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 Политика Украины, За рубежом
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 Это будут персональные санкции, - Климкин об "азовских" санкциях против РФ

Евросоюз и его отдельные страны-члены продолжают обсуждение ограничительных мер против России в связи с агрессией в Азовском море.

Об этом в понедельник во время встречи с журналистами по итогам неформальной встречи с министрами иностранных дел ЕС рассказал руководитель внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что подробно о санкциях уже завтра расскажет высокий представитель ЕС Могерини по итогам заседания Совета министров иностранных дел ЕС.

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"Я, конечно, видел, какие это будут санкции. Это будут персональные санкции. Но объявлять о них будет она (Могерини). Дискуссия о возможных других мероприятиях продолжается, она продолжается и здесь, на уровне Европейского Союза, она продолжается и с отдельными странами -членами ЕС ... Нам будет лучше, чтобы ограничили доступ для российских судов (в европейские порты. - Ред.). Здесь тоже есть идеи. Это также обсуждается. Но когда будут введены ... Я так понимаю, что решение вступит в силу через несколько недель, а какое именно - скажет Могерини. Мы все же таки пока не являемся членами Европейского Союза", - отметил Климкин.

Ранее в понедельник глава МИД Дании Андерс Самюэльсен заявил, что ЕС достиг политических договоренностей ввести так называемые "азовские" санкции в отношении России за атаку в районе Керченского пролива на украинские корабли с последующим их захватом и пленением моряков, технический процесс утверждения решения займет несколько дней.

Источник: https://censor.net.ua/n3112306
 
 
 Топ комментарии
 
Это не санкции а смех просто, поражение украинского МИДа и лично Климкина.
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Персональные санкции - это херня.
Сегодня начальник ФСБ - Иванов, завтра поставили Петрова.
То есть, ЕС так ничего и не выдавил из себя? Их всё устраивает?
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Да какой начальник ФСБ, там будут 8 обычных погранцов которым на это плевать.
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персональні санкції!!!! Перемога потужної дипломатії!!!
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Персональные санкции - это херня.
Сегодня начальник ФСБ - Иванов, завтра поставили Петрова.
То есть, ЕС так ничего и не выдавил из себя? Их всё устраивает?
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Да какой начальник ФСБ, там будут 8 обычных погранцов которым на это плевать.
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когда тебе бедного побьют - мы тут тебя же и обвиним - ну шо ты такой - даже сдачи дать не смог))
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Как и все здравомыслящие люди ожидали. Как и я написал, когда случился захват. Но порохоботы кукарекали на перевес, что моряков отпустят и рашка развалиться из-за этого инцидента, а санкции введуть чуть ли не до отключения свифта.
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Какой же позорный позор,что Украина до сих пор торгует с убийцами украинского народа. Сколько людей погибло с начала войны, сколько сейчас в кацапском плену томится, а наши торгаши сотрудничают с агрессором как ни в чем ни бывало. Где мораль, где совесть, животные?
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Это будут персональные санкции, - Климкин об "азовских" санкциях против РФ - Цензор.НЕТ 6081
жесткая озабоченность
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Теперь кацапы в ответку в два раза больше сыров давить будут "Дави его бл@дь!" Это будут персональные санкции, - Климкин об "азовских" санкциях против РФ - Цензор.НЕТ 6991
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Опупеть! Персональные санкции ЕС против русских матросов
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Это не санкции а смех просто, поражение украинского МИДа и лично Климкина.
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Короче, нужно рассчитывать только на себя. Европозорники е.аные.
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Тобто, ніякі, як завжди. Як персональні санкції можуть вплинути на якогось російського капітана, який не має ніяких зв'язків зі США та ЄС, і не збирається туди їхати? (їм по службі не можна)
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А разве не удар по рашке то что капитан Иванов не сможет слетать в Париж попить кофе круасанами?))
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Как сказал классик, летать кофе пить надо в Братиславу. Париж - это для быдла.
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Украину сможет защитить - только ее армия и флот - на вооружении которых будут крылатые ракеты средней дальности, с ядерными боеголовками,украинского производства - точка))
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Да никто не даст делать ракеты с ЯО, не зря всего несколько стран могут себе это позволить.
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носители ,я за ракеты пишу - уже сделали ,ограничения снимут и все - осталось только боеголовка - но технология ,причем различная не куда не делась - не чего выдумывать не надо - максимум год и все))))
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Пока единственный носитель это разве что сброс с самолета.))
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Старшего помощника младшего боцмана Российской ********* не пустят в ЕС. И это фигня, что он туда и сам не поедет. И дети его не поедут. Главное, что по всей строгости и совести стран ЕС.
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могеріні обіцяла: не відкривайте вогонь у відповідь, порушуйте статут і присягу і я вас захистю: завтра вас звільнять, а кацапам закриють порти і свіфт? в криму не могли, бо не було армії, сбу і ще чогось... тепер все саме потужне і переможне, але нехай спочатку європа, сша кацапів приб'ють, а ми зробимо контрольний...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто будут персональные санкции, - Климкин об "азовских" санкциях против РФ
 
 
 
 
 
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