыло дело против ГПУ из-за закупки автомобилей вопреки запрету Кабмина, - "Bihus.info" - Цензор.НЕТ 8739
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оказывается и гении могут ошибаться
вошел в должность, открыл дверь
а там все свои
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алкаголики - чистят ролики....
... а у психов сичас - мёртвый час....
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Любить Юлик жити на широку ногу, за рахунок держави...
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гульнуть - выпить - в тюрму...
гульнуть - выпить - в тюрму...
романтика...
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как открыли так и закроют проверено 5 лет уже((((((
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Не наговаривай, у югика цырроз, он не пьйот😀
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Пакуй,юрасик,чумаданы.А то при новом президенте "готовсь на посадку".
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По состоянию на ноябрь 2018 года автопарк ГПУ был крупнейшим в истории этого органа и составлял 103 автомобиля, добавляют журналисты...

Ну що реформував ГПУ не юрист, політик і просто "порядна" людина?
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ну ты , карабань, крут...попер на кума "самого"...значит и ты уже знаешь будущее...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНАБУ открыло дело против ГПУ из-за закупки автомобилей вопреки запрету Кабмина, - "Bihus.info"
 
 
 
 
 
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