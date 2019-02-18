 На следующей неделе в порт Одессы зайдут корабли НАТО, - Климкин

Об этом Климкин сообщил журналистам в Брюсселе после министерского заседания "Друзья Украины в ЕС + Украина" на уровне глав внешнеполитических ведомств государств-членов Европейского Союза, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Очень хорошие дискуссии в трансатлантическом контексте между Европейским Союзом и Соединенными Штатами, которые происходили на прошлой неделе, состоялись в Мюнхене. Кстати, на следующей неделе будет визит кораблей в Одессу", – сказал Климкин.

Читайте на Цензор.НЕТ: Порошенко и Столтенберг обсудили закрепление курса в НАТО в Конституции Украины и усиление помощи ВМС

"И там, кстати, Европейский Союз тоже будет играть свою роль, и даже в этом у нас есть очень четкое ощущение трансатлантической солидарности", – добавил глава МИД.

Напомним, ранее министр обороны Полторак пообещал, что НАТО в этом году существенно активизирует военное присутствие в Черном море. По его словам, корабли постоянных морских группировок НАТО и их союзников будут заходить в Черное море каждый месяц.

Также на Цензор.НЕТ: Структура управления ВСУ будет приближена стандартам НАТО: количество должностей старшего офицерского состава уменьшится