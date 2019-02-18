 Это будут персональные санкции, - Климкин об "азовских" санкциях против РФ

Об этом в понедельник во время встречи с журналистами по итогам неформальной встречи с министрами иностранных дел ЕС рассказал руководитель внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что подробно о санкциях уже завтра расскажет высокий представитель ЕС Могерини по итогам заседания Совета министров иностранных дел ЕС.

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"Я, конечно, видел, какие это будут санкции. Это будут персональные санкции. Но объявлять о них будет она (Могерини). Дискуссия о возможных других мероприятиях продолжается, она продолжается и здесь, на уровне Европейского Союза, она продолжается и с отдельными странами -членами ЕС ... Нам будет лучше, чтобы ограничили доступ для российских судов (в европейские порты. - Ред.). Здесь тоже есть идеи. Это также обсуждается. Но когда будут введены ... Я так понимаю, что решение вступит в силу через несколько недель, а какое именно - скажет Могерини. Мы все же таки пока не являемся членами Европейского Союза", - отметил Климкин.

Ранее в понедельник глава МИД Дании Андерс Самюэльсен заявил, что ЕС достиг политических договоренностей ввести так называемые "азовские" санкции в отношении России за атаку в районе Керченского пролива на украинские корабли с последующим их захватом и пленением моряков, технический процесс утверждения решения займет несколько дней.