 В России сорвали суд над Павлом Грибом, на котором врач из Украины должен был рассказать о его состоянии здоровья

Отец подсудимого, Игорь Гриб, считает это свидетельством того, что срыв судебного заседания был спланирован заранее. Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Две минуты. Столько времени заняло "судебное заседание" 18 февраля в деле Павла. Судья открыл его и сразу закрыл. На нем не было ни прокурора, ни переводчика. То есть, срыв судебного заседания было спланировано заранее. И это потому, что приехал украинский профессор Василий Притула, который очень не желателен свидетель для "фемиды" РФ", – написал Игорь Гриб.

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По словам отца политзаключенного, практику подобного срыва заседаний Россия сначала отработала в оккупированном Крыму.

Кроме того, напоминает Игорь Гриб, был допущен еще ряд нарушений. "Суд отказал матери в свидании с сыном. Суд отказал профессору В.Притуле осмотреть Павла. Суд отказал украинским дипломатам встретиться с гражданином Украины", – перечисляет он.

Следующее заседание по делу Павла Гриба назначено на 4 марта.

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Напомним, Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына Павла в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и задержали". Павел Гриб 24 августа 2017 года выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После - исчез.

Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о сыне. Игорь Гриб уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

7 сентября 2017 года директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле,находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.

По данным российских СМИ, следователи считают Павла Гриба якобы приверженцем запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он якобы склонял знакомую жительницу Кубани взорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.

Подробно о том, с чего начиналась эта история, о сути дела и обвинения, а также о судебном заседании читайте в статье "Не было у детей планов взрывать школу!". Любовно-агентурная история Павла Гриба".