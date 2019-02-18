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Все про:Киевская область (1621) нападение (1689) Нацполиция (8940) разбой (221)

 Злоумышленник на Киевщине инсценировал обморок, чтобы напасть с ножом и обокрасть пришедшего на помощь мужчину. ФОТО

34-летний житель Хмельницкой области совершил разбойное нападение в селе Хотяновка Киевской области. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения, скрыв в одежде кухонный нож, лег на проезжей части дороги и притворился, что ему плохо.

Об этом со ссылкой на полицию Киевщины сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, поздно вечером житель села Хотяновка возвращался домой на такси и увидел, что посреди дороги кто-то лежит. Когда он вышел из машины и наклонился, чтобы помочь, вор тут же напал на него с ножом. Нанеся резаные раны височной части головы, лица, нападающий открыто похитил мобильный телефон у потерпевшего, после чего скрылся в неизвестном направлении. Водитель такси в это время вызвал полицию.

Злоумышленник на Киевщине инсценировал обморок, чтобы напасть с ножом и обокрасть пришедшего на помощь мужчину 01

На место происшествия сразу прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции, полиция охраны и следственно-оперативная группа Вышгородского отдела полиции. Полицейские задержали злоумышленника на одной из улиц села. У него были обнаружены и изъяты вещественные доказательства: кухонный нож и похищенный мобильный телефон.

Источник: https://censor.net.ua/n3112313
 
   
 Топ комментарии
 
Ублюдки все больше и больше делают, что бы отбить желание помогать тем кто попал в слосложную ситуацию Злоумышленник на Киевщине инсценировал обморок, чтобы напасть с ножом и обокрасть пришедшего на помощь мужчину - Цензор.НЕТ 8901
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Этому придурку в задницу нож и там прокрутить. Садить лет на 10 и заставлять пахать таких.
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Какая же это кража? Вооруженный грабеж, а то и разбой.
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Этому придурку в задницу нож и там прокрутить. Садить лет на 10 и заставлять пахать таких.
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Ублюдки все больше и больше делают, что бы отбить желание помогать тем кто попал в слосложную ситуацию Злоумышленник на Киевщине инсценировал обморок, чтобы напасть с ножом и обокрасть пришедшего на помощь мужчину - Цензор.НЕТ 8901
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Так же поступают и мнимые инвалиды-нищие.
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В Киеве сейчас популярно "помогите на билет домой". Ну и реально может человек попасть в такую ситуацию и я бы помог такому. Но блин сколько разводняка...
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Разводняка 99.9%. У меня соседка устроилась работать в фирму по сбору помощи больным детям (из серии 10 лет собираем на лечение 6-летнему Жене). Так она там серьезный тренинг проходила, как, когда, что, каким тоном говорить. Естественно, все на процентах.
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Ага. Знакомая когда-то хотела по волонтерить, так ей сказали, что 200грн нам, остальное тебе. На ее вопрос о том, что разве это не волонтерка, а отбивание денег, ей тупо ржали в лицо. Понятно развернулась и ушла
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Какая же это кража? Вооруженный грабеж, а то и разбой.
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Игорь Хирскл, напевно, у тебе не все гаразд з головою, до чого тут Насіров?
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Степакина,сама голову проверь. Насиров тоже в обморок падал. Люсьена )) Реально проверь ))
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У нього під ліжком ховається Насіров, але не всі можуть це бачити.
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ХАтетел искуссственое вдыханийо "рот в рот" , а тут мужик..
🤗
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Тобто ви повністю розумієте його бажання Злоумышленник на Киевщине инсценировал обморок, чтобы напасть с ножом и обокрасть пришедшего на помощь мужчину - Цензор.НЕТ 3301
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как кацапа оказался в селе под Киевом? Злоумышленник на Киевщине инсценировал обморок, чтобы напасть с ножом и обокрасть пришедшего на помощь мужчину - Цензор.НЕТ 7006
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Хорошо, что задержали тварь. Все-таки есть Бог на свете!
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блюзнірство!!! за таке тра' на палю скотиняку
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За такой креатив нужно двойной "поощрительный" срок присудить, чтоб другим неповадно было. А то из-за таких падл и нормальному человеку в беде никто не захочет помочь. Как много дерьма носит эта планета. Грустно.
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Всё ворованное они сносят в сеть ломбардов, и тут же получают хоть небольшие но деньги. Сеть эта принадлежит мужу Тимошенко. Пора бы запретить это кодло скупщиков краденного. Для карманных и квартирных воров стимул воровать электронику сразу пропадёт, потому что что бы сбыть ворованное надо будет сильно повозиться.
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закон об оружии отсутствует...а так хрен бы он повыкобеливался
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗлоумышленник на Киевщине инсценировал обморок, чтобы напасть с ножом и обокрасть пришедшего на помощь мужчину. ФОТО
 
 
 
 
 
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