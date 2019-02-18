 На следующей неделе в порт Одессы зайдут корабли НАТО, - Климкин

Об этом Климкин сообщил журналистам в Брюсселе после министерского заседания "Друзья Украины в ЕС + Украина" на уровне глав внешнеполитических ведомств государств-членов Европейского Союза, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Очень хорошие дискуссии в трансатлантическом контексте между Европейским Союзом и Соединенными Штатами, которые происходили на прошлой неделе, состоялись в Мюнхене. Кстати, на следующей неделе будет визит кораблей в Одессу", – сказал Климкин.
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"И там, кстати, Европейский Союз тоже будет играть свою роль, и даже в этом у нас есть очень четкое ощущение трансатлантической солидарности", – добавил глава МИД.
Напомним, ранее министр обороны Полторак пообещал, что НАТО в этом году существенно активизирует военное присутствие в Черном море. По его словам, корабли постоянных морских группировок НАТО и их союзников будут заходить в Черное море каждый месяц.
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и совместные учения проводили
четкое ощущение у него есть)
Іспанська газета "La Razon" приголомшена поведінкою українського посла Анатолія Щербини
18.02.2019, 15:08 • 976 • 1
Не дивлячись на те, що в Україні правовий хаос, розквіт корупції, Порошенко мріє про другий термін.
Дуже часто події, які відбуваються в Україні, не піддаються ніякій логіці. Логіка проглядається тільки тоді, коли усвідомлюєш, що при владі в Україні вороги України. Але ті, хто живе в Україні, від постійного владного смороду "принюхались" і все менше протестують, все менше реагують, так як сморід стоїть постійно. Але якби ж той владний сморід затримувався на кордонах України і не розповсюджувався далі. Але шила у мішку довго не сховаєш. І порошенківський сморід вже дійшов до Іспанії.
Чому порошенківський? Тому що ті посли, які представляють за кордоном Україну, поставлені Порошенком. Ось у чому справа.
Впливова іспанська газета "La razon" надрукувала сьогодні статтю під назвою "El monumento a "Franco" que Madrid ve con buenos ojos...pero el embajador ucraniano rechaza". Gonzalo Nuñez, автор статті, розповідає про те, що історію, яку він описує, можна було б вважати водевілем з закрученим сюжетом, з несподіваними поворотами, з абсурдними ситуацями та пародією. Але, на жаль, історія є реальною.
Йдеться про те, що Асоціація українців Іспанії і українська громада Мадриду, яка налічує близько 20 тисяч українців, виступили з ініціативою спорудити у Мадриді пам'ятник Іванові Франку з нагоди 100-річчя від дня смерті великого українця. Свою ініціативу українська діаспора підкріпила тим, що Іван Франко популяризував іспанську літературу в Україні, переклав на українську Дон Кіхота, вважав, що Кальдерон, Лопе де Вега, Сервантес знаходяться на тому ж рівні, що й Шекспір.
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Франко разом з Т. Шевченко, Л Українкою є найвідомішими класиками української літератури. Влада Мадриду з розумінням поставилась до ініціативи українців. Іспанцям здалось важливим, що поет Франко з далекої східно-європейської країни створив ланцюжки, які з'єднали два народи, дві культури.
Андрій Якубів - молодий українсьий науковець, який є основним двигуном цього проекту, розповів, що ще у 2017 році інформація була надана Cristina Cifuentes - тодішній президентці Мадриду. Президентка схильно поставилась до проекту і звернулась до алкальдеси - голови Мадриду Manuela Carmena з проханням посприяти проекту українців.
Здавалось, що питання мало вирішитись позитивно. Тим більше, що іспанська сторона мала тільки надати дозвіл і вказати місце установлення пам'ятника. Все решта мало робитись коштом української діаспори. А сам пам'ятник вже був виготовлений і знаходився у Трускавці. Пам'ятник був подарований цьому пректові. Всі вже чекали щасливого завершення історії, коли загроза прийшла з неочікуваного боку.
Звідки? Від посла України в Іспанії Анатолія Щерби. Окрім деяких незначних зауважень, посол запереживав, що Івана Франка іспанці переплутають з диктатором ФрАнко. Тема диктатора ФрАнко зараз є дуже актуальною у іспанських ЗМІ з-за того, що з подачі діючого прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса диктатора ФрАнко збираються переховати зі заменитої Долини загинувших героїв Іспанії у інше місце, так як багато іспанців вважають, що ФрАнко не заслужив покоїтись там, де поховані герої Іспанії.
І наш посол замість того, щоб сприяти такій гарній ініціативі українців, замість того, щоб полегшити, замість того, щоб з гідністю репрезентувати Україну за кордоном, почав ставити палки у колеса.
Як сказав Андрій Якубів, Анатолій Щерба діє згідно радянських методів, тому що інших він не знає. Діяльність Анатолія Щерби оскаржена у Міністерстві закордонних справ України.
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У той час, коли Росія популяризує багато українських здобутків за кордоном як власних, у той час коли світ так мало знає про Україну, посол України ганьбить українців за кордоном.
І якщо іспанці вже знають про корупцію Порошенка, знають про бійки нашій Раді, то тепер іспанці ще будуть знати, що посли України є ворогами України. Виходить, що не тільки росіян не можна осягнути розумом, багатьох українців при владі також. Але якщо зрозуміти, що при владі в Україні - вороги України, то тоді пазли складаються гарно.
Порошенка треба міняти. Українцям потрібен український президент.
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Олена КОСЕНКО для UAINFO
Алеж думаю зрадовілам воно сподобається,бо вони співають теж саме, то бачьте з якої країни смердючий вітер дмухає. Цей пііт зветься Няшка ,от ії усім какашка.